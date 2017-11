Do Prahy se sjedou odpůrci migrace z celé Evropy. Dorazí Le Penová a zřejmě i kritik islámu Wilders

před 37 minutami

Do Prahy přijedou "hvězdy" protiimigrantské politiky. Na sjezdu své evropské frakce Evropa národů a svobody (ENF) vystoupí Marine Le Penová. Objevit by se osobně měl i kontroverzní nizozemský politik Geert Wilders. Spolu s nimi na pódiu vystoupí i Tomio Okamura.

Praha - Do Prahy se v prosinci sjede protiimigrantská politická elita. Z frakce Evropa národů a svobody (ENF), jejímž členem je i Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (SPD), dorazí neúspěšná francouzská kandidátka na prezidenta Marine Le Penová a měl by se objevit i kontroverzní nizozemský politik Geert Wilders. Spolu s nimi má vystoupit na konferenci také Okamura.

Účast Marine Le Penové v Praze potvrdilo Aktuálně.cz vedení frakce ENF. "Potvrzujeme vám, že přijede, i když to veřejně oznámí až začátkem prosince," napsala kancelář Nicolase Baye, který je jedním z předsedů ENF.

Le Penová frakci ENF v Evropském parlamentu zakládala. Křesla v Evropském parlamentu se ale vzdala poté, co byla letos zvolena poslankyní doma ve Francii.

Tomio Okamura a zástupci jeho hnutí už několikrát na setkání frakce byli. Podrobnosti prosincového setkání však prozrazovat nechtěli. "Zatím se k tomu nebudeme vyjadřovat. Vydáme tiskovou zprávu. Kdy to bude, rozhodne vedení SPD," řekl Aktuálně.cz místopředseda strany Radim Fiala.

Jiní členové strany byli ale sdílnější. "Mám informaci, že paní Le Penová i pan Wilders tam budou," potvrdila akci poslankyně SPD Jana Levová. Podle interních informací z SPD se má akce konat v polovině prosince. Vedení frakce ENF datum nevyvrátilo.

Na sjezdy frakcí zastoupených v Evropském parlamentu obvykle jezdí lídři jednotlivých členských stran. Do Prahy by tak kromě Marine Le Penové měl jako v jiných případech dorazit právě i Geert Wilders, který je šéfem nizozemské Strany pro svobodu. "Pan Wilders je připraven přijet," řekl Aktuálně.cz Marcel de Graaff, jeden z předsedů frakce ENF.

Účastníkem by měl být i Hans-Christian Strache, předseda Svobodné strany Rakouska. Do frakce patří i italská Liga severu nebo belgický Vlámský zájem. Jde o strany, které odborníci označují za populistické nebo krajně pravicové.

Pro některé to nebude první návštěva Prahy, jiní zas měli do Česka v minulosti zamířit, kvůli kontroverzi ale nedorazili. To je i případ Wilderse. Ten do Česka měl přijet a vystoupit v Senátu už v roce 2009, kde chtěl mimo jiné propagovat i svůj film Fitna (v překladu Rozklad), kde nazývá Korán fašistickou knihou a přirovnává ho k Hitlerově Mein Kampfu. I kvůli němu je neustále pod ochranou, neboť mu mnoho radikálů vyhrožuje smrtí.

Tehdy ho pozval senátor Jiří Oberfalzer (ODS). Přednáška ale byla zrušena kvůli kritice veřejnosti a ostatních politiků včetně Oberfalzerových straníků. "Názory a proklamace Geerta Wilderse jsou v zásadním rozporu s politikou ODS, která je postavena na vzájemné toleranci a respektování osob různého vyznání a národnosti," napsala tehdy v prohlášení Oberfalzerova ODS.

Euroskeptická frakce

Frakce Evropa národů a svobody byla založena v roce 2015 a jako první jí předsedala Marine Le Penová. Ta ale svůj europoslanecký mandát později opustila. Uskupení spojuje nacionalistické strany s euroskeptickým smýšlením a protiimigračním programem. V současné době má v Evropském parlamentu 38 poslanců, nejvíce je jich z Francie.

Členem frakce je například i Alternativa pro Německo, která letos u západních sousedů zaznamenala výrazný volební úspěch. Otázkou ale je, kdo z této strany by mohl dorazit. Místopředsedou frakce Evropa národů a svobody je Marcus Pretzell, donedávna jeden z lídrů Alternativy pro Německo, který ale AfD minulý měsíc opustil.

Totéž udělala i šéfka Alternativy a Pretzellova manželka Frauke Petryová. Stranu teď vede Jörg Meuthen, jejími faktickými lídry ale jsou Alexander Gauland a Alice Weidelová.