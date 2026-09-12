„Ohrožuje bezpečnost Česka.“ Okamura čelí kritice po schůzce s íránským velvyslancem

Páteční schůzku předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury s íránským velvyslancem Sajjedem Madžídem Ghafelím Baším kritizují zástupci opozičních občanských demokratů i TOP 09.
Šéf dolní komory Parlamentu podle nich ohrožuje bezpečnost Česka. Připomněli, že íránské ozbrojené síly v srpnu zařadily na seznam svých vojenských cílů stanici Radio Farda, která sídlí v Praze. České ministerstvo zahraničí si následně kvůli výhrůžce předvolalo íránského velvyslance.
Okamura v pátek na síti X uvedl, že velvyslance Íránu přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. „Prosazujeme aktivní komunikaci se zeměmi celého světa,“ dodal předseda Sněmovny.
Schůzku kritizuje opozice. „Írán otevřeně označil za vojenský cíl instituci sídlící v Praze. A předsedu Sněmovny Okamuru následně nenapadne nic lepšího, než poklábosit s velvyslancem země, která vyhrožuje napadením Česka,“ napsal v sobotu na síti X předseda ODS Martin Kupka. Okamura podle něj kašle na bezpečnost českých občanů.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel v sobotu označil prezentaci schůzky s íránským velvyslancem na sociálních sítích za politické dno. Podotkl zároveň, že Okamura příspěvek zveřejnil 11. září, tedy na 25. výročí teroristického útoku na dva mrakodrapy Světového obchodního střediska (WTC). „Politickou odpovědnost nese i slabý premiér Andrej Babiš (ANO) a všichni, kteří Okamuru do čela Sněmovny svými hlasy dostali a zadělali tak na ostudu naší země,“ dodal Havel.
Jednání v sobotu zkritizoval i poslanec za ODS a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský, podle kterého Okamura pokračuje ve svém tanci s autoritářskými režimy. „Po návštěvě Číny přijal íránského velvyslance. Přemýšlím, o čem spolu mohli hovořit. O podpoře Hizballáhu a Húsíů? O fatvách proti (americkému prezidentu Donaldu) Trumpovi a (izraelskému premiérovi Benjaminu) Netanjahuovi? Nebo o tom, proč Írán označuje rádio vysílající z Prahy za legitimní vojenský cíl?“ napsal Lipavský.
Íránské ozbrojené síly zařadily stanici Radio Farda společně s několika perskojazyčnými médii sídlícími v zahraničí na seznam svých vojenských cílů v srpnu. Obviňují je ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Radio Farda provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), která sídlí v Praze.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) po předvolání íránského velvyslance uvedl, že ambasador úřadu sdělil, že vyjádření nebylo míněno tak, jak zaznělo v médiích.
„My jsme mu sdělili, že to pro nás je absolutně nepřijatelné. Íránský velvyslanec nám sdělil, že to nebylo tak kategoricky míněno, jak je to v médiích prezentováno. Jsem rád, že nepotvrdil tu pozici, ale odnesl si pozici naši, tu vážnou výhradu, aby ji prezentoval doma v ústředí,“ uvedl tehdy Macinka.
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