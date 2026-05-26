Oficiální verze zásahu na fakultě se hroutí. Klíčové důkazy o lokalizaci vraha zavání šlendriánem

Nová dokumentární série Vina: Případ fakulta pojednává o masové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
Byl mobil Davida K. zapnutý, nebo vypnutý? Policie a parlamentní komise si v oficiálních zprávách brutálně protiřečí. Čtvrtý díl investigativní minisérie VINA odkrývá devatenáctiminutové bílé místo v čase, kdy se lámal chleba.
Mohla včasná lokalizace mobilu Davida K. vést k jeho dopadení ještě před osudnou střelbou na Filozofické fakultě UK? Právě kolem mobilního telefonu vraha se točí čtvrtá epizoda minisérie Vina.
Její autorka, dokumentaristka Jana Škopková, se tentokrát pokouší udělat jasno v otázkách týkajících se pachatelova telefonu. Kolem přístroje totiž docházelo k podivnému „šumu“ vlastně pokaždé, když během vyšetřování střelby na toto téma došla řeč.
Některá vyjádření policie, mobilního operátora, dalších odpovědných míst a také dokumentace si dodnes v některých otázkách kolem mobilní komunikace v případu vzájemně protiřečí.
David K. byl v den střelby připojený do sítě od půlnoci do 7:09 ráno, kdy si přístroj vypnul. Patrně proto, aby jej nemohla policie lokalizovat během přesunu na fakultu. Ten nebyl logisticky úplně jednoduchý, o čemž se mohli diváci přesvědčit v minulé epizodě sedmidílné série.
Zpětně bylo „dle operátora“ známo, že pachatel si mobil znovu zapnul až v budově Filozofické fakulty UK těsně po druhé hodině odpoledne.
Novináři a parlamentní vyšetřovací komise ale po krátké době pracovali s další informací. V policejních záznamech je totiž nezpochybnitelně uvedeno, že mobil Davida K. byl naposledy aktivní ve 12:17 v oblasti kolem středočeské Hostouně.
„My jsme právě z přepisu komunikace jednotlivých operačních středisek zjistili, že Národní operační centrum požádalo operátora o lokalizaci mobilu. Tam se ukázalo, že mobil byl naposledy přihlášen v těch 12:17 někde mezi Hostouní a Ruzyní, nebylo to úplně přesné,“ říká v epizodě místopředseda parlamentní vyšetřovací komise Jiří Mašek.
Tuto informaci vložilo do policejního systému Národní operační centrum Policejního prezidia. Na začátku ledna 2024 to na sledované tiskové konferenci potvrdil sám ředitel Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky plk. Michal Tikovský.
„Od té chvíle byla prezentována médii jako pravda,“ říká k tomu v epizodě autorka minisérie. Problémem je, že dodnes nikdo nevysvětlil, odkud se informace o oné lokalizaci vlastně vzala.
Podle Jiřího Maška se na to komise ptala opakovaně. Právě kolem času lokalizace mobilu pachatele totiž vyvstávala řada otázek při hledání odpovědi na to, zda objektivně šlo, nebo nešlo střelbě včas zabránit.
Ohledně způsobu, jakým byl mobil lokalizován, a okolností, které se pojí konkrétně s tímto neuralgickým bodem vyšetřování zásahu proti pachateli, mlčela nejen policie, ale také mobilní operátor O2.
Právě mezi O2 a policií došlo později ke střetu v rámci hledání potenciálních pochybení během osudného dne.
Policie dle dostupné dokumentace žádala od operátora vysvětlení týkající se rozporu mezi tím, ve které budově se měl pachatel dle operátora po dotazu nacházet a kde byl ve skutečnosti.
Operátor si ale verzi, podle níž by desítky policistů vyrazily za Davidem K. do jiné budovy fakulty v ulici Elišky Krásnohorské kvůli jeho pochybení, líbit nenechal.
O2 upozornilo v odpovědi PČR na systém, jakým si jednotlivé základnové stanice „předávají“ mobilní telefony. Vyjmenovalo okolnosti, za jakých k tomu dochází, a spolehlivě vyjevilo, proč se mobilní telefon střelce hlásil jinému vysílači než tomu, který je přímo na střeše budovy FF UK, kde nakonec k tragickému vyústění celé věci došlo.
V epizodě je to jasně vysvětleno a graficky znázorněno. Zazní také další důležitá část odpovědi operátora policii. Ta je v ní upozorněna, že se mj. ptala na lokalizaci pachatele špatně – jenom jednou. Měla tak prý činit opakovaně v kratších intervalech.
Co tato odpověď operátora znamená? Mohla se policie ptát opakovaně a častěji? A proč se neptala? Mohlo to na celém případu něco změnit?
To jsou otázky, na které rovněž hledá odpovědi čtvrtý díl minisérie. Ten v souvislosti s nejasnostmi kolem pachatelova mobilu znovu, minutu po minutě, rekonstruuje klíčové fáze dne, kdy vrah řádil.
Je přitom nesmírně zajímavé sledovat, jak autorka porovnává jednotlivá známá fakta s prohlášeními, která v souvislosti s mobilem Davida K. padla ex post. Na pomoc si při tom opět bere některé dosud nezveřejněné materiály.
Velmi znepokojivě zpětně působí v této souvislosti například záběry výbušného systému, který David K. nastražil a plánoval na dálku odpálit u sebe doma právě pomocí mobilního telefonu cestou na fakultu.
Nebezpečí iniciace nástražného zařízení, objeveného zavčas policií, bylo později v oficiálních prohlášeních jak tehdejšího ministra vnitra Víta Rakušana, tak samotné policie, důvodem k obezřetnosti.
Policie posléze přišla s výše uvedeným jako s věcí zásadní pro vysvětlení rozporů, které kolem možné včasnější a hlavně přesnější lokalizace nastaly. Za „viníka“ označila v dobrém své vlastní pyrotechniky, kteří museli nejprve vyloučit, že zatelefonování na mobil mohlo zařízení odpálit.
Což si ovšem tak trochu protiřečí se zprávou samotných pyrotechniků, kteří místu činu v Hostouni, kde byl nalezen zastřelený otec Davida K., váhu nepřikládali.
A co víc – dokonce tento mobil ani nenapsali na seznam věcí, které byly součástí onoho nástražného systému. Patřil zavražděnému otci pachatele, byl ztlumený a v kritických okamžicích se na něj pokoušel někdo sedmkrát dovolat.
Jak je možné, že policie o tom nevěděla, respektive že mobil neměl zjevně nikdo na očích? Jedna z mnoha znepokojivých otázek, které během epizody zazní.
Časová osa, kterou autorka pečlivě sestavuje na základě známé dokumentace, obsahuje bílé místo, které budí mimořádné rozpaky. Jde o devatenáctiminutovou proluku v nejkritičtějším okamžiku. Tehdy mělo dojít k intenzivní snaze policie o lokalizaci.
„Skoro by se chtělo říci, že policie o žádnou lokalizaci mobilního telefonu Davida K. příliš neusilovala,“ konstatuje autorka v souvislosti s okamžiky, kdy všechny policejní prostředky směrovaly do budovy, kde pachatel, jak se ukázalo, vůbec nebyl.
Mimořádně znepokojivá je také připomínka faktu týkajícího se zjevného rozporu v závěrečné zprávě komise. Ta si doslova protiřečí tam, kde na jednom místě uvádí, že telefon pachatele byl ve 12:17 aktivní, aby na konci konstatovala, že byl v té době vypnutý.
A jak je možné, že na vypnutý mobil volaly matka a sestra pachatele, a tento navíc v té samé době dle svých vlastních proklamací „lokalizovala“ policie na dvou různých místech? Otázky, na které dluží policejní kontrolní orgány odpovědi dodnes.
Celý čtvrtý díl minisérie VINA: Případ fakulta, včetně dalších detailů z deníku Davida K., je k dispozici na platformě vlny.cz. Nové epizody vycházejí vždy v pondělí.