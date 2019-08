Odvykací linka chce napsat své číslo na krabičky cigaret. Slibuje si více volajících

Ve žlutém pásku je na krabičce cigaret uvedena webová stránka www.koureni-zabiji.cz. Nově by tam mohlo být číslo na Národní linku pro odvykání. | Foto: Jakub Plíhal

Národní linka pro odvykání v pondělí rozšířila služby. Kromě pomoci kuřákům, alkoholikům a hráčům hazardních her bude nově poskytovat telefonické poradenství i uživatelům drog. Přestože je webová stránka linky napsána na každé krabičce od cigaret, počet volajících není nijak závratný. Za minulý rok obsloužila jen 907 závislých na tabáku. Z tohoto důvodu se jedná o tom, že by se na cigaretové krabičky tisklo přímo číslo na linku, aby se počet volajících zvýšil.

V Česku denně kouří dva miliony lidí. "Česko se v tomto řadí spíše k horším zemím, nicméně zaznamenáváme pozitivní trend. Ubývá hospitalizací lidí s infarktem a astmatem, mezi lety 2016-2018 u obou zhruba o 700, " uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Přisuzuje to protikuřáckému zákonu, funkční prevenci a Národní bezplatné lince pro odvykání.

Na linku se však za rok 2018 obrátilo jen zhruba tisíc lidí, z toho 907 kuřáků, 31 uživatelů alkoholu a 24 patologických hráčů. "Počet hovorů však mnohonásobně překračuje počet klientů, protože odvykání je dlouhodobý proces - s kuřáky běžně hovoříme i desetkrát," říká prezident České koalice proti tabáku Lukáš Kohoutek. Celkový počet výkonů za loňský rok přesahuje 2,5 tisíce, v čísle je zahrnuto telefonování, chatování a mailování. To znamená asi sedm výkonů za den.

Za první pololetí tohoto roku zatím linka obsloužila 755 klientů. "Doufám, že se číslo vyšplhá na konci roku ke dvěma tisícům," uvádí Kohoutek.

Aby se počet volajících zvýšil, jedná se o tom, že by se číslo linky natisklo na krabičky od cigaret, a tím se dostalo přímo k cílové skupině. "Zatím je na krabičkách uvedena pouze naše webová stránka," upřesňuje Kohoutek. Podle něj by mohlo být vzorem Rakousko, kterému se po natisknutí čísla na krabičky zvýšil počet volajících až osmkrát. "Momentálně pro zviditelnění služby provozujeme dva weby, reklamu na sociálních sítích a distribuujeme osvětové materiály do nemocnic," dodává Kohoutek.

Nově i pomoc drogově závislým

Dvacetičlenný tým Národní linky pro odvykání bude nově pomáhat také drogově závislým lidem. Pervitin a opioidy v Česku bere asi 45 tisíc lidí. "Během svého života přibližně třetina Čechů alespoň jednou okusila nějakou nelegální drogu, nejčastěji marihuanu, v nižší míře extázi," uvádí Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Vysoké číslo se přičítá hlavně experimentování mladých lidí.

Linka je určena také rodině či blízkým, kteří odvykací cestu se závislým prožívají. "Pomáháme se zorientovat v situaci třeba i rodičům, kteří neví, jak si s dítětem, které s drogami experimentuje, poradit," dodává Vedralová. Další skupinou jsou lidé, kteří hranici experimentu překročili a chtějí pomoct s odvykáním. "Mnozí z nich by rádi přestali, ale nevědí přesně jak. Konzultanti s nimi proto jejich situaci přesně zmapují a poradí jim, jaké možnosti pro odvykání mohou využít," doplňuje adiktoložka Kristýna Fišerová.

Linka je pro volající zdarma, financuje ji stát

Národní linka pro odvykání je zřízena Úřadem vlády a je provozována Českou koalicí proti tabáku. Je určena všem občanům České republiky starším 15 let. Konzultanti se klientům věnují každý pracovní den od 10 do 18 hodin, pro volající jsou hovory zdarma. Pracovníky můžou lidé kontaktovat i přes e-mail.

Linku financuje Úřad vlády, loni na fungování vydal 1,5 milionu, letos 2,1 milionu. Ministerstvo zdravotnictví letos přispělo asi 750 tisíci korun, které míří hlavně na kampaň a propagaci. "Je třeba si uvědomit, jak stát šetří, když tyto služby podporuje. Linka obslouží za rok zhruba tisíc kuřáků a úspěšnost odvykání je 40 procent, se závislostí tak skoncovalo 400 lidí. Náklady na léčbu jednoho kuřáka jsou 2 miliony. Služba tedy ušetří zhruba 800 milionů korun," uvedl Kohoutek. Podle koordinátorky Vedralové platí, že vydaná koruna na prevenci ušetří čtyři koruny na řešení závislostí.