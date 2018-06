Odvolaný šéf Úřadu vlády Augustin by se měl stát velvyslancem ve Francii, nahradil by Druláka

Drulák by se měl z Paříže přesunout na jiný post. Sám však nechtěl nic komentovat.

Praha - Současný velvyslanec ve Francii Petr Drulák zřejmě skončí ve funkci. Server Lidovky.cz s odvoláním na nezávislé zdroje informoval, že bude z postu v Paříži odvolán a měl by se přesunout na jiné místo. Informaci o svém odvolání přímo nepopřel ani Drulák.

"Spekulace o svém odvolání neřeším. Na ambasádě v Paříži odvádíme velký kus práce, máme pozitivní odezvy a budeme pokračovat," řekl Lidovým novinám Drulák.

Server původně uvedl, že v Paříži by ho v dohledné době měl nahradit bývalý vedoucí úřadu vlády a někdejší spolupracovník prezidenta Miloše Zemana Radek Augustin, který to ale následně popřel. "Nešiřte fámy, vládou už je dávno vybrán jiný kandidát," napsal LN bez dalšího upřesnění Augustin. Podle zdroje LN svého nominanta do Paříže prosazuje Hrad, musí ho ale schválit vláda.

Augustin byl čtyři roky místopředsedou Strany práv občanů - zemanovci (SPOZ), za něž neúspěšně kandidoval v krajských i parlamentních volbách. Byl ředitelem analytického odboru Kanceláře prezidenta republiky a za premiéra Jiřího Rusnoka a poté Andreje Babiše (ANO) působil jako vedoucí úřadu vlády. Ve Strakově akademii skončil tento týden spolu s jmenováním druhé Babišovy vlády.

Drulák byl ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, v roce 2014 se stal prvním náměstkem tehdejšího ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD). Z Černínského paláce zamířil začátkem roku 2017 na velvyslanectví v Paříži. Jeho jmenování na vládě provázely podle médií spory.

Nové velvyslance navrhuje vládě ministr zahraničí. Pokud vláda kandidáta schválí, je navržen prezidentovi, který ho vysílá do hostitelské země jako svého zástupce. Poté je životopis designovaného velvyslance zaslán přijímající zemi, která s ním zpravidla během několik týdnů nebo měsíců vysloví souhlas, tzv. agrément. Pokud je velvyslanec odmítnut, znamená to buď závažné výhrady vůči navržené osobě, nebo negativní vztahy mezi zeměmi.

Do doby, než přijímací země nového velvyslance schválí, se jména ambasadorů zpravidla veřejně nesdělují. V Česku se v uplynulých letech několikrát stalo, že jméno navrženého velvyslance uniklo ještě před vyřízením procedury.