Přeskočit na obsah
Benative
13. 1. Edita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Odvolací soud potvrdil 20 let vězení ženě za vraždu dvou novorozeňat

ČTK

Za vraždu dvou novorozeňat v rozmezí několika let odvolací pražský vrchní soud v úterý potvrdil ženě z Rychnovska 20 let vězení. Žena se k činu přiznala, před krajským soudem prohlásila vinu. Těhotenství i porody tajila, ostatky dětí našla v jejím bydlišti policie. Obžalovaná má i další nezletilé děti. Rozhodnutí je pravomocné.

Ilustrační fotografie, soud, soudní řízení, právo, zákony, 2018
Ilustrační fotografie.Foto: iStock
Reklama

Trest podle odvolacího senátu zohledňuje přiznání obžalované i další polehčující okolnosti. Soud podotknul, že kdyby se žena nedoznala, nebylo by možné dřívější z vražd prokázat. Už totiž nebylo možné zjistit, zda se dítě už mrtvé nenarodilo.

Případ vyšel najevo počátkem listopadu 2024 poté, co policie přijala oznámení na utajený domácí porod. Žena, jejíž jméno nelze zveřejnit kvůli pravidlům o ochraně obětí, totiž musela ve vážném stavu do nemocnice. Zdravotníci zjistili, že nedávno porodila, a existovala tak obava o to, že její dítě může být v ohrožení života. Mrtvé dítě policie po několikahodinovém pátrání našla ukryté v rodinném domě, v němž žena bydlela i s dalšími lidmi. Ženu proto policisté obvinili z vraždy.

Související


Při vyšetřování pak kriminalisté zhruba o měsíc později v přístavku domu našli ostatky druhého dítěte narozeného mezi lety 2021 a 2022. Žena se přiznala, že obě děti, které se narodily zdravé, po porodech udusila. V době činů byla závislá na drogách.

Úterního jednání se žena, která je ve vazbě, nezúčastnila. Její obhájce v odvolání požadovat snížení trestu. "Svého jednání zcela upřímně lituje, uvědomila si závažnost svého pochybení," řekl soudu právník.

Reklama
Reklama

Podle státního zástupce ale snížení trestu není namístě. "Nelze přehlížet, že v obou případech paní obžalovaná doznává jednání po předchozím uvážení," řekl žalobce. Jde podle něj o významnou okolnost, která má na ukládaný trest vliv. Obžalovaná se podle něj také po činech chovala racionálně. Připomněl také, že krajská státní zástupkyně požadovala pro ženu výjimečný trest, nakonec však odvolání nepodala.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Impeached South Korean President trial at the Constitutional Court in Seoul - 24 Jan 2025
Impeached South Korean President trial at the Constitutional Court in Seoul - 24 Jan 2025
Impeached South Korean President trial at the Constitutional Court in Seoul - 24 Jan 2025

Bývalému prezidentovi Jižní Koreje hrozí trest smrti za vyhlášení stanného práva

Nejvyšší trest pro bývalého jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola požaduje zvláštní prokuratura za to, že Jun v roce 2024 vyhlásil v zemi stanné právo. Informují o tom agentury AFP a Reuters. Proces s 65letým politikem, který kvůli svému postupu čelí obžalobě z řady trestných činů včetně vzpoury a zneužití pravomoci, se nyní blíží ke konci. Verdikt by mohl padnout na začátku února.

Reklama
Reklama
Reklama