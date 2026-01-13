Odvolací soud potvrdil 20 let vězení ženě za vraždu dvou novorozeňat

Za vraždu dvou novorozeňat v rozmezí několika let odvolací pražský vrchní soud v úterý potvrdil ženě z Rychnovska 20 let vězení. Žena se k činu přiznala, před krajským soudem prohlásila vinu. Těhotenství i porody tajila, ostatky dětí našla v jejím bydlišti policie. Obžalovaná má i další nezletilé děti. Rozhodnutí je pravomocné.
Trest podle odvolacího senátu zohledňuje přiznání obžalované i další polehčující okolnosti. Soud podotknul, že kdyby se žena nedoznala, nebylo by možné dřívější z vražd prokázat. Už totiž nebylo možné zjistit, zda se dítě už mrtvé nenarodilo.
Případ vyšel najevo počátkem listopadu 2024 poté, co policie přijala oznámení na utajený domácí porod. Žena, jejíž jméno nelze zveřejnit kvůli pravidlům o ochraně obětí, totiž musela ve vážném stavu do nemocnice. Zdravotníci zjistili, že nedávno porodila, a existovala tak obava o to, že její dítě může být v ohrožení života. Mrtvé dítě policie po několikahodinovém pátrání našla ukryté v rodinném domě, v němž žena bydlela i s dalšími lidmi. Ženu proto policisté obvinili z vraždy.
Při vyšetřování pak kriminalisté zhruba o měsíc později v přístavku domu našli ostatky druhého dítěte narozeného mezi lety 2021 a 2022. Žena se přiznala, že obě děti, které se narodily zdravé, po porodech udusila. V době činů byla závislá na drogách.
Úterního jednání se žena, která je ve vazbě, nezúčastnila. Její obhájce v odvolání požadovat snížení trestu. "Svého jednání zcela upřímně lituje, uvědomila si závažnost svého pochybení," řekl soudu právník.
Podle státního zástupce ale snížení trestu není namístě. "Nelze přehlížet, že v obou případech paní obžalovaná doznává jednání po předchozím uvážení," řekl žalobce. Jde podle něj o významnou okolnost, která má na ukládaný trest vliv. Obžalovaná se podle něj také po činech chovala racionálně. Připomněl také, že krajská státní zástupkyně požadovala pro ženu výjimečný trest, nakonec však odvolání nepodala.
ŽIVĚČtyři mrtvé si vyžádal ruský útok na Charkov. Ukrajinci zasáhli továrnu na drony
Nejméně čtyři lidé přišli o život a šest utrpělo zranění při ruském nočním útoku na předměstí Charkova. Terčem útoku se stal také Kyjev. Na hlavní město Rusové vystřelili balistické rakety, uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.
ŽIVĚTrump uvalil razantní cla na země obchodující s Íránem. Režim dál blokuje internet
Země, které obchodují s Íránem, budou s okamžitou platností při obchodování se Spojenými státy podléhat celní přirážce ve výši 25 procent, oznámil americký prezident Trump. Stále nevylučuje, že USA proti Teheránu zasáhnou.
Loprais na Dakaru vyhrál etapu, Macík a Prokop zažívají černý den
Aleš Loprais vyhrál 9. etapu Rallye Dakar a mezi kamiony se posunul na třetí místo průběžného pořadí. Na této pozici vystřídal Martina Macíka. Obhájce titulu má dnes velké problémy a třetí vítězství mu utíká mezi prsty. Trable má i pilot automobilu Prokop.
Siniaková: z padlé kvalifikantky senzační hrdinkou. Favoritku totálně zničila
Kateřina Siniaková píše na turnaji v australském Adelaide senzační příběh. Česká tenistka neprošla kvalifikací, přesto září v hlavní soutěži a připsala si drtivou výhru nad favorizovanou soupeřkou.
Bývalému prezidentovi Jižní Koreje hrozí trest smrti za vyhlášení stanného práva
Nejvyšší trest pro bývalého jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola požaduje zvláštní prokuratura za to, že Jun v roce 2024 vyhlásil v zemi stanné právo. Informují o tom agentury AFP a Reuters. Proces s 65letým politikem, který kvůli svému postupu čelí obžalobě z řady trestných činů včetně vzpoury a zneužití pravomoci, se nyní blíží ke konci. Verdikt by mohl padnout na začátku února.