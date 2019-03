Česko den po větrné bouři: Poničeno milion stromů, škody za desítky milionů korun

Česko v neděli a v noci na pondělí zasáhl velmi silný vítr, který lámal stromy a trhal střechy. Kvůli následkům větru vyhlásili energetici kalamitní stav, který pořád platí. Ráno bylo bez proudu kolem 315 tisíc odběratelů, kolem 18:00 zůstávalo bez dodávek 35.000 domácností. "Předpokládáme, že stav se bude nadále snižovat, rádi bychom opravili většinu poruch na vedení vysokého napětí během večera, poté budeme řešit poruchy na nízkém napětí," řekla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Pojišťovny evidují škody v desítkách milionů korun. Lesům ČR vichřice poničila asi milion stromů. Větrná bouře Eberhard působila škody také v sousedních zemích.

Čtyřiadvacet poruch na vedení vysokého napětí zbývá odstranit po noční vichřici v Ústeckém kraji. Většinu z nich stihnou energetici vyřešit ještě v pondělí. Bez proudu v Ústeckém kraji zůstává na 6500 lidí. Informovala o tom mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

V Plzeňském kraji vyjížděli hasiči v neděli k 302 událostem, z nichž více než 90 procent zavinil právě silný vítr. Dopoledne už to byly desítky. Informoval o tom řídicí důstojník krajských hasičů Jaroslav Hrdlička. Bez proudu je stále přes 2000 domácností. Hladiny řek na Šumavě, které v neděli večer vystoupaly na první povodňový stupeň, poklesly a už se nebudou zvyšovat. Podle dostupných informací nikdo nebyl zraněn.

Jihomoravští hasiči celou noc i během dne vyjížděli k popadaným stromům, i další zásahy souvisely se silným větrem. Celkem hasiči od sobotního večera do dnešních 17:30 napočítali 237 výjezdů. Před silným větrem, který mohl ovlivňovat bezpečnost provozu, varovali také silničáři. Zatímco ráno bylo bez proudu 5200 domácností, v 18:00 už jen asi stovka. Všechny poruchy plánuje společnost do večera odstranit.

Na Vsetínsku zůstává kvůli silnému větru a popadaným stromům bez elektřiny necelých 100 odběrných míst. Situace se zlepšuje, ráno se tam muselo bez elektřiny obejít asi 4000 odběrných míst, řřekl po 17:00 Vladislav Sobol, mluvčí skupiny ČEZ, která v okrese zajišťuje dodávky elektřiny. V dalších částech kraje se mohou vyskytovat potíže s dodávkami elektrického proudu pouze lokálně.

"Řešíme ještě dvě poruchy na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí. Bez dodávek elektrického proudu zůstávají některá místa v okolí Velkých Karlovic," uvedl v podvečer Sobol. Většinu poruch by se podle něj mělo podařit odstranit večer, případně v noci na úterý.

Hasiči v Pardubickém kraji měli od nedělních 20:00 do pondělních 12:00 kvůli větru více než 300 výjezdů. Zejména odstraňovali spadlé stromy a větve. ČEZ v kraji stejně jako v dalších vyhlásil kalamitní stav. Výpadky dodávek elektřiny postihly všechny okresy regionu, větší část poruch již energetici odstranili, bez proudu zůstává zhruba 2500 domácností.

Hasiči nejčastěji odklízeli stromy spadlé na silnice. Tak tomu bylo například v Trstěnici na Svitavsku, Nemošicích u Pardubic, v Leštince na Chrudimsku nebo Vysokém Mýtě - Domoradicích na Orlickoústecku. U Gruny na Svitavsku narazil do spadlého stromu nákladní automobil. Kvůli polomům byla uzavřena silnice III/3438 z Vortové na Chrudimsku na hranice kraje a silnice třetí třídy mezi částmi Pardubic Jesničánky a Nemošice, kde spadl strom do elektrického vedení, obě jsou už průjezdné.

Zhruba 3500 odběrných míst v Olomouckém kraji zůstává bez elektřiny. Je to již pouze čtvrtina z toho, kolik jich bylo v poledne, energetikům se daří postupně poruchy opravovat. Podle odhadů by během večera a v noci již měla být všechna odběrná místa opět zapojena do sítě, řekl mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

"V Olomouckém kraji evidujeme bez elektřiny zhruba 3500 odběrných míst a řešíme 18 poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí. Situace se dále postupně zlepšuje, předpoklad je, že většinu poruch opravíme do večera nebo během noci. Na úterý už zůstanou zřejmě jen jednotlivé opravy," uvedl Sobol.

Pojišťovny mají po víkendovém silném větru nahlášeny tisíce škod v odhadovaném objemu desítek milionů korun, vyplývá z ankety ČTK. Nejčastěji jde o zničené střešní krytiny, spadlé stromy na domy, auta a kůlny, spadané ploty a rozbité skleníky. Pojišťovny posílily zákaznická centra a vyslaly pracovníky do terénu.

Škody eviduje také státní podnik Lesy České republiky, jemuž podle prvních odhadů vichřice poničila milion metrů krychlových dřeva. Jde asi o jeden milion stromů. Finančně podnik škody zatím nevyčíslil, objem zničeného dřeva představuje zhruba osm procent z očekávaných letošních tržeb. Kalamitní dřevo zničené vichřicí zřejmě ještě víc zahltí trh se dřevem, který je ve střední Evropě pod tlakem kvůli kůrovcové kalamitě.

Větrná bouře Eberhard zasáhla i další evropské země. Na Slovensku se ocitly bez dodávek elektřiny tisíce odběratelů, počasí zkomplikovalo také provoz vlaků, například na hlavní trati od hranic s Českem ve směru do Bratislavy a také ve Vysokých Tatrách.

Se značnými potížemi se potýkala železniční a silniční doprava v Německu. Vyvrácené stromy v kolejištích a přerušené dodávky proudu zastavily vlaky v Severním Porýní-Vestfálsku. Podle televizní stanice WDR se na dálnicích před 8:00 v dopravní špičce tvořily kolony o délce kolem 420 kilometrů. Vydržet to museli řidiči na dálnicích A40 v Porúří a A52 ve směru na Düsseldorf.

