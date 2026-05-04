"Odsouzení na objednávku!" Babiš se ostře ohradil proti verdiktu kauze Čapí hnízdo

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje dnešní rozhodnutí Městského soudu v Praze nad europoslankyní Janou Nagyovou v kauze Čapí hnízdo za odsouzení na objednávku v politickém procesu.
Babiš to uvedl to ve vyjádření zveřejněném na síti X. Dnešní nepravomocně uložená tříletá podmínka a peněžitý trest pro Nagyovou jsou podle něj výsledkem nezákonného postupu senátu Vrchního soudu v Praze, který podle něj ohnul soudní proces.
V kauze je obžalovaný i Babiš, Sněmovna ho ale počátkem března nevydala ke stíhání, a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. Babiš trvá na tom, že on i Nagyová jsou nevinní. "Je to skandální rozhodnutí a důkaz toho, že politického soupeře můžete stíhat na objednávku. Považuji to za ostudu české justice," uvedl.
Soudce má pochyby
Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU dnes Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500.000 korun. Rozsudek není pravomocný, její obhájce proti němu podal odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.
Nagyová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla, z vyhlášení rozhodnutí se omluvila.
Městský soud byl nyní vázán předchozím názorem odvolacího soudu o vině, soudce Jan Šott ale dnes vyjádřil o vině Nagyové pochybnosti. "Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Nagyová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny," řekl dnes Šott. Další protahování řízení by podle soudce za situace, kdy má vrchní soud o otázce viny jasno, nebylo účelné. Doplnil, že obžalovaná má v budoucnu možnost podat i mimořádné opravné prostředky, o kterých by případně rozhodoval Nejvyšší či Ústavní soud.
Obhájce Nagyové Josef Bartončík rovněž označil rozhodnutí za destrukci demokratického právního státu, rozhodnutí Vrchního soudu považuje za protiústavní. "Bohužel soud je tím rozhodnutí vázán, a jak jste sami slyšeli, sám vyjádřil naději, že nadřízený soud v rámci mimořádného opravného prostředku potvrdí předchozí závěr zdejšího soudu," řekl po vyhlášení rozsudku novinářům obhájce.
ŽIVĚ Írán hrozí protiútokem, pokud se americké lodě přiblíží k Hormuzskému průlivu
Íránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, informuje agentura AFP. Íránské vojenské velení tak reagovalo na nedělní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavidla USA budou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvázly v předchozích týdnech kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem.
ŽIVĚ Kallasovou zaskočilo načasování. Trump plánuje snížit počty amerických vojáků v Evropě
O stažení amerických vojáků z Evropy se mluví už dlouho, načasování nedávného oznámení Washingtonu o snížení jejich počtu však bylo překvapením, řekla v pondělí šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová při příchodu na summit Evropského politického společenství (EPC) v Jerevanu. Znamená to, že je potřeba posílit evropský pilíř NATO, uvedla.
Vláda schválila návrat EET i s výjimkami. Obnoví také slevu na studenta a školkovné
Elektronická evidence tržeb (EET) se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení dnes schválila vláda, řekla novinářům ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh, který nyní projedná Parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun ročně.
Nick Cave, Sting i Tom Odell vystoupí v Letňanech. Metronome Prague 2026 se blíží
Třídenní hudební akce s názvem Metronome Prague se letos bude konat od 19. do 21. června. Desátý ročník se poprvé uskuteční na Letišti Letňany. K již oznámeným jménům, mezi něž patří Nick Cave & The Bad Seeds, Sting, Jade, Manic Street Preachers, MAT123 & GUFRAU či The Flaming Lips, přibyli i další tři výrazní zahraniční interpreti – Tom Odell, Lykke Li a Balu Brigada.
Požár v Českém Švýcarsku: hasiči bojují s ohněm, pomáhá osm vrtulníků
Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne, v hranicích do 100 hektarů. Na letišti v Chřibské už jsou dva vrtulníky ze Slovenska, celkem tak bude ve vzduchu osm strojů nabírat vodu z místního koupaliště a čerpacího místa. Při zásahu se zatím jeden hasič přehřál. V terénu je kolem 400 hasičů. Situaci stále komplikuje vítr. Cílem je požár v pondělí lokalizovat.