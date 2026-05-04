"Odsouzení na objednávku!" Babiš se ostře ohradil proti verdiktu kauze Čapí hnízdo

ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje dnešní rozhodnutí Městského soudu v Praze nad europoslankyní Janou Nagyovou v kauze Čapí hnízdo za odsouzení na objednávku v politickém procesu.

V kauze je obžalovaný i Babiš, Sněmovna ho ale počátkem března nevydala ke stíhání, a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené.Foto: REUTERS
Babiš to uvedl to ve vyjádření zveřejněném na síti X. Dnešní nepravomocně uložená tříletá podmínka a peněžitý trest pro Nagyovou jsou podle něj výsledkem nezákonného postupu senátu Vrchního soudu v Praze, který podle něj ohnul soudní proces.

V kauze je obžalovaný i Babiš, Sněmovna ho ale počátkem března nevydala ke stíhání, a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. Babiš trvá na tom, že on i Nagyová jsou nevinní. "Je to skandální rozhodnutí a důkaz toho, že politického soupeře můžete stíhat na objednávku. Považuji to za ostudu české justice," uvedl.

Soudce má pochyby

Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU dnes Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500.000 korun. Rozsudek není pravomocný, její obhájce proti němu podal odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.

Nagyová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla, z vyhlášení rozhodnutí se omluvila.

Městský soud byl nyní vázán předchozím názorem odvolacího soudu o vině, soudce Jan Šott ale dnes vyjádřil o vině Nagyové pochybnosti. "Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Nagyová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny," řekl dnes Šott. Další protahování řízení by podle soudce za situace, kdy má vrchní soud o otázce viny jasno, nebylo účelné. Doplnil, že obžalovaná má v budoucnu možnost podat i mimořádné opravné prostředky, o kterých by případně rozhodoval Nejvyšší či Ústavní soud.

Obhájce Nagyové Josef Bartončík rovněž označil rozhodnutí za destrukci demokratického právního státu, rozhodnutí Vrchního soudu považuje za protiústavní. "Bohužel soud je tím rozhodnutí vázán, a jak jste sami slyšeli, sám vyjádřil naději, že nadřízený soud v rámci mimořádného opravného prostředku potvrdí předchozí závěr zdejšího soudu," řekl po vyhlášení rozsudku novinářům obhájce.

