Nejde o útok, ale Turecko by se mělo s historií vyrovnat, říká autor usnesení o genocidě Arménů

Poslanec ČSSD Robin Böhnisch se postaral o jedno z největších překvapení ve sněmovně, když takřka nepozorovaně prosadil společně se stranickým kolegou Karlem Černým důležité a třaskavé usnesení. V něm poslanci na Böhnischův návrh odsoudili kromě nacistických zločinů i genocidu Arménů v osmanské říši. Vyzvali současně mezinárodní společenství, aby předcházelo porušování lidských práv a spory řešilo mírovými prostředky. Obratem se ozvalo Turecko, které je na zmínku o genocidě Arménů velmi citlivé. I proto sněmovna nikdy v minulosti podobné usnesení nepřijala, byť o tom v minulosti několikrát debatovala.

Usnesení bylo hodně překvapivé, málokdo ho čekal. Jak se vám ho podařilo dostat do programu sněmovny a prosadit schválení?

Debata o tom, aby se nějaký významný politický orgán v České republice zabýval genocidou Arménů, trvá dlouho. A vzhledem k tomu, že na 24. duben vyšel Den holocaustu v Izraeli i výročí arménské genocidy, tak sněmovna byla tak laskavá, že předřadila na začátek svého programu zákon o svátcích a významných dnech. V něm návrh na usnesení byl a já jsem považoval za vhodné v takový den usnesení přednést.

Jak se vám ale podařilo získat v zákulisí podporu?

Taková iniciativa se dlouho rodila zejména v parlamentní skupině přátel Česká republika - Arménie. Prakticky v každém poslaneckém klubu je nějaký nosič myšlenky zabývat se genocidou Arménů. Pokud vím, tak za předsedou poslaneckého klubu ANO Faltýnkem snad byl i velvyslanec Arménie.

A kdo sepsal přesně ono usnesení, které sněmovna schválila?

To usnesení jsme vytvořili teprve v den hlasování s panem kolegou, poslancem Karlem Černým.

Očekával jste, že usnesení projde?

Spoléhal jsem se na to, že projde, v usnesení není nic, proti čemu by bylo možné bojovat či hlasovat. Je to souhrn historických faktů.

Mohlo mít na hlasování některých poslanců vliv i to, co se děje v poslední době v Turecku?

Nemohu mluvit za jiné poslance. Já jsem se to vždy snažil postavit tak, aby bylo zřejmé, že usnesení ke genocidě není namířené proti modernímu Turecku. Je to prostě jistý čin dřívější osmanské říše, a ano, moderní Turecko by se s touto historií mělo nějakým způsobem vyrovnat. Snažil jsem se, aby bylo cítit, že nejde o útok na současné Turecko.

I v klubu ČSSD jsem ale cítil, že na usnesení nepanuje všeobecná shoda. Musel jste hodně přesvědčovat své stranické kolegy?

Spolehl jsem se na ty, kteří budou hlasovat pro. Názory jednotlivých kolegů z klubu znám historicky, takže jsem už teď toto téma znovu neotvíral.

Očekával jste kritickou reakci Turecka, která skutečně přišla?

Turecko má momentálně dost problémů samo se sebou, předpokládal jsem nějakou umírněnou diplomatickou reakci. Turecko začíná být na aktivity z mezinárodního společenství v uznávání genocidy zvyklé.

Setkal se s vámi v minulosti někdo z turecké strany? Byly snahy, abyste nic takového nenavrhoval?

Samozřejmě setkal. Zaměstnanci, diplomaté tureckých ambasád po celém světě jsou využíváni při know-how ke zpochybňování či relativizování této genocidy, takže Česká republika nebyla samozřejmě výjimkou.

To znamená, že za vámi někdo zašel?

Naposledy jsem se setkal velmi přátelsky ještě s minulým tureckým velvyslancem.

