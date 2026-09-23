Taková pozice tu ještě nebyla. ODS vymyslela neobvyklý „flek“ pro oblíbeného exministra

Funkce diplomatického poradce primátora by už brzy mohla vzniknout na pražském magistrátu. Zřídit ji chce lídr ODS v hlavním městě Tomáš Portlík. A už na ni má i kandidáta – bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr.), který se po Portlíkově boku objevuje stále častěji. Dosluhující primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se ale bez takového poradce ve svém týmu obešel.
O spojení Lipavského a Portlíka informovala sama ODS. „Bývalý ministr zahraničních věcí Jan Lipavský se připojuje k týmu kandidáta na primátora hlavního města Prahy Tomáše Portlíka. Po volbách by měl zastávat pozici diplomatického poradce primátora,“ uvedla strana v pozvánce na tiskovou konferenci obou politiků.
Na té mají představit politici vizi, která má za cíl udělat z Prahy „vstupní bránu do Evropy pro zahraniční investice, technologické firmy, vědu a talentované lidi“.
Server Aktuálně.cz se proto zeptal Portlíka i Lipavského, proč je podle nich důležité, aby vůbec vznikla pozice diplomatického poradce pro primátora, jakou má mít náplň práce i zda jde o honorovanou nebo čestnou funkci. Oba politici se ale shodně odkázali pouze na čtvrteční tiskovou konferenci.
Svoboda ne, Hudeček ano
Server Aktuálně.cz se na zřízení postu zeptal i současného pražského primátora Svobody. Ten vedl hlavní město hned dvakrát — poprvé mezi roky 2010 až 2013 a podruhé v současném volebním období, které mu skončí po říjnových komunálních volbách. „Takové místo jsem ve svém týmu neměl,“ odpověděl v SMS Svoboda.
Ani další z bývalých pražských primátorů Zdeněk Hřib (Piráti) nezřídil takový post. „Žádného osobního vyhrazeného ‚diplomatického poradce‘ jsem neměl a není ani potřeba, protože na magistrátu se zahraničním vztahům věnuje 12 lidí,“ uvedl pro Aktuálně Hřib.
„I tyto nápady pana Portlíka ukazují, že primátorkou by se měla stát Tereza Nislerová, která má i diplomatické vzdělání na College of Europe, je ekonomkou, manažerkou a hovoří plynule třemi světovými jazyky. Pokud pan Portlík neumí anglicky, tak si může zaplatit doučování a není nutné kvůli tomu platit dalšího poradce (zatím není jasné, zda by případná Lipavského funkce byla placená - pozn. red.),“ dodal Hřib s tím, že on se jako primátor věnoval zahraničním vztahům sám.
To třeba Tomáš Hudeček (dříve TOP 09), který byl v čele magistrátu po Svobodovi mezi roky 2013 a 2014, podobnou funkci, jakou by mohl zastávat Lipavský, ve svém poradním sboru měl. Šlo o post poradce pro zahraniční politiku a styk s médii, kterou zastával Martin Churavý.
Na pražském magistrátu také funguje oddělení pro zahraniční vztahy, které spadá přímo pod kancelář primátora. To v současné době čítá osm členů.
Úspěšný expirát
Sázka na Lipavského může být také předvolebním tahem pražské ODS. Bývalý ministr zahraničí, který vyměnil Piráty právě za „modré ptáky“, totiž v loňských sněmovních volbách zaznamenal v hlavním městě značný úspěch.
Co do preferenčních hlasů byl Lipavský v Praze suverénně nejlepší, když ze třetího místa na kandidátce získal přes 62 tisíc kroužků. Šlo nejen o nejlepší výsledek v rámci koalice Spolu, ale i mezi všemi politiky, kteří se v hlavním městě ucházeli o poslanecký mandát.
V celorepublikovém srovnání pak dokázal Lipavského překonat jen Andrej Babiš (ANO), který v Moravskoslezském kraji získal přes 72 tisíc preferenčních hlasů.
Není tak divu, že občanští demokraté, kteří v letošních komunálních volbách kandidují v koalici s TOP 09 pod hlavičkou Spolu pro Prahu, začali více sázet na exministra zahraničí. A to přesto, že Lipavský na pražský magistrát nekandiduje.
Někdejší šéf české diplomacie se ale poslední dobou začal více objevovat na předvolebních akcích Portlíka a pražské ODS. Třeba v úterý 22. září byli spolu s dalšími kandidáty na Vltavské, kde měla strana stánek zaměřený na zdraví a prevenci. Minulý týden zase spolu byli na akci na náměstí Míru.
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