Ostrý test pro ODS. Které volební bašty zásadně ovlivní Kupkovu pozici

Pokud mají komunální volby nějaké dopady na jednotlivé strany a jejich vedení, jsou to ty ve velkých městech. Především Praha je v tomto ohledu klíčová. Svou pozornost si ale zaslouží také Brno a Ostrava. A ve všech třech může letos nejvíc ztratit ODS.
Letošní komunální volby jsou v tomto ohledu zásadní pro předsedu občanských demokratů Martina Kupku. Tím nemá být hned řečeno, že je v případě neúspěchu ODS ohroženo jeho křeslo předsedy strany, pozici a vyhlídky ve vztahu k jeho spolustraníkům to ale skoro jistě ovlivní.
Pozice ODS je složitá hlavně kvůli tomu, že může nejvíc ztratit: primátora má totiž v Praze (Bohuslav Svoboda), Brně (Markéta Vaňková) i v Ostravě (Jan Dohnal). A za jistých okolností, které navíc nejsou nepravděpodobné, může ve všech třech městech po volbách o tuto pozici přijít.
Praha
V hlavním městě se situace jeví tak, že tu je pět subjektů s podobně vysokou voličskou podporou.
To hlavní je toto: lídři čtyř těchto stran (koalice Spolu pro Prahu složená z ODS a TOP 09, Starostové a nezávislí, Piráti a Praha sobě s podporou KDU-ČSL a Zelených) před volbami deklarovali, že pro ně nepřichází v úvahu koalice s hnutím ANO. Pokud svůj slib všichni dodrží, je takřka jisté, že formace Andreje Babiše skončí v Praze opět v opozici.
Pokud jde o post primátora, těžiště příští koalice budou tvořit liberálně ukotvené formace. A nejsilnější z nich bude patrně STAN. Pokud tedy ODS volby nevyhraje s nějakým – a popravdě nečekaným – výrazným rozdílem, je dost pravděpodobné, že příštím primátorem bude lídr STAN Petr Hlaváček.
V zákulisí se přitom mluví ještě o záložní variantě. Pokud platí, že jádrem příští pražské koalice bude liberální aliance STAN – Piráti – Praha sobě, je potřeba pracovat i s tímto scénářem: bude-li to aritmeticky možné, budou zástupci těchto tří stran v pokušení sestavit koalici bez ODS.
Brno
Konstelace v Brně je ještě o něco jednodušší: relativně silné tu nejspíš budou pouze tři bloky stran: ODS, která kandiduje v koalici s TOP 09, společná kandidátka lidovců a Starostů a nezávislých a hnutí ANO. V zásadě platí, že jádro příští koalice budou tvořit dvě z těchto tří stran.
A protože ODS i lidovci se Starosty vylučují koalici s hnutím ANO, je skoro jisté, že právě tyto dvě strany sestaví příští vládu nad Brnem. Zároveň se situace jeví tak, že to jsou lidovci, kdo má letos v Brně nejblíž k volebnímu vítězství. Pokud se to naplní, příštím primátorem tu bude jejích lídr Jakub Hruška.
Vyloučit přitom nelze, že i v Brně bude koalice nakonec složená ze tří nebo čtyř stran. V úvahu připadá skoro jistě možnost, že se výše zmíněný tandem stran rozhodne do magistrátní koalice přibrat Piráty, případně Zelené. Což by nic neměnilo na tom, že její těžiště budou tvořit dva nejsilnější subjekty.
A ještě jedna poznámka: výše zmíněná prognóza pro Prahu i Brno pracuje s tím, že se nedočkáme po volbách nějakého zásadního veletoče v tom smyslu, že by se některá z politických stran rozhodla popřít své sliby a koketovat s možností jít do koalice s hnutím ANO.
A byť by v takový moment bylo riziko ztráty důvěry voličů veliké, minulost nás učí, že v české politice nelze vyloučit nikdy nic. A pokud by neplatil slib politiků daný voličům, nemohla by logicky platit ani naše prognóza.
Ostrava
V Ostravě je oproti Praze a Brnu přece jen o poznání přehlednější konstelace: tady volbám nebudou dominovat tři, čtyři, nebo dokonce pět politických subjektů, nýbrž pouze jeden. Jedinou otázkou je, kolik hnutí ANO získá hlasů a jaký bude mít náskok před konkurencí.
V danou chvíli je situace přehledná také v tom, kdo má nejblíž k postu primátora – právě Richard Vereš z ANO. Nejpravděpodobnější varianty budoucí koalice v Ostravě jsou přitom dvě. První by kopírovala koalici na centrální úrovní (ANO – SPD – Motoristé sobě), druhou je koalice ANO – Starostové pro Ostravu.
A tady je potřeba učinit poznámku: Starostové pro Ostravu je formace složená z nezávislých komunálních politiků, často starostů městských částí, s několika zástupci hnutí STAN. Výraznou převahu mají přitom ti první – jejich lídrem je bývalý sociální demokrat Aleš Boháč a třeba trojka na kandidátce – Patrik Hujdus – pomáhal s kampaní do Senátu Janě Zwyrtek Hamplové.
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