ODS ruší vzpurnou plzeňskou buňku. Část zastupitelů šla do koalice s ANO

Výkonná rada ODS v úterý odebrala licenci místnímu sdružení Plzeň-Slovany. Informoval o tom předseda ODS v Plzeňském kraji Martin Baxa. Důvodem byly rozpory kolem povolebního uspořádání v městském obvodu, kde se osmičlenný zastupitelský klub občanských demokratů rozdělil na dvě poloviny.
Čtyři zastupitelé vstoupili do koalice s ANO a dalšími stranami, zatímco zbývající čtyři zamířili do opozice. Reakci šéfa místního sdružení i vyjádření celostátního vedení ODS se pokouší sehnat.
"Výkonná rada dnes vyjádřila zásadní nesouhlas s povolebním vývojem v místním sdružení Plzeň-Slovany a konstatovala, že situace poškozuje ODS a má negativní dopad na podporu ODS jak u veřejnosti a u voličů, tak i u samotných členů ODS," řekl Baxa.
Vedení strany podle něj současně udělilo licenci ke vzniku nového místního sdružení Plzeň - Nové Slovany.
Zrušením místní organizace jejím členům nezaniká členství ve straně. Mají nyní tři měsíce na to, aby se buď přidali k některému z jiných místních sdružení, nebo poté, co se ustaví nové sdružení Nové Slovany, mohou se ucházet o členství v něm.
Výkonná rada už podle Baxy má okruh lidí, kteří budou pracovat na vzniku tohoto nového sdružení. Pokud by členové zrušené organizace, kterých je přes 40, do tří měsíců nevstoupili do jiného místního sdružení, zaniklo by jim členství ve straně, řekl Baxa.
Výkonná rada ODS už podle něj minulý týden vystavila slovanské ODS "žlutou kartu" s varováním, že pokud sdružení do týdne rozpolcený stav nenapraví, padne návrh na jeho zrušení. "Po jednání, která proběhla, ale nedošlo k nápravě," řekl dnes Baxa. Blíž se nevyjádřil.
Spor se odehrával také na pozadí odchodu dlouholetého starosty Slovan Lumíra Aschenbrennera z ODS. Členství ve straně ukončil 20. října po 35 letech. Vedení ODS se proti němu dříve vymezilo kvůli billboardům, na nichž před druhým kolem senátních voleb nepřímo podpořil kandidátku ANO Lucii Kantorovou.
Aschenbrenner neobhájil senátorský mandát, svoje plakátovací plochy poskytl Kantorové a objevily se na nich billboardy s jejich společnou fotografií. Sám Aschenbrenner ale dlouhodobě patří k ostrým kritikům ANO. Podle neoficiálních informací ČTK už slovanskou ODS opustili také další dva zastupitelé zvolení do zastupitelstva obvodu, kteří skončili v opoziční skupině.
Obvod Slovany byl dlouhodobě baštou ODS. Od roku 1998 v něm byl starostou právě Aschenbrenner. I letos tam ODS volby vyhrála, získala 25,81 procenta hlasů a osm mandátů. Koalici vytvořily ANO, STAN a uskupení Pro Plzeň s podporou lidovců, k nimž se přidali čtyři zastupitelé ODS. Dosavadní místostarostka Eva Trůková z ODS by měla svůj post zastávat i v dalším období v nové koalici, starosta ale už bude z ANO.
Předseda místní organizace David Šlouf minulý týden ČTK řekl, že účast v koalici nepovažuje za důvod ke zrušení sdružení. ODS podle něj ve Slovanech komunální volby vyhrála a měla by se podílet na vedení obvodu.
Má získat funkci místostarosty a jednoho radního. Podle něj voliči stranu volí proto, aby se podílela na vedení obvodu, nikoli aby skončila v opozici. Na účasti v koalici tak nevidí nic špatného. Sám je jedním ze čtyř zastupitelů ODS, kteří v koalici jsou.
"Já si prostě myslím, že lidé nás nechodí volit proto, abychom šli do opozice. Když někdo vyhraje volby, tak chce být v koalici, to není nic proti ničemu. Myslím si, že rušení organizace není správný trest za úspěch," uvedl minulý týden. Dnes zatím Šlouf ČTK nebere mobilní telefon.
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