ODS půjde v Praze do voleb v koalici Spolu. Jeden z trojice se zatím nepřipojil

Pražská ODS půjde do podzimních komunálních voleb s TOP 09 v koalici Spolu. KDU-ČSL, která v koalici byla před čtyřmi lety, se dosud nepřipojila. Společným kandidátem na primátora bude starosta Prahy 9 a první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Portlík to uvedl během pátečního zahájení volební kampaně.
S TOP 09 a KDU-ČSL šla ODS do voleb v koalici Spolu i v roce 2022. Ve volbách získaly zhruba 25 procent hlasů. V městské radě mají většinu a pozici primátora, kterým je Bohuslav Svoboda (ODS).
"My jsme koaliční spolupráci nabídli všem stranám, lidovci nám zatím oficiálně neoznámili, že se dohodli s jinou stranou. Oznámili nám, že se dohadují. Čili si myslím, že by bylo správné, aby nám to formálně sdělili," řekl Portlík. Koalice Spolu podle něj nikdy nebyla o funkcích podle volebního zisku, a proto všem stranám ODS jako seniorní partner nabídla stejné pozice, jako před čtyřmi lety. Lidovci se podle Portlíka stále mohou ke koalici připojit, ale myslí si, že se spíš dohodnou s opoziční Prahou Sobě.
Portlík by chtěl ve volbách získat co nejsilnější mandát, podle svých slov cílí přes 50 procent, aby nemusel jednat s dalšími subjekty, například s vládním hnutím ANO. "Zcela záměrně se nevyjadřuji k jakýmkoliv potenciálním partnerům. Snažím se scházet se všemi partnery, protože jeden z těch sloganů je, že nechci řevnivou Prahu," dodal.
Za své priority považuje dobudování dalších částí vnitřního a vnějšího dopravního okruhu kolem Prahy a urychlení bytové výstavby, což má vést ke zpomalení růstu cen bytů v Praze. Hlavní ale podle něj bude odstranění překážek, které výstavbě nebo dokončování projektů brání. Zmínil soudy, překážky ze strany úřadů.
"Jako alfu a omegu prvních měsíců po volbách vidím, abychom se zamysleli nad tím, jak to dělat rychleji, abychom měli jistotu, že se nezasekneme, a jak dodávat ty výsledky, protože ten rozpočet je důležitý v tom, aby se ty akce plnily v době, kdy jsou schválené. A ne abychom čekali na to, jestli nám soud nebo ÚOHS povolí stavět metro D, či nikoliv," řekl Portlík.
ODS v pátek na pražském Střížkově oficiálně zahájila kampaň pro podzimní komunální volby v Praze. Ty se budou spolu s volbami do jedné třetiny Senátu konat 9. a 10. října.
V Praze vládne od poloviny února 2023 koalice Spolu, Pirátů a STAN. V 65členném zastupitelstvu má většinu 36 hlasů. V opozici jsou Praha Sobě, ANO a SPD. Volby v roce 2022 vyhrála koalice Spolu se ziskem 24,7 procenta hlasů, druhé ANO získalo 19,3 procenta a třetí Piráti 17,7 procenta. Prahu Sobě před čtyřmi lety podpořilo 14,7 procenta voličů a kandidátku SPD, Trikolory, hnutí PES a nezávislých kandidátů volilo 5,2 procenta lidí.
