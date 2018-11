ODS dle průzkumu nepotvrdila posílení z voleb. Nalákala vzdělané voliče, říká Median

Sněmovní volby by v říjnu vyhrálo vládní hnutí ANO se ziskem 28,5 procenta hlasů. Pro druhé piráty a ODS by hlasovalo shodně 12 procent voličů a čtvrtá ČSSD by získala 9,5 procenta. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu agentury Median. Do sněmovny by se dostalo celkem devět politických stran a hnutí. Překvapivý je dle agentury výsledek ODS. Strana nepotvrdila posílení pozice z komunálních voleb.

Praha - ODS si oproti září pohoršila o dva procentní body. "Překvapením je možná to, že ODS nepotvrdila posilování pozice z komunálních a senátních voleb. To je ale v souladu s výzkumy dalších agentur (STEM). Opravdu je to asi tak, že ODS v těchto sekundárních volbách uspěla díky tomu, že v nízké účasti tvořili velkou část voličů vzdělaní obyvatelé," komentoval průzkum Daniel Prokop z agentury Median.

Zcela jiný pohled na pozici ODS u voličů však nabízí průzkum CVVM, který výzkumníci publikovali taktéž v pátek. Podle něj podpora občanských demokratů stoupla v říjnu na 19 procent ze zářijových 14 procent.

Ale zpět k průzkumu Median. Aktuální výsledek hnutí ANO je stejný jako v zářijovém modelu agentury Median. Podpora pirátů vzrostla o jeden procentní bod a dorovnali se tak na zmíněnou ODS.

Na čtvrtém až šestém místě se seřadily ČSSD, SPD a KSČM. Sociální demokraté by získali 9,5 procenta, SPD by podpořilo 9 procent voličů a komunisty 8,5 procenta voličů. Těsně nad hranicí pro vstup do Poslanecké sněmovny se pohybují STAN, lidovci a TOP 09, které mají od 5,5 do 5 procent.

Ochotu jít k volbám v říjnu vyjádřilo 64,5 procenta respondentů. To by znamenalo vyšší volební účast než při volbách do sněmovny v roce 2017.

Průzkum agentury Median se konal od 25. září do 25. října. Zapojilo se do něj 1097 respondentů ve věku 18 a více let.

Až 31,5 procenta pro ANO

Kromě volebního modelu zveřejnil Median také hodnoty volebního potenciálu stran, který říká, kolik hlasů by strana získala, pokud by se k ní přiklonili všichni, kdo zvažují její volbu.

Nejvyšší potenciál má podle výzkumu dlouhodobě hnutí ANO. V případě zisku všech voličů, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast u voleb, by ANO útočilo na zisk okolo 31,5 procenta. Zisk pouze přesvědčených voličů by mu však stačil jen na zhruba 19,5 procenta.

Volební potenciál pirátů se pohybuje kolem 16,5 procenta a u ODS okolo 14,5 procenta. "Nicméně ODS má větší jádro přesvědčených voličů než piráti," uvedl Median. U levicových stran má ČSSD o něco větší jádro voličů a má také vyšší volební potenciál.