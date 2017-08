Stamiliony pro firmy členů ČSSD chci řešit. Klientelistické vazby tolerovat nehodlám, říká Krnáčová

AKTUALIZOVÁNO před 51 minutami

Provázanost několika firem sociálnědemokratických pražských politiků s hlavním městem, na kterou upozornily Hospodářské noviny a Aktuálně.cz, se nelíbí pražské ODS ani ANO. ODS bude chtít kauzu řešit na jednání zastupitelstva a žádá vysvětlení po pražské primátorce Adrianě Krnáčové (ANO) či jejím náměstkovi Petru Dolínkovi (ČSSD). Krnáčová už Aktuálně.cz řekla, že klientelistické vazby tolerovat nebude a vše chce prošetřit.

Praha - Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) chce řešit kauzu veřejných zakázek pro firmy vlastněné členy ČSSD, na kterou upozornily Hospodářské noviny a Aktuálně.cz.

"Chci to řešit. Klientelistické vazby tu možná byly běžné v minulosti, ale já to tolerovat nehodlám," řekla redakci primátorka v reakci na informace, které deník ve středu zveřejnil.

Krnáčová bude chtít rychle znát podrobnosti o všech zakázkách, kterých se to týká, a vše bude chtít znovu vysoutěžit. "Také chci mluvit o obsazení orgánů společností, kterých se to týká. Protože není možné, aby tam byli lidé s vazbami na staré pražské struktury. Tato rada se dokázala vypořádat s řadou nevýhodných smluv z minulosti, jako je Opencard, pronájem Škodova paláce a dalších, a proto nebudu přivírat oči ani nad tímto případem," uzavřela.

Podobně se ve čtvrtek vyjádřila už i pražská ODS, která chce v září na jednání zastupitelů kauzu také řešit. ODS to sdělila v tiskové zprávě.

Firmy na zakázkách získaly až 1,5 miliardy korun, a to například od pražského dopravního podniku (DPP) nebo Technické správy komunikací (TSK). Jednu z firem měl navíc donedávna spoluvlastnit bratr náměstka primátorky Petra Dolínka Ondřej. Po primátorce Adrianě Krnáčové (ANO) budou požadovat vyvození důsledků.

"Jistě není náhoda, že dotčené firmy nejvíce profitovaly na městských částech a organizacích, kde má ČSSD hlavní slovo. Navíc jistě není náhoda, že všechny tři dotčené firmy sídlí na stejné adrese. Téma jistě otevřeme na zářijovém zastupitelstvu a budeme po náměstku Dolínkovi a primátorce Krnáčové žádat vysvětlení, pokud tedy do té doby do kauzy nevstoupí policie," uvedl předseda pražské ODS Filip Humplík.

Zakázky v řádu stovek milionů korun měly podle HN získávat firmy Premio Invest, Lasesmed a Ecomyčka. V nich figurují členové ČSSD z Prahy 14. Firma Premio Invest měla od DPP vyinkasovat za úklid téměř jednu miliardu a TSK měla vyplatit Lasesmedu 111 milionů. Oslovení členové ČSSD pro HN uvedli, že zakázky firmy získaly v řádném výběrovém řízení.

Třetinovým vlastníkem Ecomyčky pak byl podle listu do roku 2013 Ondřej Dolínek. "Petr Dolínek je místopředsedou ČSSD a jedničkou do voleb do sněmovny, měl by tedy jasně vystoupit před voliče a vyvrátit veškeré pochybnosti," uvedla starostka Prahy 2 a volební lídryně ODS Jana Černochová.

Na jednání zastupitelů bude chtít ODS po Krnáčové i Dolínkovi vysvětlení situace. Pokud tak neučiní, měla by z toho podle bývalého primátora a zastupitele Bohuslava Svobody (ODS) vyvodit důsledky.

V Praze vládne koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN), která má v 65členném zastupitelstvu většinu 33 hlasů. Po volbách se k ní přidala ještě zastupitelka Monika Krobová Hášová, která kandidovala za TOP 09 a nyní je členkou zastupitelského klubu ČSSD.