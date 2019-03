ODS chce dvě sazby DPH a snížení odvodů pro zaměstnance se zkráceným úvazkem

Opoziční ODS se chce vrátit ke dvěma sazbám daně z přidané hodnoty místo nynějších tří - 21 procent, 15 procent a deset procent. Chce také umožnit lidem, aby posílali procentní bod ze sociálních odvodů na důchody svých rodičů nebo na zdravotní a sociální služby. Programové cíle představili občanští demokraté na sobotní konferenci v Praze.

ODS prosazuje v daňové oblasti také zavedení paušální daně pro malé živnostníky, s čímž nedávno přišlo i vládní hnutí ANO. Nejsilnější opoziční strana by zrušila daň z nabytí nemovitosti a silniční daň. V reakci na záměry ČSSD zavést sektorovou, respektive bankovní daň občanští demokraté zdůrazňují, že žádné nové daně nechtějí.

"Nepotřebujeme nové daně, potřebujeme rušit ty současné," řekl poslanec ODS Jan Skopeček, který představoval daňové plány spolu s předsedou poslaneckého klubu občanských demokratů Zbyňkem Stanjurou.

Občanští demokraté by snížili odvody zaměstnavatelům za zaměstnance, kteří by pro ně pracovali na zkrácený úvazek. Živnostníkům by ulevili tím, že by zvýšili hranici příjmů k povinné registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun.

V sociálních záležitostech, jak je představili poslanec Jan Bauer a místopředsedkyně Alexandra Udženija, by občanští demokraté vedle asignace části sociálních odvodů například zavedli daňový odpočet úroků z hypotéky i na další nemovitost, kterou například rodiče pořizují pro děti.

Všechny mimořádné příjmy státu by směřovali do zvláštního fondu, aby byly peníze na důchodovou reformu. Podrobnosti o své představě změn v penzích a také program prorodinné politiky chce ODS prezentovat na podzim.

Pokud jde o reformu a zeštíhlení státu, vyhlásili místopředseda strany a poslanec Martin Kupka s prezidentem ICT UNIE Zdeňkem Zajíčkem redukci povinností, případnou novou by zaváděli jen za dvě zrušené. Každou novou novelu by podle představ ODS musela provázet tabulka s povinnostmi, které zavede, stát by navíc musel zveřejnit přehled naprosto všech platných povinností.

Občanští demokraté podporují rovněž digitalizací státu, aby lidé nemuseli vyplňovat stále stejné údaje do formulářů a nemuseli mít v peněžence značné množství různých průkazek.

Program pro školství neuváděl šéf školského výboru Václav Klaus mladší, kterému kvůli jeho postojům hrozí i vyloučení ze strany, ale místopředseda ODS a poslanec Martin Baxa s vysokoškolským pedagogem Jiřím Nantlem.

ODS prosazuje například zvýšení platů učitelů na 150 procent aktuálního průměru, zavedení kariérního systému, rozšíření pravomocí ředitelů. Baxa mluvil také o změně obsahu vzdělávání. Žáci a studenti by se měli podle něho více učit cizí jazyky, kritické myšlení a práci s informacemi na úkor faktů a dat.