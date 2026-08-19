ODS a TOP 09 se v Senátu pokusí zastavit návrat EET

Senátorský klub ODS a TOP 09 bude na rozdíl od doporučení senátních výborů usilovat o zamítnutí zákona, který má od příštího roku obnovit elektronickou evidenci tržeb (EET). Výbory se shodly pouze na úpravách předlohy. Klub vládního hnutí ANO se naopak pokusí o schválení normy beze změn, uvedla ve středu jeho předsedkyně Jana Mračková Vildumetzová.
Zamítnutí EET spojil místopředseda frakce ODS a TOP 09 Martin Červíček s odmítavým postojem ke kontroverzním změnám stavebního zákona nebo k novým podmínkám zaměstnávání státních úředníků.
„Odmítáme tyto návrhy zákonů protože je považujeme za nedostatečně připravené,“ prohlásil Červíček. Předlohy podle něj obsahují vadné pasáže, které jsou neodstranitelné.
Senátní hospodářský výbor doporučil v zákoně o EET zrušit limit daňového osvobození od daně z příjmů u zdravotních benefitů určených zaměstnancům. Ústavně-právní výbor navrhl z EET vyjmout bezhotovostní platby.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů si od obnovení EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí a navýšení příjmů veřejných rozpočtů o zhruba 14 miliard korun ročně, což opozice zpochybňuje. Zákon zavádí i další daňové změny.
Rodinám s dětmi navrací takzvané školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační baliček z roku 2023. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje do 12procentní sazby daně z přidané hodnoty. EET se nebude vztahovat na předvánoční prodej ryb.
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