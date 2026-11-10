ODS: 10,5 %. Další průzkum ukázal propad Kupkovy strany, ztrácejí i Motoristé

Sněmovní volby by v říjnu podle modelu agentury Median s náskokem vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32 procent hlasů. Druhé by skončilo hnutí STAN, které by volilo 18,5 procenta lidí, pro třetí ODS by hlasovalo 10,5 procenta voličů. SPD má podporu 8,5 procenta a Piráti 7,5 procenta. Další strany by pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny nepřekonaly.
ANO a STAN si od posledního průzkumu Medianu polepšily, zatímco ODS oslabila a její odstup od Starostů se zvětšil na osm procentních bodů. Mírně klesla i podpora SPD, odhadovaný zisk Pirátů se nezměnil. Další uskupení zůstávají pod pěti procenty - KDU-ČSL by nyní volila čtyři procenta voličů, podpora Motoristů a hnutí Naše Česko je shodně tříprocentní. TOP 09 by dostala 2,5 procenta hlasů. Dvě procenta voličů by hlasovala pro KSČM i hnutí PRO, uvádí volební model.
Rozdíl mezi vedoucím ANO a druhým STAN zůstává podle Medianu značný, aktuálně činí 13,5 procentních bodů. Nedávný model agentury Kantar CZ pro Českou televizi přisoudil STAN 23,5 procenta hlasů, čímž výrazně stáhlo náskok vedoucího ANO s podporou 29,5 procenta. ODS by byla s odstupem třetí, získala by 12,5 procenta hlasů. Všechny vládní strany - ANO, SPD a Motoristé - proti předchozímu průzkumu Kantaru ze srpna oslabily. Motoristé by se nedostali do Sněmovny ani podle Kantaru.
Vládní koalici po loňských volbách vytvořilo ANO s SPD a Motoristy se 108 poslanci. Sněmovní opozici nyní tvoří ODS, STAN, Piráti, lidovci a TOP 09.
ANO by podle říjnového modelu obsadilo ve dvousetčlenné Sněmovně 83 poslaneckých křesel, hnutí STAN by mělo 48 mandátů, ODS 28 poslanců, SPD 22 a Piráti 19 zástupců. Hnutí ANO by při tomto rozložení sil stále potřebovalo alespoň jednoho koaličního partnera, poznamenali autoři průzkumu. ANO a SPD by získaly většinu 105 poslanců, zatímco strany současné opozice 95 křesel.
Sněmovních voleb by se v říjnu určitě zúčastnilo 45 procent lidí a dalších deset procent dotázaných účast zvažuje. Ochota zúčastnit se voleb oproti minulému průzkumu poklesla. Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2025 dosáhla téměř 69 procent.
Říjnového průzkumu se zúčastnilo 1021 respondentů starších 18 let. Statistická odchylka činí ve volebním modelu Medianu 1,5 procentního bodu u menších stran a až 3,5 procentního bodu u větších uskupení.
Výsledky loňských voleb do Sněmovny a volebních modelů Medianu (v procentech):
|volby 2025
|volební model září 2026
|volební model říjen 2026
|ANO
|34,51
|29,5
|32
|STAN
|11,23
|17
|18,5
|ODS*
|-
|12,5
|10,5
|SPD
|7,78
|9
|8,5
|Piráti
|8,97
|7,5
|7,5
|KDU-ČSL*
|-
|3
|4
|Motoristé sobě
|6,77
|5
|3
|Naše Česko
|-
|2
|3
|TOP 09*
|-
|3,5
|2,5
|Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
|23,36
|-
|-
*ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ve volbách 2025 kandidovaly jako koalice Spolu.
zdroj: Median
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