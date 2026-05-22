Odpůrci sjezdu sudetských Němců na výstavišti v Brně postavili barikádu z krabic

Asi dvě stovky lidí přišly v pátek dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkají sudetští Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky, pořádá jej KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu.
Krabice nesou například mapy Sudet či fotografie z odsunu sudetských Němců, mají připomínat oběti druhé světové války. Lidé se začali scházet po 8:00, protest začal v 9:00, kdy z reproduktoru zazněla husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci.
"Kdo mluví o utrpení sudetských Němců, musí mluvit o utrpení Čechů, Romů, partyzánů a všech obětí nacistického teroru. Chceme symbolicky ukázat hranici, za kterou nelze ustupovat. Budou za nás mluvit fotografie okupace, vyhnaných a zavražděných, fotografie lidí, kteří za nás už mluvit nemohou," zahájila jedna z řečnic protest.
Barikádu lidé postavili asi za čtvrt hodiny. Proti jednomu z přítomných mužů, zřejmě podporovatele sjezdu, se protestující postavili, v jeden moment jej obstoupili a pokřikovali na něj. Vyzývali jej k odchodu, označili ho za provokatéra.
Sudetoněmecký sjezd začíná v Brně v pátek a potrvá do pondělí, v Česku bude poprvé. Hlavní program bude o víkendu. Kromě proslovů a tradičních akcí, jako je krojovaný průvod, při něm zástupci sudetských Němců uctí také památku obětí nacismu u Kounicových kolejí, kde nacisté popravovali za druhé světové války české vlastence. Očekávají se protesty.
Mohlo by vás také zajímat: Co se děje s Babišem? Nedovede si poradit s Okamurou, vítězí nenávist
Dobeš se znovu zapsal do historie Montrealu a zlomil domácí neporazitelnost Caroliny
Jakub Dobeš dál píše svůj pohádkový příběh v NHL. Český brankář dovedl Montreal k výhře 6:2 na ledě Caroliny v úvodním finále Východní konference a výrazně se podepsal pod první domácí porážku Hurricanes v letošním play off.
Češi přes problémy s Itálií vedou tabulku. Projděte si program, výsledky a čísla z MS
Tři měsíce po olympiádě je tady další vrchol hokejové sezony. Mistrovství světa hostí po 17 letech Švýcarsko, konkrétně Curych a Fribourg, kde hraje svou skupinu také česká reprezentace s loučícím se trenérem Radimem Rulíkem. Projděte si program a výsledky šampionátu, soupisku Čechů a další čísla.
Mínus 24 milionů. Lyžařský Světový pohár ve Špindlerově Mlýně skončil finančním debaklem
Lednový Světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou 24 milionů korun, uvedly SeznamZprávy.
Jdete poprvé na paddleboard? Poradíme vše důležité
Zahoďte obavy. Paddleboarding zvládne opravdu každý - od malých dětí po babičky. S naším průvodcem navíc první vyplutí zvládnete naprosto bez stresu. Chce to drobnou přípravu a hurá na vodu.
ŽIVĚ Rusko a Ukrajina informují o desítkách raněných po vzájemných útocích
Nejméně 35 lidí bylo zraněno při náletu ukrajinských dronů, který zasáhl internát ve Starobilsku v okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny, uvedly ruské úřady. Raněné po ruských útocích hlásí také Ukrajina. Budova internátu se po náletu částečně zřítila, záchranáři hledají lidi, kteří mohli zůstat pod troskami, uvedl Leonid Pasečnik, Ruskem dosazený šéf okupovaného regionu.