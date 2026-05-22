22. 5. Emil
Odpůrci sjezdu sudetských Němců na výstavišti v Brně postavili barikádu z krabic

ČTK

Asi dvě stovky lidí přišly v pátek dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkají sudetští Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky, pořádá jej KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu.

happening Němá barikáda, protest proti sjezdu sudetských Němců
Manifestační happening Němá barikáda k vyjádření nesouhlasu s konáním sjezdu sudetských Němců v Brně, 22. května 2026, Brno.Foto: CTK
Krabice nesou například mapy Sudet či fotografie z odsunu sudetských Němců, mají připomínat oběti druhé světové války. Lidé se začali scházet po 8:00, protest začal v 9:00, kdy z reproduktoru zazněla husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci.

"Kdo mluví o utrpení sudetských Němců, musí mluvit o utrpení Čechů, Romů, partyzánů a všech obětí nacistického teroru. Chceme symbolicky ukázat hranici, za kterou nelze ustupovat. Budou za nás mluvit fotografie okupace, vyhnaných a zavražděných, fotografie lidí, kteří za nás už mluvit nemohou," zahájila jedna z řečnic protest.

Barikádu lidé postavili asi za čtvrt hodiny. Proti jednomu z přítomných mužů, zřejmě podporovatele sjezdu, se protestující postavili, v jeden moment jej obstoupili a pokřikovali na něj. Vyzývali jej k odchodu, označili ho za provokatéra.

Sudetoněmecký sjezd začíná v Brně v pátek a potrvá do pondělí, v Česku bude poprvé. Hlavní program bude o víkendu. Kromě proslovů a tradičních akcí, jako je krojovaný průvod, při něm zástupci sudetských Němců uctí také památku obětí nacismu u Kounicových kolejí, kde nacisté popravovali za druhé světové války české vlastence. Očekávají se protesty.

Aftermath of drone attack on Luhansk dormitory building amid Russia-Ukraine conflict
ŽIVĚ Rusko a Ukrajina informují o desítkách raněných po vzájemných útocích

Nejméně 35 lidí bylo zraněno při náletu ukrajinských dronů, který zasáhl internát ve Starobilsku v okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny, uvedly ruské úřady. Raněné po ruských útocích hlásí také Ukrajina. Budova internátu se po náletu částečně zřítila, záchranáři hledají lidi, kteří mohli zůstat pod troskami, uvedl Leonid Pasečnik, Ruskem dosazený šéf okupovaného regionu.

