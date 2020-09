"Odmítači" vybízí k šití roušek ze záclon, chtějí obejít nařízení. Pro policii recese

Na sociálních sítích se množí pobídky kritiků roušek, aby lidé obcházeli nařízení vlády. Někteří začali se znovuzavedením ústenek ve všech vnitřních prostorách vymýšlet k ochranným rouškám různé nefunkční alternativy. Populárními se staly například roušky ze záclon, sítí či jiných děrovaných materiálů.

Česko v posledních dnech trhá rekordy v počtu nakažených za den a opatření zamezující šíření koronaviru se zpřísňují. Od čtvrtka začala platit opět povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách. Přísnější vládní nařízení se ale mnohým Čechům nelíbí, odmítají je a mnohdy také bojkotují. V jedné z facebookových skupin, která takové postoje zastává, se jich sdružuje přes 22 tisíc.

Nápady na obcházení opatření si uživatelé ve skupině mezi sebou sdílí. Třeba si radí, jak se vyhnout postihu od policie nebo jak se vymluvit před revizorem v tramvaji. Prý stačí sehnat krabičku od určitých léků a vydávat se za astmatika. Nebo vypreparují klasickou ústenku tak, že zůstane jen jedna tenoučká vrstva.

Populárními se nicméně staly masky ze záclon, sítěk, tylu či jinak perforované látky. "Tak to je pecka, taky si asi pořídím jako provokaci," třeba komentuje fotku síťkové roušky uživatelka Eva. "Jste skvělá, kdyby takto šili všichni," kvituje na nápad Martina. "Jak je to třeba s krajkou? Nařízeno je zakrýt ústa a nos, jsou definovány i materiály, kterými má k zakrytí dojít?" ptá se v diskusi Ivana. Ostatní komentující jí ihned odpovídají, že ne a takováto "rouška" je dostačující.

Roušky ze síťky by policie neakceptovala

Jestli to myslí vážně, tak se mýlí. "Nelze to považovat za nic jiného nežli recesi. V praxi jsme se s tím nesetkali a samozřejmě bychom to neakceptovali jako řádnou ochranu dýchacích cest ve smyslu platných ustanovení," odmítá síťované ústenky mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví musí lidé nosit na určených místech ochranu nosu a úst "jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének". Děrované materiály, jako jsou například záclony či krajky, nechrání okolí ani jejich uživatele vůbec.