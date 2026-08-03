Odložení prověřování Turka za výroky na internetu je pravomocné

Usnesení policie o odložení prověřování poslance Filipa Turka (za Motoristy) v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích nabylo v sobotu právní moci. V tiskové zprávě to v pondělí uvedl šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta.
Žalobce uvedl, že část obsahu nenaplnila skutkovou podstatu žádného trestného činu, část však ano. Šlo ale o příspěvky zveřejněné před více než pěti lety a v jejich případě je tak věc promlčená. Policie podle něj také dospěla k závěru, že Turek příspěvky psal.
Server iROZHLAS.cz minulé úterý uvedl, že policie odložila prověřování Turka v uvedené kauze kvůli promlčení jeho trestní odpovědnosti a že stíhat nebude ani vydavatelství či autory Deníku N, který na výroky upozornil po loňských sněmovních volbách. Serveru to potvrdilo státní zastupitelství. Turek po odložení případu ČTK napsal, že ho rozhodnutí policie nijak nepřekvapilo, protože se ničeho nedopustil.
Státní zástupce důvody odložení případu v pondělní tiskové zprávě přiblížil kvůli tomu, že se případ týkal poslance Parlamentu ČR a také kvůli rozdílným interpretacím policejního rozhodnutí ve veřejném prostoru. Jméno poslance neuvádí, z kontextu je ale zřejmé, že jde o Turka. Například podle serveru Romea část Turkových příznivců policejní rozhodnutí interpretovala jako politikovo očištění a tvrdila, že se žádného trestného jednání nedopustil
„Problematizovaný obsah na sociálních sítích byl policejním orgánem a dozorujícím státním zástupcem vyhodnocen zčásti jako nezpůsobilý naplnit skutkovou podstatu jakéhokoli trestného činu, přestože může působit necitlivým či pobuřujícím dojmem,“ popsal v pondělí Vychyta.
„Ve zbývající části byl naopak vyhodnocen jako potenciálně naplňující skutkovou podstatu několika trestných činů z okruhu tzv. trestných činů z nenávisti. Příspěvky spadající do této množiny však byly zveřejněny před více než pěti lety. Trestní odpovědnost možného pachatele proto v souladu se zákonem zanikla v důsledku promlčení. Z tohoto důvodu nemohou orgány činné v přípravném řízení zahájit trestní stíhání,“ doplnil státní zástupce.
Vychyta upozornil, že fakt, že by policie na základě některých příspěvků mohla v případě, kdy by věc nebyla promlčená, trestní stíhání zahájit, ještě neznamená, že je Turek vinen. „O této otázce by případně, pakliže by trestní stíhání mohlo být zahájeno a skončilo podáním obžaloby, rozhodoval soud na základě komplexního dokazování,“ uvedl žalobce.
„Součástí dokazování by bylo v takovém případě rovněž detailní prověření obhajoby spočívající v popření autorství vybraných příspěvků. Orgány činné v přípravném řízení nicméně považovaly autenticitu příspěvků přinejmenším pro účely zahájení trestního stíhání za prokázanou,“ napsal dále Vychyta.
Na desítky nenávistných, rasistických či sexistických výroků na Turkových profilech, především na sociální síti facebook, upozornil Deník N poté, co Turek uspěl ve sněmovních volbách. Poukázal na to, že čerstvý poslanec v minulosti opakovaně zveřejňoval i četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
Vychyta v pondělí doplnil, že policie pravomocně odložila i prověřování Deníku N, zabývala se tím, zda se nedopustil pomluvy. „V daném ohledu dospěly orgány činné v přípravném řízení k závěru, že tímto jednáním nemohlo dojít ke spáchání žádného trestného činu ani přestupku,“ uvedl k prověřování média žalobce.
Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale odmítl autorství. Motoristé sobě následně podali trestní oznámení pro podezření z pomluvy, křivého obvinění, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a poškození cizích práv. Strana zpochybňovala zejména pravost vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009.
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