Odkláněly se peníze z jízdenek přes Karibik k Rittigovi? Lobbistovi nastal den D

před 6 minutami

Pět let poté, co policie zatkla lobbistu Ivo Rittiga, jde kauza údajně zmanipulovaných zakázek, zpronevěry či praní špinavých peněz v pražském dopravním podniku do finále. U Městského soudu v Praze dnes zazní rozsudek nad 18 lidmi, v jejichž středu stojí kromě Rittiga i bývalý šéf dopravního podniku Martin Dvořák či byznysmen Peter Kmeť. Desítky jednacích dnů procesu provázela silná prohlášení obžalovaných, odepření výpovědi jednoho z důležitých svědků či zákaz využít odposlechy. Jak soud rozhodne, lze tak jen stěží odhadovat.

"Vina byla všem obžalovaným plně prokázána," prohlásil v soudní síni státní zástupce Adam Borgula, když 15. dubna, v závěru hlavního líčení, ze svého pohledu rekapituloval případ a navrhoval tresty pro obžalované. Podle jeho představy by měli například lobbista Rittig a exředitel Dvořák za údajné tunelování největší pražské firmy strávit 5 let za mřížemi, nadto by měli uhradit finanční sankci ve výši 10 milionů korun. Postoj obžalovaných by se od státního zástupce nemohl lišit více. Rittig označil jeho konstrukci za snůšku lží, obdobně se do Borguly obul i Dvořák. "Nemám a nikdy jsem neměl nic společného s Dopravním podnikem hlavního města Prahy," prohlásil u soudu lobbista. "Osm let skákal a šlapal po lidech, i když měl v ruce dokumenty, které ukazovaly, že šlo spíše o politický a mocenský boj než o trestní skutek," řekl o žalobci exředitel. Za co jim hrozí vězení Podstatu kauzy představuje trojice veřejných zakázek z éry Martina Dvořáka, který pražský dopravní podnik řídil v letech 2007 až 2011. Jde o tendr na tisk jízdenek, jejž ovládla firma Neograph, zakázku na jejich prodej - soutěž vyhrála společnost Cross Point, a řízení na dodání elektronických jízdenek, v němž uspěla firma Crowsnest. Podle žalobce byly všechny soutěže zmanipulované, v důsledku měl na nich dopravní podnik prodělat 457,5 milionu. Pokoutní ovlivňování tendrů údajně vycházelo přímo od ředitele Dvořáka, který měl mít na jejich výsledcích osobní zájem. Podle žalobce byl přímo či nepřímo angažovaný téměř ve všech vítězných firmách. Přes řetězec neprůhledných společností údajně vlastnil třeba skoro dvě třetiny firmy Cross Point zajišťující prodej jízdenek. Vedle něj příjmy z této firmy měly téct i k zákulisnímu hráči Ivu Rittigovi. "Z uvedeného je patrno, že faktickým 40% vlastníkem společnosti Cross Point byl Ivo Rittig a 60% skutečným vlastníkem Martin Dvořák. Tito také benefitovali z obchodních aktivit uvedené společnosti," napsal v obžalobě státní zástupce Borgula. Při rozkrývání kauzy vycházel hlavně z podkladů účetního Jaroslava Kubisky. Především on měl policii vysvětlit skutečné finanční toky, žalobce se při své práci opíral i o smlouvy, výpovědi svědků či odposlechy. 225 stran obžaloby Na podezření kolem zakázky na jízdenky pro pražský dopravní podnik upozornil Nadační fond proti korupci už v roce 2011. Ivo Rittiga a další zatkla policie v únoru 2014, později je však propustila. Naprostou většinu aktérů pak obvinila v červnu 2015. Státní zástupce Adam Borgula poslal případ k soudu 6. listopadu 2017, obžaloba čítá 225 stran a míří na 18 lidí. U soudu se začala kauza projednávat 16. října loňského roku. Téměř po půl roce hlavního líčení přednesl státní zástupce Borgula 15. dubna svou závěrečnou řeč. Rozsudek zazní 17. května. 20 milionů Rittigovi přes Karibik Rittig se měl ve velkém obohatit rovněž na tisku jízdenek. Firma Neograph podle žalobce předraženou zakázkou připravila podnik o 96,7 milionu korun. Z této sumy jako provizi ve výši více než 41 milionů korun inkasovala karibská firma byznysmena Petera Kmetě Cokeville Assets, s níž si smluvil kontrakt o poradenství právě Rittig. Zmíněná smlouva lobbistovi podle žalobce zajistila z tisku jízdenek téměř 20 milionů. Kolem machinací rozvinul žalobce druhou linii případu, ta spočívala v údajném vyprání peněz vyvedených z dopravního podniku prostřednictvím zmíněných zakázek. Původ peněz měly zakrýt další transakce, různé platby či další půjčky, takto se údajně očistilo zhruba 150 milionů. Na legalizaci výnosů z trestné činnosti se mělo podílet 11 lidí, hlavně advokátů z kanceláře Šachta&Partners, dnes MSB Legal, v čele s Davidem Michalem a Karolínou Babákovou. Do legalizace se podle státního zástupce zapojil i známý advokát Aleš Rozehnal. Každý měsíc plynulo ze společnosti Crowsnest, která dodávala elektronické jízdenky, 3,5 milionu korun do rakouské firmy Kyrenia, kde byl jedním z jednatelů právě Rozehnal. Skrze společnost Capture měl navíc půlku Kyrenie ovládat, druhou část zase podle žalobce kontroloval ředitel Dvořák. Podle žalobce peníze tekoucí přes Kyrenii skončily u Dvořákovy matky Marie Novákové, žena si díky tomu mohla zaplatit stavbu vily na Madeiře. Nováková tento výklad odmítla. Peníze si prý vydělala jako developerka. Stejně tak se proti verzi žalobce ohradil Rozehnal. "Vlastníkem Capture byli moji tři klienti, kterým jsem měl dohlížet na to, aby peníze, které Kyrenia vydělá, byly investovány a rozdělovány podle jejich přání," uvedl pro Český rozhlas. Bývalý ředitel pražského dopravního podniku Martin Dvořák je v kauze jedním z hlavních obžalovaných. | Foto: ČTK Projednávání případu v soudní síni začalo loni na podzim, dohromady čítalo více než 50 dnů. Některé byly poměrně dramatické. Verzi státního zástupce výrazně nahrál Jaroslav Kubiska, bývalý účetní firmy Peskim, spadající pod MSB Legal, jež spravovala portfolio společnosti Cokeville Assets. Kubiska dosvědčil, jak jeho rukama tekly peníze z pražského dopravního podniku do Karibiku. Rozsudek se bude číst několik hodin "Když jsem z té společnosti odcházel, vím, co jsem tam dělal a na čem jsem se podílel… Vím moc dobře, k čemu se doznávám," prohlásil u soudu. V Peskim pracoval zhruba rok v letech 2009 až 2010. Sám je obžalovaný z legalizace výnosů z trestné činnosti. Díky své otevřenosti kriminalistům s objasněním případu výrazně pomohl, získal status spolupracujícího obviněného. Naopak státnímu zástupci Borgulovi zkomplikoval život jiný svědek, bývalý ředitel papírny Neograph, jež tiskla jízdenky, Vladimír Sitta starší. Přestože policii během vyšetřování své svědectví poskytl, u soudu výpověď odepřel. Bál se totiž, že by mohl uškodit svému synovi v jiné kauze. Sitta mladší je sice v případu tunelování Neographu pravomocně očištěný, ale nejvyšší státní zástupce podal dovolání v jeho neprospěch. S dopravním podnikem jsem neměl nic společného, tvrdí Rittig v kauze tunelování DPP číst článek Ještě větší ránu pak žalobci uštědřil přímo předseda trestního senátu Petr Hovorka, když se postavil do cesty přehrání odposlechů. Státní zástupce chtěl doložit vinu zúčastněných i záznamy hovorů Rittiga a dalších, jenže policie je pořídila při rozkrývání jiných kauz. Proto je soudce nepřipustil. "Jsou to důkazy, které jsem navrhl, a mají svou důkazní sílu, o niž jsem opíral i obžalobu," posteskl si v České televizi Borgula. Do jaké míry z pohledu žalobce výpověď Sitty či odposlechy v konečném účtování mohou chybět, se lze jen domnívat. V závěrečné řeči přesto zdůraznil, že důkazů pro usvědčení obžalovaných soudu předestřel i tak dost. Zda je jeho víra namístě, se všichni začnou dovídat v pátek po 9. hodině dopoledne. Právě v tento čas začne soudce Hovorka s vyhlašováním rozsudku. Vzhledem ke složitosti kauzy jeho přednesení bude trvat několik hodin. Skupinou se line obžaloba ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, pletichy při veřejné zakázce, zpronevěry a legalizace výnosů z trestné činnosti. První dva činy se týkají bývalých manažerů dopravního podniku a vítězných firem v čele s Martinem Dvořákem, jeho bývalým náměstkem Ivem Štikou či bývalého majitele společnosti Cross Point Pavla Švarce. Dalších jedenáct lidí včetně Rittiga se pak zodpovídá z legalizace výnosů z trestné činnosti.