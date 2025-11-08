"Není to naše vina." Padl zásadní verdikt, budoucnost slavného závodiště je v mlze

Právě nyní mají obchodní oddělení automobilových závodišť po celém světě nejvíc práce. Česko nevyjímaje. Okruhy musejí na příští rok nalákat dostatek komerčních zákazníků, závodních seriálů a dalších akcí, aby měly z čeho financovat vlastní provoz.
V případě Autodromu Most se však beztak komplikovaná situace vyhrotila ještě víc. Poslední říjnový čtvrtek totiž senát Nejvyššího soudu v Brně rozhodoval o dovolání, které k němu poslalo závodiště vlastněné podnikatelem Josefem Zajíčkem. Bránilo se tak proti březnovému rozsudku ústeckého krajského soudu. Ten autodromu nařídil nerušit sousedy autodromu nepřiměřeným hlukem.
Jak vyplývá z čerstvého usnesení brněnského senátu vedeného Davidem Havlíkem, soud rozhodl naprosto v rozporu s očekáváními Josefa Zajíčka a jeho kolegů z autodromu. "Dovolání se odmítá. Návrh na odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem se zamítá," píše se v usnesení z 29. října 2025, jehož kopii má redakce Aktuálně.cz k dispozici.
Neuspěl tak ani častý argument autodromu a jeho zastánců. Ti na hlukem zkoušené obyvatele domů sousedících se závodištěm útočí s tím, že už když se do lokality v mostecké čtvrti Souš stěhovali, okruh tam fungoval a měli tak počítat, že nebudou žít ve standardním prostředí. Autodrom použil v téhle souvislosti starší nález Ústavního soudu.
Nicméně David Havlík teď takovou argumentaci odmítá. A navíc si pomáhá jiným usnesením. "Ústavní soud v uvedeném nálezu nedovozuje z vědomosti vlastníka o stavu v lokalitě před nabytím vlastnického práva nemožnost domáhat se ochrany proti imisím (…). Nejvyšší soud naopak v rozsudku ze dne 20. 9. 2017 přijal a odůvodnil závěr, že samotná okolnost existující hlukové zátěže v době před nabytím vlastnického práva osobou, která se domáhá ochrany proti obtěžování hlukem, není bez dalšího důvodem vylučujícím ochranu před imisemi."
Před senátem Davida Havlíka neobstála ani obrana autodromu stojící na tom, že stěžovatelé, kteří se kvůli hluku ze závodního okruhu obrátili na soud, nejsou přímými sousedy okruhu a obtěžující randál tak může pocházet i z přilehlé hlavní silnice.
"Tam, kde veřejnoprávní předpisy, umožňující ‚úředně‘ schválit provoz umožňují účast ‚sousedů‘ nebo ‚vlastníků sousedních pozemků‘, je tím zpravidla třeba rozumět nejen ty, jejichž pozemky mají společnou hranici s pozemkem vlastníka závodu či provozovatele, ale podle okolností i osoby vzdálenější. Takto je tradičně chápán pojem ‚soused‘ i v soukromém právu - ve vztahu k imisi je jím každý, kdo je jí dotčen," vysvětluje Nejvyšší soud.
"Budeme muset dotáhnout tu exekuci"
Obchodní a marketingová ředitelka závodiště Jana Svobodová na dotaz reportéra deníku Aktuálně.cz uvedla, že další postup zváží až po doručení usnesení. Prý jej stále nemají k dispozici.
"Zároveň jsme přesvědčeni, že nemůžeme nést odpovědnost za chyby způsobené v minulosti, které nevznikly naším zaviněním. Soudy žalobě vyhověly z toho důvodu, že právní předchůdci žalobců neměli možnost se ke stavbě autodromu na přelomu 70. a 80. let minulého století vyjádřit, neboť za minulého režimu se úřady neobtěžovaly doručovat v takovém případě veřejnou vyhláškou," tvrdí dnes Svobodová.
Závodiště s 4212 metrů dlouhým závodním okruhem a polygonem se nadále brání s tím, že jej provozují v souladu se všemi podpisy a povoleními. "Dlouhodobě podnikáme technická i organizační opatření ke snižování hladiny hluku - od úprav provozního řádu až po modernizaci areálu a zavádění nových systémů," říká Svobodová.
Advokát a senátor Václav Láska (za SEN 21), jenž ve sporu se závodištěm zastupuje mostecké manžele Huličkovy, kteří už před více než půlrokem nad autodromem zvítězili, verdikt Nejvyššího soudu v Brně chápe jako "definitivní" tečku. "Protistrana maximálně obstruuje, budeme muset dotáhnout tu exekuci. I v exekučním řízení používá stejné argumenty jako v soudním řízení," popisuje Láska.
"Nesouhlasíme"
Protože se Autodrom Most údajně dosud neřídí březnovým nařízením Krajského soudu v Ústí nad Labem a své okolí stále zatěžuje nepřiměřeným hlukem, poslali Huličkovi závodiště letos v červnu do exekuce. Nyní po majiteli žádají pokutu ve výši 100 tisíc korun. Na druhou a případně další v pořadí už se žádná omezení nevážou a může být mnohem vyšší a bolestnější.
"S aktuální exekuci vedenou proti naší společnosti manželi Huličkovými nesouhlasíme. Obrátili jsme se proto na Okresní soud v Mostě s návrhem na zastavení exekuce. Jsme názoru, že provedená měření, na základě kterých soudní exekutor zahájil exekuci, nejsou prokazatelná a správná," reaguje Jana Svobodová, obchodní ředitelka závodiště.
Reportér deníku Aktuálně.cz se obrátil i na Okresní soud v Mostě, do publikace článku však jeho mluvčí na otázky nereagovala.
Jde o komerční jízdy, závodní víkendy tolik nevadí
Jak vyplývá z březnového rozsudku, ústecký senát nakázal, že dění na mosteckém závodním okruhu nesmí své nejbližší okolí zatěžovat nepřiměřeným hlukem. Jako přiměřenou stanovil ve všední dny úroveň 55 decibelů a 50 decibelů o nedělích a státních svátcích.
K takovému závěru krajský soud došel i po výslechu pěti předvolaných svědků z okolí autodromu. Ti v soudní síni podle rozsudku shodně potvrdili, že současný hluk ze závodní dráhy je neúnosný pro život. Stěžují si především na komerční jízdy během všedních dnů a motorky, závodní víkendy jim příliš nevadí.
K tomu ale majitelé autodromu namítají, že právě pronájmy závodní dráhy jsou pro ně hlavním zdrojem příjmu. Prý i proto, že podpora státu tady nedosahuje zdaleka takové úrovně jako v případě brněnského Masarykova okruhu. Pro připomenutí - jihomoravské závody motocyklů Moto GP mohou každý rok počítat s vládní dotací ve výši 100 milionů korun.