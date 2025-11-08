Domácí

"Není to naše vina." Padl zásadní verdikt, budoucnost slavného závodiště je v mlze

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 3 hodinami
Už několik měsíců bojuje Autodrom Most proti exekuci. V té uvízl, protože nerespektuje dřívější rozhodnutí soudu a nadále údajně ruší své okolí nepřiměřeným hlukem. Závodiště teď navíc ztratilo důležitou oporu ve své obraně. Jak vyplývá z čerstvého usnesení Nejvyššího soudu, jehož kopii má redakce Aktuálně.cz k dispozici, žádost o odklad plnění nižších hlukových limitů byla zamítnuta.
Závody na mosteckém okruhu nejsou tím hlavním, co lidem z okolí vadí. Především jde o soukromé jízdy, kdy si autodrom i přes týden pronajímají zákazníci k tréninkům či komerčním jízdám.
Závody na mosteckém okruhu nejsou tím hlavním, co lidem z okolí vadí. Především jde o soukromé jízdy, kdy si autodrom i přes týden pronajímají zákazníci k tréninkům či komerčním jízdám. | Foto: Autodrom Most

Právě nyní mají obchodní oddělení automobilových závodišť po celém světě nejvíc práce. Česko nevyjímaje. Okruhy musejí na příští rok nalákat dostatek  komerčních zákazníků, závodních seriálů a dalších akcí, aby měly z čeho financovat vlastní provoz.

Související

Exekuce. Autodrom Most řeší zásadní problém: neomezil prý hluk, jak mu nařídil soud

Autodrom Most, 26. 3. 2025

V případě Autodromu Most se však beztak komplikovaná situace vyhrotila ještě víc. Poslední říjnový čtvrtek totiž senát Nejvyššího soudu v Brně rozhodoval o dovolání, které k němu poslalo závodiště vlastněné podnikatelem Josefem Zajíčkem. Bránilo se tak proti březnovému rozsudku ústeckého krajského soudu. Ten autodromu nařídil  nerušit sousedy autodromu nepřiměřeným hlukem.

Jak vyplývá z čerstvého usnesení brněnského senátu vedeného Davidem Havlíkem, soud rozhodl naprosto v rozporu s očekáváními Josefa Zajíčka a jeho kolegů z autodromu. "Dovolání se odmítá. Návrh na odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem se zamítá," píše se v usnesení z 29. října 2025, jehož kopii má redakce Aktuálně.cz k dispozici.

Neuspěl tak ani častý argument autodromu a jeho zastánců. Ti na hlukem zkoušené obyvatele domů sousedících se závodištěm útočí s tím, že už když se do lokality v mostecké čtvrti Souš stěhovali, okruh tam fungoval a měli tak počítat, že nebudou žít ve standardním prostředí. Autodrom použil v téhle souvislosti starší nález Ústavního soudu.

Nicméně David Havlík teď takovou argumentaci odmítá. A navíc si pomáhá jiným usnesením. "Ústavní soud v uvedeném nálezu nedovozuje z vědomosti vlastníka o stavu v lokalitě před nabytím vlastnického práva nemožnost domáhat se ochrany proti imisím (…). Nejvyšší soud naopak v rozsudku ze dne 20. 9. 2017 přijal a odůvodnil závěr, že samotná okolnost existující hlukové zátěže v době před nabytím vlastnického práva osobou, která se domáhá ochrany proti obtěžování hlukem, není bez dalšího důvodem vylučujícím ochranu před imisemi."

Související

"Přišel a začal očistec." Svědci soudu popsali, jak jim mostecký autodrom ničí život

Autodrom Most

Před senátem Davida Havlíka neobstála ani obrana autodromu stojící na tom, že stěžovatelé, kteří se kvůli hluku ze závodního okruhu obrátili na soud,  nejsou přímými sousedy okruhu a obtěžující randál tak může pocházet i z přilehlé hlavní silnice. 

"Tam, kde veřejnoprávní předpisy, umožňující úředně schválit provoz umožňují účast sousedů nebo vlastníků sousedních pozemků, je tím zpravidla třeba rozumět nejen ty, jejichž pozemky mají společnou hranici s pozemkem vlastníka závodu či provozovatele, ale podle okolností i osoby vzdálenější. Takto je tradičně chápán pojem soused i v soukromém právu - ve vztahu k imisi je jím každý, kdo je jí dotčen," vysvětluje Nejvyšší soud.

"Budeme muset dotáhnout tu exekuci"

Obchodní a marketingová ředitelka závodiště Jana Svobodová na dotaz reportéra deníku Aktuálně.cz uvedla, že další postup zváží až po doručení usnesení. Prý jej stále nemají k dispozici.

"Zároveň jsme přesvědčeni, že nemůžeme nést odpovědnost za chyby způsobené v minulosti, které nevznikly naším zaviněním. Soudy žalobě vyhověly z toho důvodu, že právní předchůdci žalobců neměli možnost se ke stavbě autodromu na přelomu 70. a 80. let minulého století vyjádřit, neboť za minulého režimu se úřady neobtěžovaly doručovat v takovém případě veřejnou vyhláškou," tvrdí dnes Svobodová.

Související

Z hnědouhelného dolu mezi elitu. Autodrom Most má za sebou už pestrou historii

Historie Autodromu Most
39 fotografií

Závodiště s 4212 metrů dlouhým závodním okruhem a polygonem se nadále brání s tím, že jej provozují v souladu se všemi podpisy a povoleními. "Dlouhodobě podnikáme technická i organizační opatření ke snižování hladiny hluku - od úprav provozního řádu až po modernizaci areálu a zavádění nových systémů," říká Svobodová.

Advokát a senátor Václav Láska (za SEN 21), jenž ve sporu se závodištěm zastupuje mostecké manžele Huličkovy, kteří už před více než půlrokem nad autodromem zvítězili, verdikt Nejvyššího soudu v Brně chápe jako "definitivní" tečku. "Protistrana maximálně obstruuje, budeme muset dotáhnout tu exekuci. I v exekučním řízení používá stejné argumenty jako v soudním řízení," popisuje Láska.

"Nesouhlasíme"

Protože se Autodrom Most údajně dosud neřídí březnovým nařízením Krajského soudu v Ústí nad Labem a své okolí stále zatěžuje nepřiměřeným hlukem, poslali Huličkovi závodiště letos v červnu do exekuce. Nyní po majiteli žádají pokutu ve výši 100 tisíc korun. Na druhou a případně další v pořadí už se žádná omezení nevážou a může být mnohem vyšší a bolestnější.

Související

"Může to znamenat konec autodromu." Majitel okruhu komentuje rozsudek ve sporu o hluk

Josef Zajíček, Oldtimer Express

"S aktuální exekuci vedenou proti naší společnosti manželi Huličkovými nesouhlasíme. Obrátili jsme se proto na Okresní soud v Mostě s návrhem na zastavení exekuce. Jsme názoru, že provedená měření, na základě kterých soudní exekutor zahájil exekuci, nejsou prokazatelná a správná," reaguje Jana Svobodová, obchodní ředitelka závodiště.

Reportér deníku Aktuálně.cz se obrátil i na Okresní soud v Mostě, do publikace článku však jeho mluvčí na otázky nereagovala.

Jde o komerční jízdy, závodní víkendy tolik nevadí

Jak vyplývá z březnového rozsudku, ústecký senát nakázal, že dění na mosteckém závodním okruhu nesmí své nejbližší okolí zatěžovat nepřiměřeným hlukem. Jako přiměřenou stanovil ve všední dny úroveň 55 decibelů a 50 decibelů o nedělích a státních svátcích.

Související

"Lidská lůza!" U soudu zvítězili nad mosteckým autodromem, teď manželé čelí výhrůžkám

Autodrom Most, 26. 3. 2025
1:39

K takovému závěru krajský soud došel i po výslechu pěti předvolaných svědků z okolí autodromu. Ti v soudní síni podle rozsudku shodně potvrdili, že současný hluk ze závodní dráhy je neúnosný pro život. Stěžují si především na komerční jízdy během všedních dnů a motorky, závodní víkendy jim příliš nevadí.

K tomu ale majitelé autodromu namítají, že právě pronájmy závodní dráhy jsou pro ně hlavním zdrojem příjmu. Prý i proto, že podpora státu tady nedosahuje zdaleka takové úrovně jako v případě brněnského Masarykova okruhu. Pro připomenutí - jihomoravské závody motocyklů Moto GP mohou každý rok počítat s vládní dotací ve výši 100 milionů korun.

Hluk z mosteckého autodromu se rozléhá do okolí (26. 3. 2025)

Hluk z mosteckého autodromu se rozléhá do okolí (26. 3. 2025) | Video: Ondřej Stratilík
 
Mohlo by vás zajímat

"Klidně ať mě vyhodí." Kandidát ODS na předsedu zašel tam, kde ho nečekali

"Klidně ať mě vyhodí." Kandidát ODS na předsedu zašel tam, kde ho nečekali
7:01

Obsazovali ruská města, ničili Rudou armádu. Česko teď oprášilo jejich slávu

Obsazovali ruská města, ničili Rudou armádu. Česko teď oprášilo jejich slávu
10 fotografií

Proč se nebál Trumpa? Vládní zmocněnec pro Ukrajinu má pro Bidena tvrdá slova

Proč se nebál Trumpa? Vládní zmocněnec pro Ukrajinu má pro Bidena tvrdá slova
0:34

Rusové ocenili "symbolické gesto" Okamury. Z okna sněmovny sundal ukrajinskou vlajku

Rusové ocenili "symbolické gesto" Okamury. Z okna sněmovny sundal ukrajinskou vlajku
domácí Aktuálně.cz Obsah autodrom Most závody superbike soud hluk

Právě se děje

před 2 minutami

Unikátní Ford je v Česku nečekaný hit. Pick-up do zásuvky je zároveň velká baterka

Unikátní Ford je v Česku nečekaný hit. Pick-up do zásuvky je zároveň velká baterka
Prohlédnout si 18 fotografií
před 25 minutami
"Radši opravte chodník." Titul? Lidi netankoval, ani když byl na dosah, říká Komňacký

"Radši opravte chodník." Titul? Lidi netankoval, ani když byl na dosah, říká Komňacký

František Komňacký vzpomíná, jak byl s Jabloncem jediný bod a doslova decimetry od titulu. Jenže město fotbalem ani tak nežilo, stejně jako teď.
Aktualizováno před 28 minutami
Český mladík debutoval za Rangers zostra. V bitce poslal k ledu veterána

Český mladík debutoval za Rangers zostra. V bitce poslal k ledu veterána

Jaroslav Chmelař debutoval v NHL. Při své premiéře se radoval z vítězství hokejistů New Yorku Rangers 4:1 v Detroitu.
před 1 hodinou
"Klidně ať mě vyhodí." Kandidát ODS na předsedu zašel tam, kde ho nečekali
7:01

"Klidně ať mě vyhodí." Kandidát ODS na předsedu zašel tam, kde ho nečekali

Spekulace o tom, že by se TOP 09 stala součástí ODS, se objevují čas od času už dlouho. Teď ale nabírají na aktuálnosti a vážnosti.
před 2 hodinami
"Připomínalo to zdechlinu." Holeček s Grohem po nepříjemném objevu stoupají na Čo Oju

"Připomínalo to zdechlinu." Holeček s Grohem po nepříjemném objevu stoupají na Čo Oju

Čeští horolezci Marek Holeček a Radoslav Groh se brodí metrovými nánosy sněhu.
před 2 hodinami
Nové studie o chůzi: zvládne ji každý, je zadarmo a má nečekané benefity

Nové studie o chůzi: zvládne ji každý, je zadarmo a má nečekané benefity

Nové studie ukazují, že každodenní pravidelná chůze může oddálit Alzheimerovu chorobu a snížit riziko úmrtí.
před 2 hodinami

Designová chalupa v Jizerkách: tvůrce nezastavily přísné podmínky ani nečekané nálezy

Designová chalupa v Jizerkách: tvůrce nezastavily přísné podmínky ani nečekané nálezy
Prohlédnout si 20 fotografií
Když se mladá rodina rozhodla postavit si chalupu v Jizerských horách, měla od začátku jasno: Chtěla, aby místo respektovalo tradiční horskou architekturu a zároveň nabízelo komfort současného bydlení.
Z místa se tedy neměl stát jen rekreační dům, ale prostor, kde se budou potkávat přátelé u dlouhých večeří a všichni načerpají energii z okolní přírody.
Další zprávy