Odjíždíte na Silvestra na hory? Připravte se na opravdovou zimu, radí meteorologové

Na přelomu roku do Česka přijde zima. Teploty i přes den budou jen mírně nad nulou, hlavně na horách bude sněžit a lze očekávat sněhové jazyky i závěje. Na sociální síti X to uvedli meteorologové.
V prvním týdnu roku 2026 se ráz počasí příliš nezmění. Meteorologové očekávají podprůměrné teploty, možná i celodenní mrazy ve všech polohách a poměrně časté sněžení.
„Konec tohoto roku a začátek příštího bude charakterizován velkou oblačností, teplotami v nejnižších polohách přes den maximálně lehce nad nulou stupňů Celsia a častějším sněžením, zejména na horách,“ uvedli meteorologové.
Sněžení nebo sněhové přeháňky budou na horách mnohem častější než dosud od pondělí nebo úterý, a to hlavně v severních pohraničních horách. Na přesný odhad množství sněhu je ale zatím příliš brzy, jasněji bude ke konci týdne, podotkli meteorologové.
„Na horách bude už od úterý počasí výrazně zimní s celodenními mrazy a ve dnech kolem silvestra také bude více foukat. Lze tedy očekávat i typické zimní jevy jako sněhové jazyky nebo případně i závěje,“ napsal meteorologický ústav. Lidé, kteří kolem silvestra pojedou na hory, by tak podle meteorologů měli být připravení na opravdu zimní podmínky.
V podobném duchu se velmi pravděpodobně ponese první týden roku 2026, uvedli meteorologové. Do Česka totiž bude nadále proudit velmi chladný a patrně i vlhký vzduch od severu či severozápadu. V některých dnech nejsou vyloučené celodenní mrazy ve všech polohách, poměrně často bude sněžit.
Výraznou změnu počasí meteorologové nepředpokládají ani ve výhledu do 10. ledna, to je ale podle nich ještě velmi daleko.
Moskva pravděpodobně rozmisťuje nové hypersonické balistické rakety schopné nést jaderné hlavice na bývalé letecké základně ve východním Bělorusku. Píše to agentura Reuters s odvoláním na americké výzkumníky, podle nichž by krok mohl posílit schopnost Ruska zasahovat raketami cíle napříč Evropou.
Neznámý pachatel dnes v několika stanicích metra v centru Paříže bodnou zbraní zranil tři ženy. Z míst činů uprchl, uvedla agentura AFP s odvoláním na dopravní podnik francouzské metropole.
Hokejisté Pardubic porazili v 34. kole extraligy Třinec 5:3 a upevnili si vedení v soutěži. Na druhé Karlovy Vary má Dynamo náskok čtyř bodů. Energie vyhrála devátý z posledních deseti zápasů, když zvládla duel v Liberci 3:2.
Patří k nejoblíbenějším českým filmovým pohádkám a za čtyřicet let své existence si získala fanoušky několika generací. Podle databáze ČSFD je dokonce nejlépe hodnocenou českou filmovou pohádkou vůbec, těsně před klasikou Byl jednou jeden král z roku 1954.