Prvním účelem je podpořit podnikání, tvrdí šéf Senátu před odletem na Tchaj-wan

Když předseda Senátu Miloš Vystrčil v červnu oznamoval cestu na Tchaj-wan, nebylo zdaleka jasné, kolik firem či podnikatelských svazů se s ním na dalekou cestu vydá. Zvláště když prezident Miloš Zeman či premiér Andrej Babiš dali najevo, že s cestou nesouhlasí. Krátce před odletem je ale jasné, že s Vystrčilem letí zástupci 36 firem i představitelé vysokých škol či Akademie věd.

Když předseda Senátu Miloš Vystrčil v minulosti mluvil o své cestě na Tchaj-wan, vždy ze všeho nejdříve zdůrazňoval, že je na svobodné vůli Senátu, kam jeho zástupci vyjedou navzdory kritickému odsudku Číny i některých vrcholných českých politiků. Číňané považují Tchaj-wan za součást svého území a jsou proti tomu, aby státy udržovaly s tímto ostrovem politické kontakty.

Vystrčil názor o důležitosti svobody zastává nadále, ovšem když ve čtvrtek krátce před odletem na Tchaj-wan vystoupil, poprvé vzpomněl ze všeho nejdříve podnikání a obchodní výměnu mezi oběma zeměmi. I z toho je patrné, že právě podnikatelská mise bude mít v historické a pro některé kontroverzní misi velmi důležité místo.

"Prvním účelem naší cesty je snaha podpořit naše podnikatele, aby navázali na Tchaj-wanu kontakty a uzavřeli dobré kontrakty," řekl hned na začátku Vystrčil. Zároveň se zmínil o tom, že by si přál zlepšení konkurenceschopnosti České republiky, pokud jde o český vývoz na Tchaj-wan a zároveň také další navýšení už tak poměrně velkých tchajwanských investic v České republice.

Teprve samotná cesta naznačí, jak se Vystrčilovo přání naplní, každopádně hlavní tíha bude na zástupcích 36 firem, kteří do letadla nasednou a společně s Vystrčilem a některými dalšími senátory se účastní řady jednání. "Povedeme jednání s velkými tchajwanskými firmami, které již předběžně projevily zájem investovat v České republice nebo se tady jiným způsobem etablovat," upozornil Vystrčil bez větších podrobností.

Které firmy projevily zájem a nakonec byly vybrány, není zatím stále jasné. Oficiální seznam dosud Senát nevydal a také se nikde jinde neobjevil. Zájmem o cestu a kontakty s tchajwanskými podnikateli se ale nijak netají především dvě firmy, jejíž zástupci vystoupili s předsedou Senátu ve čtvrtek i na oficiální tiskové konferenci v Senátu. Jde o společnosti Bohemia Interactive Simulations a Circular Energy.

Může to pomoci nakopnout českou ekonomiku

"Velmi nás upoutalo, že stát dává touto cestou najevo, že stojí o svobodné podnikání a podporuje hodnoty, jako je kreativní a svobodné tvoření," vysvětluje jeden z důvodů cesty Petr Mácha z firmy Bohemia Interactive Simulations, která se mimo jiné zabývá vojenskými simulacemi. "Díky této svobodné kreativitě můžeme produkovat takové simulace na světové úrovni. Rádi se takové cesty na Tchaj-wan účastníme," uvedl s tím, že nemá ani obavy z odvetných kroků Číny.

Pokud jde o to, co konkrétně jeho firma od návštěvy ostrova očekává, z jeho slov vyplývá, že by se ráda něco nového přiučila. "Očekáváme, že budeme mít možnost zúčastnit se nějakých zajímavých obchodních jednání a že si přivezeme zajímavé nápady a inspiraci. Současně zkoumáme možnosti nějakého budoucího výzkumu a vývoje," řekl Mácha.

To společnost Circular Energy, která se zabývá získáváním energie z odpadů, především plastových, se pokusí získat obchodní partnery. "Cesta nám dává příležitost ukázat na Tchaj-wanu technologii, která byla velice inovativním způsobem zdokonalena v České republice. Myslím si, že by tato technologie mohla přinést Tchaj-wanu vyřešení určitých problémů s plasty a pneumatikami," soudí Adam Bílek z této firmy.

Ani on se podle svých slov neobává "trestu" od Číny. Když dostal otázku k tomuto ožehavému problému, reagoval diplomaticky. "Díváme se na to tak, že ekologické problémy řeší celý svět. Omezovat se jenom na některé země by byla chyba, protože máme jednu planetu. A to, že někde to vyřešíme a někde to nebudeme řešit, tak nám to vůbec nepomůže," podotkl.

Při výběru firem spolupracoval Senát s Česko-tchajwanskou obchodní komorou, jejíž předseda Pavel Diviš tvrdí, že se hodně soustředili právě na inovativní firmy.

"Česká ekonomika potřebuje restart a nakopnutí tím správným směrem - inovativním. To je přesně to, co jsme si stanovili jako cíl pro naši cestu. Vezeme české podniky, které hledají technologie a inovace, a jestliže je Tchaj-wan čtvrtá nejinovativnější ekonomika světa, tak má smysl jet právě tam, a to v této době. To je hlavní účel cesty," prohlašuje Diviš. Přitom dává najevo, že mnohé už potom bude záležet na firmách. "Já všem firmám přeji, aby cestu využily, protože Tchaj-wan skutečně nabízí příležitosti. Je to svobodná ekonomika, tvořená malými a středními firmami. To je přesně to, co hledáme, je to pro nás partner jako dělaný," tvrdí optimisticky.

I přes všechny zmínky o podnikání a ekonomice je nepochybné, že cesta má především politický podtext. Vysoce postavený český politický činitel Tchaj-wan už léta nenavštívil, tím posledním byl v roce 2004 Václav Havel. Ani cesty světových politiků nejsou na tento ostrov u jihovýchodního pobřeží Číny obvyklé. Však také předseda Senátu Miloš Vystrčil během tiskové konference několikrát opět vysvětloval, proč se rozhodl nakonec splnit plán svého předchůdce v čele Senátu Jaroslava Kubery, který chtěl na Tchaj-wan letět. Svůj záměr ale nemohl naplnit, protože zemřel na infarkt.

"Naším cílem je ukázat, že Česko je svobodnou, suverénní a demokratickou zemí," sdělil Vystrčil ve čtvrtek. "Naše parlamentní diplomacie, zejména pokud se týká českého Senátu, má zájem, aby Česko vystupovalo tak, jak kdysi nastavili Václav Havel a Jiří Dienstbier st. To znamená, že hájíme svobodu a demokracii, hájíme svou suverenitu a snažíme se spolupracovat se všemi demokratickými zeměmi bez ohledu na to, zda si to někdo přeje, nebo nepřeje," dodal Vystrčil.