Poslanci jednali o Sýrii, schůzky zahraničního a bezpečnostního výboru se zúčastnil i Babiš

Poslanci výboru pro bezpečnost a zahraničního výboru jednali od středečního rána na neveřejném zasedání o českém postoji k situaci v Sýrii. Poslanci nakonec mimo jiné vyzvali vládu ke zvýšení diplomatického úsilí v této věci a také nabídli mezinárodním organizacím českou protichemickou jednotku.

Praha - Odevzdat mobilní telefony a veškerou elektroniku. A kromě účastníků jednání zákaz vstupu do jednací místnosti pro kohokoliv dalšího. Přísná slova předsedkyně výboru pro bezpečnost Jany Černochové (ODS) zahájila ve středu ráno společné jednání se zahraničním výborem. Tématem byla situace v Sýrii po úderu spojenců kvůli podezření, že syrský režim použil proti civilistům chemické zbraně.

Jednání výboru proběhlo ještě před schůzí sněmovny, protože si ho svým usnesením poslanci vyžádali na úterním jednání pléna. Chtěli slyšet například od premiéra Andreje Babiše či ministryně obrany Karly Šlechtové všechny dostupné informace včetně těch, které mají zůstat pro veřejnost utajené.

Poslanci nakonec přijeli usnesení, ve kterém vyzvali vládu ke zvýšení diplomatického úsilí, aby byl v Sýrii nastartovaný mírový proces. Zároveň uvítali, že vznikl nezávislý mezinárodní mechanismus pro Sýrii, který podpořila i Česká republika. Členové obou výborů také vyzvali vládu, aby nabídla mezinárodním organizacím zkušenosti a schopnosti armádní protichemické jednotky, případně dalších odborností pro diagnostiku a součinnost s vyšetřováním zločinů páchaných chemickými látkami na území Sýrie. Členové výboru také odsoudili zločiny páchané v Sýrii.

Souhlasný postoj české vlády k úderu spojenců vyvolal emotivní debaty už v úterý, kdy na návrh předsedy zahraničního výboru Lubomíra Zaorálka (ČSSD) debatovala na toto téma celé sněmovna. Zaorálek kritizoval celkový postoj vlády k dění v Sýrii a šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek vyčítal premiéru Babišovi, že jeden den údery podpořil a druhý den názor změnil. A to poté, co navštívil prezidenta Miloše Zemana, který spojenecký úder kritizoval.

"Vaše stanoviska byla v rozporu, takže je za kašpary česká vláda před českou veřejností a za kašpary je Česká republika před světovou veřejností," vyčítal Kalousek Babišovi. "Dovolil jsem si kritizovat Evropu, která to měla řešit v roce 2014, kdy vznikla ilegální migrace a ze Sýrie skutečně utíkali před válkou lidé. Co udělala Evropa? Já si to nemůžu říci?" tvrdil předseda vlády.