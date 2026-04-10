10. 4. Darja
Odešla hrdinka, která pomáhala Židům pracujícím pro protektora Heydricha

Zemřela Helena Vovsová, která za druhé světové války pomáhala zajatým Židům pracujícím pro rodinu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Bylo jí 100 let. Na facebooku o tom informovala organizace Paměť národa. Podle webu organizace žena zemřela v pondělí 6. dubna.

Helena Vovsová (na archivním snímku z roku 2012) nastoupila v 15 letech jako pomocná zahradnice na zámek, kde sídlil zastupující říšský protektor, nejprve Konstantin von Neurath a po něm Reinhard Heydrich s rodinou. Mladá žena pak s nasazením vlastního života pomáhala židovským vězňům, kteří na zámku otrocky pracovali.
Vovsová žila s rodinou v Panenských Břežanech. V 15 letech nastoupila jako pomocná zahradnice na zámek, kde sídlil zastupující říšský protektor, nejprve Konstantin von Neurath a po něm Reinhard Heydrich s rodinou, uvedla Paměť národa. Žena pomáhala vězňům, kteří na zámku otrocky pracovali. Židovští vězni bydleli ve stáji a zaměstnanci měli zakázáno s nimi navazovat jakýkoli kontakt.

„Helena Vovsová přesto těmto zbídačeným lidem obětavě pomáhala, doručovala poštu, potraviny, sháněla léky, prostředky proti blechám, vše, co bylo třeba. Mnohokrát riskovala život, když pronášela proviant přes bránu hlídanou esesáky,“ uvedla Paměť národa.

V roce 1943 byli židovští vězni deportováni do Terezína a Osvětimi. Ze 150 Židů, kteří pracovali na zámku, jich válku přežilo 26. Vovsovou po válce někteří bývalí vězni vyhledali a děkovali jí za pomoc.

Vovsová se až 60 let po skončení druhé světové války dočkala oficiálního uznání českého státu, když jí ministerstvo obrany v roce 2005 přiznalo status účastníka národního boje za osvobození.

Podle analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou ve čtvrtek zveřejnila agentura Reuters, Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.
„Místo hrabošů se zlikvidují celé populace dravých ptáků, sov a lasiček – tedy živočichů, kteří lidem v boji s tímto hlodavcem naopak pomáhají," kritizuje sypání jedu do polí Česká společnost ornitologická. Hraboši se živí třeba zvlášť chráněná sova pálená.
