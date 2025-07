Odešel František Klišík, hrdina vítězného filmu karlovarského festivalu

František Klišík, jeden ze dvou hlavních představitelů filmového dokumentu Raději zešílet v divočině, který v sobotu získal Velkou cenu v hlavní soutěži karlovarského filmového festivalu, zemřel. V neděli to oznámil Český rozhlas Radiožurnál s odvoláním na autora stejnojmenné knižní předlohy filmu Aleše Palána. Klišíkovi, který byl v 80. letech aktivní v jihočeském disentu, bylo 62 let.

Palán v neděli vpodvečer na Facebooku zveřejnil fotografii, na které Klišík odchází. Doplnil ji zkratkou RIP, která v angličtině zastupuje slova "odpočívej v pokoji".

František Klišík prožil většinu života v šumavské Stögrově Huti u Volar na Prachaticku se svým dvojčetem Ondřejem, který je druhým hlavním protagonistou filmu, jehož režisérem je Miro Remo. Námětem snímku je soužití neustále se hašteřících bratrů, kteří žijí podivínským způsobem na zchátralém statku mimo civilizaci. Oba bratři se karlovarského festivalu, který v sobotu vyhlášením cen skončil, zúčastnili.

Některá média informovala, že mrtvým mužem nalezeným dnes ráno v rybníku v Ohrobci u Prahy, je Klišík. Policejní mluvčí Michaela Richterová ČTK řekla, že muž byl ročník 1963, policie jeho totožnost zná, ale zveřejňovat ji nebude. Příčinu smrti určí soudní pitva, dodala.

František Klišík se podle databáze organizace Paměť národa narodil 3. května 1963 v Prachaticích. Jeho rodiče byli Slováci z Rumunska, kteří vyrostli v Sedmihradsku a do Československa se přistěhovali během poválečného osidlování pohraničí po vyhnání Němců. Stögrova Huť se po odchodu Němců stala osadou s pár domy, kde žije jen několik stálých obyvatel.

František Klišík se stejně jako jeho bratr Ondřej vyučil zedníkem a po vojně odešel pracovat do panelárny na pražském Zahradním Městě. V Praze žil v komunitě "mániček", poznával autory disentu, filozofa Jana Patočku, spisovatele Egona Bondyho, kapelu The Plastic People of the Universe.

Na Šumavu se vrátil v roce 1987 a koncem 80. let byl aktivní v disidentském Hnutí za občanskou svobodu. Po listopadové revoluci v roce 1989 pomáhal zakládat Občanská fóra ve městech a vesnicích regionu, politiku ale brzy opustil. Se sedmi třídami základní školy se na veřejnou funkci necítil, řekl. Ve Stögrově Huti pak spolu s bratrem pořádal občasné koncerty a výstavy.