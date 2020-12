Odejděte ze sálu, ať můžeme schválit rozpočet, naléhá Babiš na opozici. Ta to odmítá

Poslanecká sněmovna po celou středu jedná o státním rozpočtu na příští rok. Stále ale není jasné, zda vláda Andreje Babiše získá podporu pro nynější podobu návrhu rozpočtu. Hlasovat pro něj chtějí jen poslanci ANO a ČSSD. Premiér připustil, že zatím vládě hlasy ke schválení chybí. Požádal proto poslance ostatních stran, aby sál opustili a rozpočet nechali projít. Ti to vzápětí odmítli.

No a já nevím, jak to máme udělat, zkuste mi poradit, jak bychom to měli udělat, ptal se Andrej Babiš v Poslanecké sněmovně, kde mu zatím chybí hlasy ke schválení státního rozpočtu. | Foto: ČTK

Málokdy se stane, že se premiér Andrej Babiš dostane do situace, kdy nutně potřebuje pomoc opozice, protože nemá před hlasováním zajištěný potřebný počet hlasů. Jenže jak zatím ukazuje středeční debata poslanců, předseda vlády se nyní do takové situace dostal. A navíc před hlasováním, které je pro něj naprosto klíčové - týká se totiž schválení státního rozpočtu.

Babiš musí dříve nebo později takovou většinu získat, jinak by mu hrozil konec jeho vlády. Podle toho také vypadalo jeho vystoupení před hlasováním, kdy před opozicí - obrazně řečeno - téměř klečel. On, který ji jindy mnohokrát velmi ostře kritizoval a často dával i najevo, že ji vlastně nepotřebuje.

"Pokud chcete něco udělat pro občany této země a pokud nechcete ohrozit jejich životy, pokud nechcete ohrozit zvládání pandemie naším státem, tak chci vás požádat a poprosit, pana Bartoše, pana Jurečku, pana Fialu, pana Okamuru, paní Pekarovou Adamovou, pana Filipa a pana Klause, odejděte ze sálu a nechte nás ten rozpočet schválit," prohlásil Babiš, když jmenoval všechny předsedy sněmovních stran s výjimkou šéfa STAN Víta Rakušana, na kterého patrně zapomněl.

Podle Babiše takto opozice udělá "konstruktivní krok", který odblokuje současnou situaci. "Je to krok, který umožní České republice překonat největší zdravotnickou a ekonomickou výzvu za posledních třicet let. A budete moct říct, ano, i když toho Babiše nesnášíme, jeho vládu, tak přece jenom jsou občané pro nás důležitější než nenávist vůči Babišovi," naléhal na poslance a střídal nad návrhem státního rozpočtu prosebná slova s těmi útočnými.

"Nebude to jenom selhání vlády, ale i opozice. Já nevím, kdo tomu bude tleskat. Vaši voliči tomu budou tleskat? Jak budete zdůvodňovat vašim voličům, že jste neudělali nic v této nejhorší chvíli, deset dní, ne deset dní, kolikátého je, 16., osm dní před Vánoci, dva týdny před koncem roku, v době, kdy nám stoupá počet nakažených?" stěžoval si premiér.

Udělejte ústupky a rozpočet podpoříme, říká opozice

Babiš má zatím na své straně jen sociální demokraty, s nimiž tvoří vládní kabinet. Komunisté, kteří už mnohokrát v minulosti vládu podpořili, tentokrát odmítají hlasy přidat. Svou podporu podmiňují tím, že vláda především vyškrtne z návrhu 10 miliard korun pro armádu, což zatím Babiš i ministryně financí Alena Schillerová odmítají.

"Požadujeme, aby vládní rozpočtová rezerva byla posílena o přesun 10 miliard z kapitoly ministerstva obrany," zopakoval ve středu předseda KSČM Vojtěch Filip. Podle něj je tento přesun možný. "Nebereme ministerstvu žádné zvýšení rozpočtu. Ze 72 miliard se posiluje jeho rozpočet na 75 miliard a víme, že se může těch 10 miliard vrátit dokonce i zpátky do kapitoly ministerstva obrany, protože bude možná nutné znovu vojáky povolat k výkonu zdravotnických povolání," vysvětloval Filip, jehož strana ztrácí nejvíce voličů právě v posledních letech, kdy podporuje vládu Babiše.

Jak se situace nakonec vyvine, není stále jasné, poslanecký klub ANO si vzal odpoledne hodinovou přestávku. Pokud by chtěl Babiš udělat v rozpočtu nějaké změny ve prospěch některé z opozičních stran, musí se poradit se svými poslanci.

Kromě komunistů také další strany navrhují Babišovi podporu rozpočtu za různé ústupky, ovšem ty jsou pro něj zatím nepřijatelné. Například Piráti požadují, aby se Babiš vzdal daňového balíčku, který prosadil společně s ODS navzdory silnému nesouhlasu vládní ČSSD.

"Vy jste, pane premiére, žádal o radu, tak já vám dám radu, jak by se to podle nás mělo řešit. Krok číslo jedna je - odpískejte daňový paskvil, který jste předložil, kde tady lidem s poslaneckými platy rozdáte každému 70 tisíc a lidem, kteří mají minimální mzdu, dáte sedm tisíc," uvedl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík v narážce na to, že daňový balíček bude výhodnější pro lidi s vyššími mzdami.

Pomoc nabídl Babišovi předseda SPD Tomio Okamura, který chtěl po vládě, aby škrtla například peníze pro neziskové organizace, které pomáhají uprchlíkům. "Takže vy místo abyste ty peníze škrtl těmhle škodlivým politickým neziskovkám, které otevřeně prosazují migraci do České republiky, tak to neškrtnete, protože jste servilní vůči politice Bruselu. Normálně by se mi chtělo říct, že lezete Evropské unii do zadku," řekl Okamura.

Další opoziční politici Babišovi vyčítali, že zodpovědnost za případně neschválený rozpočet hází na opozici, přestože viníkem je podle nich on. Stejně jako toho, že by v případě neschválení země hospodařila v provizoriu. "Pane premiére, jestli tady bude rozpočtové provizorium, tak tím viníkem budete vy, který v tomto státě ve veřejných financích děláte největší chaos," prohlásila Věra Kovářová (STAN).

Ona, stejně jako někteří další politici tvrdí, že rozpočet je třeba předělat, protože v nynější situaci zemi jen uškodí. "Máme tady premiéra, jehož vláda nemyslí na budoucnost našich dětí a vnuků. Máme tady premiéra, jehož vláda neudělala žádnou reformu. Máme tady premiéra, jehož vláda nabrala nejvíce úředníků. Máme tady premiéra, který provádí největší ataky na financování obcí, krajů a měst a jejich občanů. Máme tady premiéra, jehož vláda roztáčí dluhovou spirálu a výsledkem je nejvyšší deficit za posledních třicet let," stěžovala si Kovářová.