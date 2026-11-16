Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
16. 11. Otmar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Odebraná prověrka mu nebrání. Mlsna chce pokračovat jako šéf antimonopolního úřadu

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna, kterému končí šestileté funkční období na začátku prosince, se přihlásí do výběrového řízení na další funkční období. Řekl to v podcastu Petra Dimuna na serveru Info.cz. Zároveň uvedl, že podá rozklad proti tomu, že mu Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral bezpečnostní prověrku.

„Přihlášku do výběrového řízení podám, chci se o funkci předsedy úřadu ucházet,“ uvedl Mlsna, Bezpečnostní prověrka není podmínkou pro výkon funkce předsedy ÚOHS.
„Přihlášku do výběrového řízení podám, chci se o funkci předsedy úřadu ucházet,“ uvedl Mlsna. Bezpečnostní prověrka není podmínkou pro výkon funkce předsedy ÚOHS.Foto: HN – Tomáš Škoda
Reklama

Mlsna také podá trestní oznámení kvůli úniku informací. Bezpečnostní prověrka není podle podmínek vypsaného výběrového řízení podmínkou pro výkon funkce předsedy ÚOHS.

„Přihlášku do výběrového řízení podám, chci se o funkci předsedy úřadu ucházet,“ sdělil Mlsna. Přihlášky je možné podávat do středy 18. listopadu. Výběrové řízení úřad vlády oznámil před týdnem.

Související

Jeho vyhlášení po premiéru Andreji Babišovi (ANO) požadoval prezident Petr Pavel i neziskové organizace Transparency International, Datlab Institut, Česko, funguj! a Lobbio, které usilují o reformu úřadu.

Den po vyhlášení výběrového řízení Deník N informoval, že Mlsnovi NBÚ odebral bezpečnostní prověrku na stupeň Tajné. Odebrání prověrky Mlsna následně potvrdil.

Reklama
Reklama

O její obnovení požádal loni v listopadu a prověrku dostal na deset dalších let. Letos v červnu jej NBÚ informoval, že zahájil správní řízení o jejím odebrání, pozval Mlsnu na dvě jednání a na začátku listopadu rozhodl o odebrání.

Vyzrazení tajných informací, tvrdí Mlsna

„V rozhodnutí výslovně stojí, že jsem nespáchal trestný čin ani přestupek, důvodem pro odebrání nejsou ani majetkové poměry, ale utajená zpráva zpravodajské služby a na základě jejích zjištění je mi prověrka odebrána,“ řekl Mlsna v podcastu.

Doplnil, že se hodlá bránit podáním rozkladu a zároveň podat trestní oznámení.

Související

„Mám písemný důkaz, že byl někdo informován o některých skutečnostech ještě před vydáním rozhodnutí NBÚ, což uvedu i v trestním oznámení na neznámého pachatele pro vyzrazení utajovaných informací,“ nastínil Mlsna.

Reklama
Reklama

Mlsna stojí v čele úřadu posledních šest let, jeho funkční období končí v prosinci. Úřad, který byl v 90. letech čtyři roky i ministerstvem, za 35 let vedlo pět různých předsedů a vystřídalo se v něm zhruba 900 zaměstnanců. ÚOHS má od svého vzniku sídlo v Brně.

Mohlo by vás zajímat: „Omlouvám se, musím být krutá. Babišova absence 17. listopadu je zbabělost,“ míní Decroix

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Výběr šéfredaktora

Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Oto Klempíř, ministr kultury.
Oto Klempíř, ministr kultury.
Oto Klempíř, ministr kultury.

Klempíř chce jednání o veřejnoprávních médiích odložit, vysvětlil proč

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) se domnívá, že jednání o změně financování České televize a Českého rozhlasu by nemělo pokračovat, dokud poslanci nezačnou projednávat Evropský akt o svobodě médií (EMFA). Ministerstvo kultury o tom informovalo na Facebooku po pondělním dopoledním Klempířově videorozhovoru s eurokomisařem Michaelem McGrathem o ochraně nezávislosti veřejnoprávních médií.

Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.

V Hluboké o sebe zavadily vlaky, provoz stojí

Ve stanici Hluboká nad Vltavou na trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní o sebe v pondělí kvůli nepovolené jízdě zavadily vlaky. Nikdo není zraněný, soupravy se nesrazily a hlášeno není ani jejich vykolejení. Provoz na hlavní trati je zastavený. Novináře o tom informoval mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka.

Reklama
Část španělských politiků i veřejnosti podezřívá Maroko z toho, že příchozí vlně migrantů do Ceuty napomáhalo.
Část španělských politiků i veřejnosti podezřívá Maroko z toho, že příchozí vlně migrantů do Ceuty napomáhalo.
Část španělských politiků i veřejnosti podezřívá Maroko z toho, že příchozí vlně migrantů do Ceuty napomáhalo.

Podezření se nenaplnilo. Za masivním příchodem migrantů do Ceuty nestálo Maroko

Španělská tajná služba CNI nemá poznatky, že by za masivním příchodem migrantů do španělské Ceuty na konci července stálo Maroko. CNI to uvedla ve vyjádření pro soud, ze kterého v pondělí citovala španělská média. Soud pro předběžné vyšetřování se mimo jiné zabývá podezřením, že příchod 70 až 80 tisíc lidí byl útokem na španělskou územní celistvost.

Reklama
Reklama
Reklama