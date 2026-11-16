Odebraná prověrka mu nebrání. Mlsna chce pokračovat jako šéf antimonopolního úřadu

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna, kterému končí šestileté funkční období na začátku prosince, se přihlásí do výběrového řízení na další funkční období. Řekl to v podcastu Petra Dimuna na serveru Info.cz. Zároveň uvedl, že podá rozklad proti tomu, že mu Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral bezpečnostní prověrku.
Mlsna také podá trestní oznámení kvůli úniku informací. Bezpečnostní prověrka není podle podmínek vypsaného výběrového řízení podmínkou pro výkon funkce předsedy ÚOHS.
„Přihlášku do výběrového řízení podám, chci se o funkci předsedy úřadu ucházet,“ sdělil Mlsna. Přihlášky je možné podávat do středy 18. listopadu. Výběrové řízení úřad vlády oznámil před týdnem.
Jeho vyhlášení po premiéru Andreji Babišovi (ANO) požadoval prezident Petr Pavel i neziskové organizace Transparency International, Datlab Institut, Česko, funguj! a Lobbio, které usilují o reformu úřadu.
Den po vyhlášení výběrového řízení Deník N informoval, že Mlsnovi NBÚ odebral bezpečnostní prověrku na stupeň Tajné. Odebrání prověrky Mlsna následně potvrdil.
O její obnovení požádal loni v listopadu a prověrku dostal na deset dalších let. Letos v červnu jej NBÚ informoval, že zahájil správní řízení o jejím odebrání, pozval Mlsnu na dvě jednání a na začátku listopadu rozhodl o odebrání.
Vyzrazení tajných informací, tvrdí Mlsna
„V rozhodnutí výslovně stojí, že jsem nespáchal trestný čin ani přestupek, důvodem pro odebrání nejsou ani majetkové poměry, ale utajená zpráva zpravodajské služby a na základě jejích zjištění je mi prověrka odebrána,“ řekl Mlsna v podcastu.
Doplnil, že se hodlá bránit podáním rozkladu a zároveň podat trestní oznámení.
„Mám písemný důkaz, že byl někdo informován o některých skutečnostech ještě před vydáním rozhodnutí NBÚ, což uvedu i v trestním oznámení na neznámého pachatele pro vyzrazení utajovaných informací,“ nastínil Mlsna.
Mlsna stojí v čele úřadu posledních šest let, jeho funkční období končí v prosinci. Úřad, který byl v 90. letech čtyři roky i ministerstvem, za 35 let vedlo pět různých předsedů a vystřídalo se v něm zhruba 900 zaměstnanců. ÚOHS má od svého vzniku sídlo v Brně.
Mohlo by vás zajímat: „Omlouvám se, musím být krutá. Babišova absence 17. listopadu je zbabělost,“ míní Decroix
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
Klempíř chce jednání o veřejnoprávních médiích odložit, vysvětlil proč
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) se domnívá, že jednání o změně financování České televize a Českého rozhlasu by nemělo pokračovat, dokud poslanci nezačnou projednávat Evropský akt o svobodě médií (EMFA). Ministerstvo kultury o tom informovalo na Facebooku po pondělním dopoledním Klempířově videorozhovoru s eurokomisařem Michaelem McGrathem o ochraně nezávislosti veřejnoprávních médií.
Šéfové opozice reagují na Mináře. Odpověděli, jak se chystají na vládnutí po Babišovi
Přestože předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář tepal na nedělní Letné především Andreje Babiše a další vládní politiky, několik kritických slov pronesl také na adresu opozičních stran. A byla to svým způsobem ostrá slova. Redakci Aktuálně.cz proto zajímala reakce předsedů pěti opozičních parlamentních stran.
ŽIVĚ Rekordní počet ukrajinských dronů nad Ruskem. Moskva jich hlásí 1336 sestřelených
Ruské ministerstvo obrany v pondělí oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 1336 ukrajinských dronů. Jde zřejmě o nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Kolik nepilotovaných letounů do ruského vzdušného prostoru proniklo, Moskva nezveřejňuje.
V Hluboké o sebe zavadily vlaky, provoz stojí
Ve stanici Hluboká nad Vltavou na trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní o sebe v pondělí kvůli nepovolené jízdě zavadily vlaky. Nikdo není zraněný, soupravy se nesrazily a hlášeno není ani jejich vykolejení. Provoz na hlavní trati je zastavený. Novináře o tom informoval mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka.
Podezření se nenaplnilo. Za masivním příchodem migrantů do Ceuty nestálo Maroko
Španělská tajná služba CNI nemá poznatky, že by za masivním příchodem migrantů do španělské Ceuty na konci července stálo Maroko. CNI to uvedla ve vyjádření pro soud, ze kterého v pondělí citovala španělská média. Soud pro předběžné vyšetřování se mimo jiné zabývá podezřením, že příchod 70 až 80 tisíc lidí byl útokem na španělskou územní celistvost.