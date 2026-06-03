Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost, Bartha si za změnami stojí

Odborová organizace na úřadu vlády Straka vyhlásila stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agend v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na některá ministerstva. Oznámila to ve středu ČTK. Šéfka úřadu vlády Bartha respektuje rozhodnutí odborů Strakovy akademie vyhlásit stávkovou pohotovost, sejde se s nimi, sdělila. Za změnami si stojí.
Reorganizace plánovaná od začátku července podle odborářů ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy. Pokud úřad vlády podepíše delimitační protokoly s ministerstvy o převodu příslušných odborů, jsou odbory připraveny vyhlásit stávku.
Současně vyzvaly vedení úřadu vlády k jednání tento čtvrtek. Odboráři už dříve upozornili na to, že s nimi jejich nadřízení chystané změny v organizační struktuře předem neprojednali, což může být v rozporu se zákonem o státní službě.
„Odborová organizace Straka se stávkovou pohotovostí připojuje k obavám vyjádřených odbornou veřejností, která v posledních dnech opakovaně upozorňuje na rizika spojená s přesunem agend,“ uvedla odborová organizace Strakovy akademie.
„Výsledkem provedených změn bude naopak posílení těchto agend a jejich efektivnější ukotvení do budoucna, navíc se jim garantuje zachování platových podmínek. Na zítřek (čtvrtek) na 07:00 je pozvu k dalšímu jednání,“ sdělila ve středu Bartha.
Ministři spravedlnosti, kultury, práce a zdravotnictví by měli s vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha uzavřít do 5. června protokol o předání přesouvaných odborů a oddělení včetně lidí, projektů a peněz.
Důsledkem přesunu části agend z úřadu vlády na ministerstva může být podle odborové organizace faktická destrukce výkonu v těchto oblastech, které se týkají zranitelných skupin obyvatel, ochrany základních práv a plnění závazků státu. Cílem stávkové pohotovosti je zabránit nevratným krokům vedoucím k přesunu či oslabení dotčených agend. „Zachování jejich odborného a efektivního výkonu je podle odborové organizace možné pouze při ponechání příslušných odborů na Úřadu vlády České republiky a zachování stávajících garancí nadresortnosti,“ uvedla organizace.
V případě, že Úřad vlády ČR podepíše delimitační protokoly, je odborová organizace připravena vyhlásit stávku s cílem dosáhnout svých požadavků, tedy především zastavit přípravy reorganizace a zahájit s vedení úřadu dialog.
„Stávka není naším cílem. Je to krajní prostředek. Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agend státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce i důstojné pracovní podmínky,“ řekl za odborovou organizaci Ondřej Medal.
O převedení odborů a oddělení, která se zaměřují na protidrogovou politiku, lidská práva či menšiny, rozhodla vláda v květnu. Návrh s přesunem agend, který předložili Bartha a premiér Andrej Babiš (ANO), vzbudil kritiku odborníků i dotčených zaměstnanců. Poukazují na to, že je potřeba nadresortní řízení, podle kabinetu bude ale fungování v novém systému efektivnější. V pondělí kvůli přesunu agend stávkovali odborníci na závislosti a sociální začleňování.
Mohlo by vás také zajímat: “Nechceme stát ve frontě”. Happening iniciativy Česko, funguj! proti návrhu novely zákona o státních zaměstnancích
Symbolické ponížení. Nad Petrohradem stoupá po úderech dým, Putin má přijet na fórum
Ve středu ráno ukrajinské drony zaútočily na několik čtvrtí Petrohradu. Přitom jen kousek od zasažených míst vystoupí ruský prezident Vladimir Putin na významném ekonomickém fóru, jemuž se běžně přezdívá "ruský Davos". Předběžné zprávy uvádějí zraněné, útok na druhé největší ruské město zasáhl i ropný terminál.
Hertlovi ke slávě stačily dvě střely. Pak prozradil, kdo ho vytáhl z gólové krize
Tomáš Hertl se stal hrdinou prvního finále Stanley Cupu. Jediný český zástupce v sérii rozhodl gólem v 57. minutě o výhře hokejistů Vegas 5:4 na ledě Caroliny. Zkušený útočník ale v rozhovoru s novináři vyzdvihl celý tým, v zápase skórovaly všechny čtyři útoky Golden Knights.
ŽIVĚ Výbuchy a požár na dohled Putinova "Davosu". Desítky dronů útočily na Petrohrad
Při dronových útocích na Petrohrad utrpělo dnes zranění několik lidí, napsala agentura TASS s odvoláním na ruské úřady, podle nichž bezpilotní letouny poškodily několik objektů infrastruktury. Ve druhém největším ruském městě dnes začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum (SPIEF), jemuž se přezdívá "ruský Davos". Promluvit má na něm ruský prezident Vladimir Putin.