Odboráři protestovali proti reformě penzí i Fialově vládě. Na Babiše ale i pískali

Odboráři se ve středu v poledne sešli před Úřadem vlády, aby tam protestovali proti reformě penzí a emisní normě Euro 7. Podle pořadatelů ze svazu Kovo dorazilo přes dva tisíce lidí, podle policie několik tisíc. Kabinet v Praze není, má výjezdní zasedání v Jeseníku. Na akci vystoupili zástupci opozičních hnutí ANO a SPD i šéfové neparlamentních stran KSČM a ČSSD.

"Zvali jsme i zástupce vlády, ale ti mají z nás strach. Nechtějí slyšet pravdu. Přišli jsme jim dnes sdělit, jak se lidem žije a co si myslí o jejich krocích. Proto pan premiér doslova utekl na druhý konec republiky do Jeseníku," řekl na začátku protestu předák svazu Kovo Roman Ďurčo.

Podle něj kabinet "kašle na sociální dialog", ministři na jednání tripartity vždy nechodí a vypouštějí testovací balonky k reformním návrhům. "Počínaje dneškem se začínáme hlasitě ozývat a říkáme takovému dialogu ne. Chceme, aby vláda plnila své sliby, které slíbila před volbami," řekl šéf svazu. Vládu označil za asociální.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) demonstraci odborů do jisté míry zneužili představitelé stran, které nevyhrály minulé volby. Na akci vystoupili předsedové KSČM a ČSSD, které se do sněmovny nedostaly, a také šéf ANO Andrej Babiš, který prohrál letošní prezidentské i předloňské sněmovní volby. Za další absurdní rys demonstrace Fiala označil to, že je zaměřena proti důchodové reformě, jejíž parametry vláda přitom ještě neschválila.

Dalším důvodem protestů je podle odborů emisní norma Euro 7. V tomto případě považuje Fiala demonstraci spíš za podporu vládních postojů, protože kabinet s normou nesouhlasí a díky svému počínání má šanci, že se podaří ji pozměnit do přijatelné podoby.

Babiš na demonstraci řekl, že přišel na pozvání odborářů. "Vládě jsme předali zemi ve skvělé kondici," tvrdil. Mnozí účastníci na něj však pískali a posílali ho s vulgárními slovy do "daňových rájů". Rozvinuli také transparent s nápisem "Babiši! Jaký důchod budou mít dělníci ve Vodňanech" s narážkou na jeho jihočeskou drůbežárnu, známou nízkými mzdami zaměstnanců. Babiš kritizoval i evropskou Zelenou dohodu. "Vždyť jsi to sám podepsal," připomněli mu lidé.

Protestujícím vadí i nová emisní norma

Odboráři nesouhlasí se zvyšováním důchodového věku na 68 let a proti podobě důchodové reformy. Požadují dřívější penzi pro náročné profese bez krácení pobírané částky. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden řekl, že návrh zákona s dřívějšími důchody pro náročné profese předloží ve druhém pololetí a s uzákoněním věku na 68 letech ve svých návrzích nepočítá.

Odborům vadí také emisní norma Euro 7. Obávají se rušení pracovních míst. Podle normy by od roku 2035 neměl být možný prodej nových benzinových a naftových aut. Spalovací motory by se dál mohly využívat, ale se syntetickými palivy.

Před sídlem vlády bylo podle pořadatelů na začátku akce více než dva tisíce lidí. Podle policistů bylo na místě několik tisíc účastníků. Odboráři měli s sebou kromě vlajek svých svazů také trumpety, řehtačky, píšťalky či bubny. Vybavili se také cedulemi proti normě Euro 7 či transparenty s odmítnutím důchodu v 68 letech. Kousek od pódia stála skupina komunistů s rudými vlajkami. Vidět bylo i velké množství českých vlajek.

Své kolegy z Kovo přijeli podpořit odboráři z automobilky Škoda z Mladé Boleslavi. Před sídlem vlády byli také zástupci svazů veřejné sféry. "Přišli jsme vyjádřit podporu. Týká se to i nás, hlavně našich dětí," řekla místopředsedkyně zdravotnických odborů Jana Hnyková.

Rozčarování naopak neskrývali někteří odboráři z veřejného sektoru. Řekli, že jim vadí vystoupení politiků. Odbory tak podle nich ztrácejí "poslední zbytky legitimity". Kromě Babiše na akci vystoupil Radim Fiala z SPD a šéfové neparlamentních stran Michal Šmarda z ČSSD a Kateřina Konečná z KSČM.

Někteří účastníci se nevyvarovali vulgarismů. Na velké plachtě nedaleko pódia stálo: "Česká vládo, pokud s námi nechceš jednat, táhni do p*dele". Na podomácky vyrobeném transparentu zas bylo: "Nejsme ve válce, jsme v p*deli".