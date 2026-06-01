Odbory agentury pro začleňování zahájily jednodenní stávku za veřejnou službu

Pracovníci Agentury pro sociální začleňování zahájili v pondělí v 9:00 jednodenní stávku za veřejnou službu a proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Vstoupilo do ní 39 lidí, dalších 15 ji podporuje. Řekl to předák odborů agentury Václav Nikl.
Celkem je v agentuře 116 pracovních míst, některá nejsou obsazená. Stávku podporují odboráři z Úřadu vlády ČR, ministerstva životního prostředí, Národního muzea či svazu Média. Ve 12:00 začnou na dvě hodiny stávkovat poskytovatelé adiktologických služeb.
Kabinet rozhodl od července o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády ČR do čtyř ministerstev. Agentura pro sociální začleňování, která funguje na ministerstvu pro místní rozvoj, se změnila od dubna. Spojily se dva odbory, skončilo jejich vedení. Kvůli změnám odbory agentury vyhlásily koncem března stávkovou pohotovost.
„Stávkujeme především za veřejnou službu a státní správu, aby měla potřebnou kvalitu a sloužila veřejnému zájmu. Za dobrou, spolehlivou, nezávislou státní správu, která slouží občanovi,“ řekl Nikl. Na svém plakátu ke stávce odboráři napsali, že „demokracii se láme páteř“ a veřejná služba se stává terčem politických útoků, tlaků a oslabování.
Odbory poukazují na překotné úpravy ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby s nimi vedení úřadů a institucí organizační změny projednávala předem, a to nejméně jeden měsíc. Žádají také odůvodnění záměrů.
Odborová organizace agentury má 60 členů, stávku podle Charloty Dědkové z odborů odhlasovala celá členská základna. Od dubna funguje na ministerstvu pro místní rozvoj odbor bydlení a soudržnosti, v něm je 116 pracovníků. Vznikl při dubnových změnách v úřadu, tedy při takzvané systemizaci. Sloučila se Agentura pro sociální začleňování s odborem bydlení, upřesnila už dřív Dědková. Změně nepředcházela debata, skončilo předchozí vedení obou ministerských odborů. Podle odborářů reorganizace agendu paralyzovala, z ministerstva odcházejí experti.
Odboráři uvedli, že se stát teď zbavuje odborníků, kteří jsou pro něj ochotni pracovat i přes nižší výdělky než v soukromém sektoru. Odbory kvůli úbytku kvalifikovaných sil varují před negativními dopady na kvalitu státní správy. Dodaly, že stávkují i proti oslabování práv zaměstnanců. Obávají se ho kvůli chystaným změnám služebního zákona. Zmiňují také potřebu zachovat nezávislost médií veřejné služby.
Odbory agentury podpořily i další odborové organizace, a to Straka z úřadu vlády, Odborový svaz Media a odborové organizace z ministerstva životního prostředí a Národního muzea. Odboráři veřejného sektoru chtějí víc spolupracovat. Plán kroků chtějí předáci představit v pondělí odpoledne v pražském centru Žižkostel.
