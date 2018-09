Ťok chce prosadit, aby řidiči směli odbočovat na červenou jako v Americe

Ťok si od změny slibuje zkrácení času tráveného na semaforech, ale také snížení emisí z aut.

Praha - Ministr dopravy Dan Ťok chce prosadit změnu pravidel silniční dopravy při odbočování vpravo na červenou. Podle jeho slov by to mělo zásadně pomoci plynulosti dopravy a snížení emisí z aut.

Inspirovala ho situace na silnicích v Americe, kde odbočování na červenou funguje tradičně. Při příjezdu na křižovatku řidiči v zámoří odbočí, a pokud je silnice průjezdná a není na místě zákazová cedule, tak jedou bez omezení. Ministr prohlásil, že v Česku je "přeznačkováno", a proto se přiklání spíše k americkému modelu bez značení.

Podle Jana Jirmuse z projektu Bezpečné cesty je v Česku značek hodně, a právě proto nejsou řidiči zvyklí jezdit bez nich. Uvedl, že mnoho nehod se stává právě na neoznačených místech při dávání přednosti zprava.

Jirmus by se přiklonil k variantě, která funguje v Německu. A to verzi, kdy by na křižovatce byla cedule, která by odbočení na červenou povolovala. "Historicky tohle pravidlo v České republice nikdy neplatilo, a proto bych byl na křižovatku určitě dal alespoň šipku, kterou používají naši sousedé v Německu," podpořil Jirmus německý model značení.

V Německu podle něj odbočování na červenou funguje, ale musí být zavedeno na přehledné křižovatce a v místě, kde je omezena rychlost.

Ředitel dopravní policie Tomáš Lerch vnímá návrh jako podnět k dalšímu projednání. "Může to být opatření, které podpoří plynulost dopravního provozu, ale ne na úkor dopravní bezpečnosti," komentoval Lerch návrh ministra dopravy.

Šéf BESIP Tomáš Neřold navrhuje nejdříve zpracovat analýzu, která by prověřila všechny možné varianty. Spíše by se však přikláněl k německému modelu, který je v Evropě tradičnější.

Neřold zdůraznil, že je důležité variantu nezavádět plošně, protože odbočování vpravo je možné pouze na přehledných místech.

"Nejprve bych na vybraných křižovatkách, které se dají monitorovat, zavedl testovací režim a posléze bych začal uvádět model do praxe, zároveň je potřeba seznámit veřejnost s takto výraznou změnou pomocí masivní informační kampaně," uvedl Jirmus.

Důležitost informační kampaně pro řidiče potvrzuje i Lerch. "Musela by to provázet vysvětlovací kampaň, kde bychom informovali, co to pro řidiče znamená a jak značení bude vypadat," dodal.