Od sokolů do Opletalovy ulice. TOP 09 našla nové sídlo, stěhování začne v únoru

Strana TOP 09 odchází ze svého dosavadního sídla v Tyršově domě v Praze na Malé Straně, v polovině února se bude stěhovat do Opletalovy ulice u hlavního nádraží. Novou adresu už schválilo předsednictvo, řekla serveru Blesk.cz místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Nové sídlo hledala strana od října, Česká obec sokolská, která Tyršův dům vlastní, už TOP 09 neprodloužila smlouvu.

"Už jsme před podpisem smlouvy, prakticky se dá říci, že už je to jisté. Budeme sídlit v Opletalově ulici," uvedla místopředsedkyně. Dodala, že "akce kulový blesk" by měla nastat někdy v polovině února, protože do konce měsíce musí strana opustit současný prostor.

Nové sídlo vybírala TOP 09 ze stovky možností, které se nakonec proměnily v deset konkrétních nabídek. V patře kancelářského domu u hlavního nádraží by strana měla mít zhruba stejně velké prostory jako dosud na Kampě. Stejně jako v Michnově paláci budou mít někteří poslanci i na nové adrese své poslanecké kanceláře. Vedle Pekarové to bude například nejmladší poslanec stávající sněmovny Dominik Feri.

Výpověď ze současného sídla strana respektuje. "Ten důvod byl z jejich strany, oni ho prezentovali jako změnu strategie v ekonomické oblasti, ale nám ani nenabídli, abychom zůstali třeba i za zvýšené nájemné, ale hned od prvopočátku chtěli, abychom odešli, patrně kvůli poskytovatelům dotací, ze kterých žijí, ale to je jejich věc. My to respektujeme, neodcházíme ve zlém," sdělila serveru Pekarová.