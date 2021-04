Od prezidenta už nadávku o Koudelkových čučkařích neslyšíme, říká analytik Šándor

"To, že ministr vnitra Hamáček má v pátek sbalené kufry k cestě do Moskvy a už druhý den na to mluví o teroristickém útoku ruské GRU, přičemž exministr zahraničí Petříček říká, že Hamáček o ruském podílu na vrbětických výbuších věděl, svědčí možná o tom, že slabí hráči pokru hrají s velkými kartami," říká v rozhovoru s Aktuálně.cz exšéf vojenské rozvědky Andor Šándor.

Řídil jste Vojenskou zpravodajskou službu, tedy podobnou službu jako je ruská GRU. Co se vlastně v roce 2014 ve Vrběticích stalo? Jde opravdu o důkaz státního terorismu?

Nejenom pro mě to byl tehdy šok. Všichni jsme si lámali hlavu, jak mohly samopaly a munice vybouchnout jen tak bez cizího přičinění - ať bylo iniciátorem cokoliv či kdokoliv. A zvláštní je na této kauze i to, že muniční sklad ve Vrběticích nepředstavoval pro Ruskou federaci žádné nebezpečí.

Jaké tedy nabízíte vysvětlení?

Jako jediné logické a přijatelné mně přijde to, co už koluje v mediích: mohlo jít o znemožnění vývozu zbraní na Ukrajinu anebo do Sýrie. Nicméně ukrajinská armáda v té době potřebovala zcela jiné typy zbraní proti doněckým či luhanským separatistům podporovaným Ruskou federací.

Vývoz zbraní do Sýrie, jemuž by Rusové chtěli zabránit, aby se nedostaly do rukou Američanů, by ale nějaký smysl mohl mít. Tomu se dá věřit. Přesto si ale kladu otázku: proč by to Rusové dělali zrovna takhle? Vyhodit rovnou muniční sklad do povětří? Mohli té transakci zabránit zcela jinými způsoby.

Nabízí se tu sice určitá analogie se snahou Izraele narušit íránský jaderný výzkum, avšak kroky Izraelců mají jasný bezpečnostní kontext ochrany proti jaderným ambicím Íránu. Ve vrbětické kauze je ale příliš mnoho v sázce za to, co by z ní Rusové mohli získat. Netvrdím, že tu agenti GRU Anatolij Čepiga s Alexandrem Miškinem nebyli, ale jakoby se tu pro veřejnost vytvářel pocit, že tito dva představují putovní teroristickou buňku ruské GRU, která objíždí Evropu: tu spáchá něco v Bulharsku, jindy zase otráví bývalého ruského špiona Skripala v britském Salisbury, pak zase provede něco někde jinde… to mně přijde poněkud laciný argument v podpoře důkazů o teroristickém útoku na Česko.

Ale nechci to celé zpochybňovat ani potvrzovat.

Byl jste šéfem vojenské rozvědky v době, kdy Česko vstupovalo do NATO. Nelze vás proto obviňovat s proruských sympatií. Právě proto mě ale zajímají vaše pochyby… či jak to nazvat.

Ten příběh, výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích, se stal - tom není pochyb. Zároveň ale víme, že Rusko sice není pro Českou republiku vojenskou hrozbou, ale je nemalou bezpečnostní hrozbou. A mnohé věci, které proti nám podnikají, to jen potvrzují. Ať už jde o zpravodajské akce, kyberútoky či ovlivňování veřejného mínění.

Mně jen připadá velmi zvláštní, že ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) má ještě v pátek sbalené kufry k cestě do Moskvy a už druhý den na to mluví o teroristickém útoku GRU na Českou republiku. Přičemž exministr zahraničí Tomáš Petříček do toho říká, že o ruském podílu na vrbětických výbuších Hamáček věděl už před svým plánovaným a nakonec neuskutečněným odletem do Moskvy. Já si fakt neumím představit, že o tom Hamáček neměl žádné informace.

Připadá mně to zkrátka neuvěřitelné: ministr vnitra, jedna z nejdůležitější postav, která zodpovídá za bezpečnost republiky, má informaci o ruském teroristickém útoku a přesto chce jet do Moskvy vyjednávat o dodávkách vakcíny Sputnik V?! Buď to tedy velmi neprozíravě ignoroval, anebo to bylo poněkud jinak.

O čem to svědčí?

Mimo jiné i tom, že se Vrbětice zneužívají v nějakém politickém boji - minimálně na úrovni ČSSD. Znovu ale říkám: kdyby měl ale Petříček pravdu, tak ministr vnitra Hamáček fatálně nedocenil význam informace o Vrběticích. Anebo snad bylo vysvětlení o této tragédii až do té doby opravdu zcela jiné?

Jen doufám, že nejde o ubohý projev dvou zhrzených politiků, kteří si v rámci boje mezi sociálními demokraty vyřizují vzájemně účty. Takže se tu objevuje se tu najednou celá kupa spekulací, které nechci ještě rozšiřovat.

Jak na vás proto zapůsobilo sobotní vystoupení premiéra Babiše a ministra vnitra Hamáčka?

Ta forma je bezprecedentní. Nepamatuji, že by se to takhle někdy oznamovalo. Takhle se to nikdy nedělá.

Časy se ale mění.

Jistě, časy se mění. Dnes je rozhodující, co se řekne, nehledě na důkazní nouzi. A netvrdím, že je to zrovna případ muničního skladu ve Vrběticích.

Nový americký prezident Joe Biden tak klidně obviní Rusy, že platili Tálibáncům za zabíjení amerických vojáků, aby pak Pentagon upřesnil, že proto nejsou žádné důkazy. Nerozumím ani obvinění, že Rusové ovlivňovali americké volby, když vyhrál Biden. Ocitáme se zkrátka a dobře v časech, které se příliš nemažou s důkazy. V časech, které jsou postaveny na silných tvrzeních. A já vlastně ani neočekávám, že budou o Vrběticích předloženy nějaké další důkazy.

Ale znovu říkám: vůbec netvrdím, že se to musí týkat zrovna tahle navrátivší se kauzy. Avšak to jak jsme to podali - osmnáct vyhoštěných ruských diplomatů - je opravdu bezprecedentní.

Zřejmě to znamená naprosté zmrazení vztahů mezi Českem a Ruskem.

Už teď jsou na bodě mrazu. Jak já říkám: jsou na "bodu Ojmjakonu",což je jedno z nejchladnějších trvale osídlených míst na světě. Pokud ale i Rusové vyhostí stejný počet českých diplomatů, tak můžeme naše velvyslanectví v Moskvě rovnou zavřít. Pro Česko to má navíc i silný vnitropolitický rozměr v rozdávání karet.

Upřesněte to to.

Oslabí se vliv Hradu a vzroste postavení premiéra Babiše. Na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany se už v žádném případě nemůže podílet ruský Rosatom. Znamená to pro něj konec. Ze soutěže bude vyškrtnut.

Z úst prezidenta Miloše Zemana či jeho mluvčího jsme také neslyšeli nadávky o Koudelkových čučkařích, ale jen lakonické konstatování, že Hrad s premiérem spolupracuje. Může to být dost možná důsledkem validní zprávy, kterou premiér předložil prezidentovi, a kterou už nebylo možné odbýt jen mávnutím ruky a bonmotem o těch čučkařích z BIS. Na sobotní tiskovce k Vrběticím nebylo ale pochopitelně řečeno vše.

Chová se tedy Hrad vůči Rusku krátkozrace?

Neřekl bych. Chová se v tomhle směru už dlouho cílevědomě. Jde o směřování prezidenta Miloše Zemana. Bude teď ale muset ubrat plynu, takže se výrazně sníží manévrovací prostor Hradu vůči Rusku. Jinými slovy: omezí to kroky, které by Hrad ve vztahu ke Kremlu za jiných okolností upřednostňoval. A sníží to konečně před volbami i roli Hradu na vnitropolitické scéně, což naopak posílí zákonitě pozici premiéra Babiše vůči prezidentovi.

Takže to premiér Babiš s ministrem vnitra Hamáčkem na té tiskovce jen neohrabaně vysvětlili? Ministr průmyslu a obchodu mimochodem v neděli prohlásil, že je velmi málo pravděpodobné, že by se Rosatom mohl zúčastnit tendru na dostavbu dukovanské elektrárny.

Velmi bych uvítal, aby jejich tvrzení byla podložená, aby o nich nebylo nejmenších pochyb. Jinak by šlo o mimořádně nešťastné plácnutí do vody. Jinak bychom po loňské ricinové blamáži pokračovali stejnou cestou.

Vypovězení osmnácti ruských diplomatů má ovšem už zcela jiný rozměr. Pokud měli ale Rusové na výbuších vrbětického muničního skladu opravdu podíl, tak jde jednoznačně o teroristický útok na území českého státu. Jak říkám, ten údajný ricinový kufr ruského diplomata je proti tomu úplná pitomost.

Takže si to shrňme: vaše hlavní pochyby vyplývají z toho, jak se premiér s ministrem vnitra, a podle vás hlavně Hamáček, v této krizi chovali?

S trochou nadsázky na to odpovím bonmotem exprezidenta Václava Klause: minimálně mě to "nutí zvednout obočí" a přemýšlet o tom, co a proč se stalo. Hamáčkovo jednání opravdu nechápu.

Opovrhuje snad jako ministr vnitra informacemi zpravodajských služeb a až pod tlakem důkazů, o nichž toho stále moc nevíme, najednou otočil o třistašedesát stupňů. Málo vídaný veletoč! Jak to ale všechno ve skutečnosti je, vědí a měli by vysvětlit jen politici. Já jen uvažuji nad tím, co řekli a jaké informace nabízejí media.

Jak mohou Rusové na vypovězení svých diplomatů reagovat?

Velmi tvrdě. Naše vzájemné vztahy budou v dohledné době katastrofálně špatné. To je jistota, která nám tu, bohužel, vydrží na roky. Nemyslím si ale, že Česko představuje pro Kreml nějaký závažný problém. Problémem je pro něj naopak Ukrajina a vše, co se na její hranici s Ruskem děje.

Proč to šetření o příčinách výbuchů ve Vrběticích trvalo tak dlouho?

Možná proto, že se prověřovaly tisíce záznamů, které byly k dispozici. Možná nám Národní bezpečnostní agentura USA poskytla záznamy odchycených mobilních telefonů… i tohle vše může mít vliv na to, že to trvalo tak dlouho. I když se to tedy i na můj vkus neuvěřitelně táhlo. Nevíme ale, co vše se prověřovalo.

Obávám se ještě jedné věci: abychom jako slabí hráči pokru nehráli v velkými kartami.

