Ratha dělí od vězení možná jen pár dnů. Připomeňte si kauzu milionů v krabici od vína

Pro bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha nastal rozhodující den. U Vrchního soudu v Praze by mohl padnout pravomocný rozsudek v korupční kauze, která odstartovala před sedmi lety, kdy ho policie zadržela se sedmi miliony korun v krabici od vína. Rathovi tak hrozí, že už za pár dní bude muset nastoupit do vězení. Existuje však i varianta, že soud případ vrátí nižší instanci, jak už se stalo v minulosti. Loni v červnu Ratha soudce Krajského soudu v Praze Robert Pacovský poslal na 8,5 roku do vězení, nižší tresty pak udělil dalším deseti obžalovaným. Tento odsuzující verdikt však vrchní soud kvůli údajně nezákonným odposlechům zrušil, důkazy pořízené operativní technikou však vrátil do hry Nejvyšší soud. Připomeňte si vývoj celé kauzy v přehledné infografice.