Od Havla po Pavla. Které osobnosti získaly od prezidentů státní vyznamenání

Již více než 1200 osobností obdrželo státní vyznamenání od prezidentů samostatné České republiky. Datová redakce Aktuálně.cz zanalyzovala, jak rozdávali metály současný prezident Petr Pavel i jeho předchůdci.
Petr Pavel letos již počtvrté udělí při příležitosti státního svátku 28. října vysoká státní vyznamenání. V předchozích třech letech při slavnostních ceremoniálech v historických prostorách Vladislavského sálu Pražského hradu ocenil již 166 osobností.
Ve srovnání se svými předchůdci dává prezident Pavel důraz na ženy. Zatímco u Václava Havla, Václava Klause i Miloše Zemana tvořily přibližně sedminu vyznamenaných, u Pavla se jedná o čtvrtinu až třetinu. Loni mezi nimi byly například tenistka Martina Navrátilová, herečka Anna Geislerová nebo jaderná fyzička Dana Drábová, která ocenění obdržela in memoriam.
Zemanův návrat do minulosti
Pavlův předchůdce Miloš Zeman se zase na rozdíl od ostatních prezidentů výrazně ohlížel do minulosti. Více než čtvrtině z těch, které ocenil, se dostalo této pocty až po smrti. Například Stanislav Čeček, prvorepublikový generál a legionář, získal Řád Bílého lva až 88 let po svém skonu.
Během říjnových ceremoniálů Zeman udělil celkem 393 vyznamenání. Jednalo se tedy zhruba o 40 osobností ročně, v postcovidovém roce 2022 nicméně rozdal téměř dvojnásobný počet ocenění.
Šetřivý Klaus a nepřekonaný Havel
To jeho předchůzce Václav Klaus byl v počtu udělených metálů o poznání skoupější, během deseti let jich udělil při říjnovém svátku jen 226. Ročně tak vyznamenával zhruba dvacítku osobností. Ve srovnání s ostatními prezidenty nejvíce preferoval ty žijící – pouze necelá desetina oceněných dostala vyznamenání in memoriam.
Jako první uděloval v porevolučních letech vyznamenání Václav Havel. Přestože se stal prezidentem samostatné České republiky v roce 1993, první řády a medaile rozdal až o dva roky později. Tehdy ocenil 54 osobností, přičemž téměř polovině dal nejvyšší česká vyznamenání, a to Řád Bílého lva či Řád Tomáše Garrigua Masaryka.
Za osm let udělil při příležitosti říjnového svátku celkem 422 vyznamenání, přičemž v roce 1998 se jednalo o rekordních 89. Nejčastěji oceňoval osobnosti za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva a často si vybíral zahraniční politiky za zásluhy o Českou republiku či armádní generály za hrdinství v boji.
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