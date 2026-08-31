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Domácí

Od chirurgického přístroje vzplál oheň. Kriminalisté šetří popálení rodičky na Bulovce

ČTK
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Kriminalisté se v pondělí začali zabývat případem, při kterém minulý týden v pražské Fakultní nemocnici Bulovka utrpěla čtyřiadvacetiletá žena při císařském řezu popáleniny druhého a třetího stupně na 15 procentech těla. Řekl to mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Zdravotníci zřejmě chtěli v závěru císařského řezu ženě zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale vzplál oheň v době, kdy byla pacientka potřená dezinfekcí. Snímek je ilustrační.
Zdravotníci zřejmě chtěli v závěru císařského řezu ženě zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale vzplál oheň v době, kdy byla pacientka potřená dezinfekcí. Snímek je ilustrační.Foto: HN – HONZA MUDRA
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Policisté se o incidentu dozvěděli z médií. „Kriminalisté zjišťují veškeré informace, na základě kterých rozhodnou, zda se jedná o podezření z protiprávního jednání,“ uvedl mluvčí. Sama rodička podle Daňka zatím trestní oznámení nepodala.

Podle informací Deníku N chtěli zdravotníci v závěru císařského řezu ženě zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale vzplál oheň v době, kdy byla pacientka potřená dezinfekcí.

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Utrpěla popáleniny druhého a třetího stupně na 15 procentech těla - na vnitřních stranách stehen, bocích, podbřišku a genitáliích. Nemocnice událost vyšetřuje.

Nejedná se o první incident na Gynekologicko-porodnické klinice Bulovky. Před dvěma roky personál zaměnil dvě pacientky asijského původu. Kvůli omylu jedna z žen absolvovala zákrok, při němž potratila.

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