Češi budou muset na hranicích Slovákům prokázat, že v zemi byli jen 48 hodin

Obyvatelé Česka a Maďarska, kteří od středy využijí volnějších pravidel cestování na Slovensko, budou muset při opuštění země policejní hlídce na hranicích prokázat, že se v zemi pod Tatrami nezdrželi déle než 48 hodin. Vyplývá to z pravidel, která v úterý vydal hlavní hygienik Slovenska.

Zmíněné tři státy se dohodly, že jejich obyvatelé budou moci mezi zeměmi cestovat bez nutnosti předložení potvrzení o negativním výsledku testu na onemocnění covid-19 či bez karantény, pokud se do své země vrátí do 48 hodin.

Stejné opatření ohledně prokazování délky pobytu v cizině od minulého týdne platí pro Slováky, kterým tamní úřady umožnily krátkodobě vycestovat do osmi zemí včetně Česka a Maďarska, aniž po návratu do vlasti museli nastoupit do karantény. V praxi tak Slováci před vycestováním ze země vyplní formulář, který si nechají potvrdit policejní hlídkou na hranicích a prokážou se jím při příjezdu zpět do země.

Slovenská vláda minulý týden rozhodla o prodloužení kontrol na hraničních přechodech s Českem, Maďarskem, Polskem a Rakouskem do 26. června. Toto rozhodnutí současně znamená, že do země pod Tatrami lze nadále vstoupit jen přes vybrané přechody. Do seznamu otevřených přechodů kabinet premiéra Igora Matoviče zařadil například deset hraničních přechodů s Českem. Zároveň ale rozhodl, že se sousedními zeměmi se může dohodnout na otevření také dalších přechodů.

Zmíněné zvolnění podmínek přechodu hranic mezi Českem, Slovenskem a Maďarskem je patrně prvním krokem ke zrušení restrikcí pro cestování. Ministři zahraničí zmíněné trojice států spolu se svým rakouským kolegou v pondělí při videokonferenci hovořili o možném úplném otevření společných hranic v polovině června. Nejvíce opatrné při otevírání hranic je ze zmíněných států Slovensko, které má nízký počet případů nákazy koronavirem.