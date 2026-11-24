Jeden z lídrů platformy ČESKO.plus Ondřej Šimíček v rozhovoru vysvětluje motivaci, kontext i kýžené důsledky programového dokumentu, který platforma zveřejnila minulý týden. A byť na něj někteří zástupci ODS reagovali podrážděně, Šimíček si za ním stojí. „ ODS musí zrychlit, být ambicióznější a znovu najít svůj politický kompas,“ říká.
Minulý týden jste jako ČESKO.plus zveřejnili 12 programových tezí pro budoucnost Česka. Předseda ODS Martin Kupka přitom avizuje, že aktualizovaný program strana zveřejní příští rok na jaře. Není to z vaší strany tak trochu kudla do zad ODS?
To si určitě nemyslím. Jsme parta aktivních lidí, z velké části členů ODS, a nepředkládáme stranický program místo vedení ODS. Máme ale za to, že česká politika – zejména od středu doprava – je velmi málo ambiciózní. Proto jsme náš materiál nazvali Dvanáct ambicí pro moderní Česko. Nabízíme vizi, která může inspirovat a doplnit řešení, s nimiž přijde ODS.
Martin Kupka ale reagoval – zdá se mi – trochu podrážděně.
Nechci hádat, co Martina Kupku podráždilo. Překvapuje mě ale, že se teď řeší naše týmovost. Martin o ČESKO.plus ví prakticky od jeho vzniku. Už od roku 2021 jsme přinášeli návrhy a opakovaně říkali, že ODS musí zrychlit, být ambicióznější a znovu najít svůj politický kompas. Pět let jsme se často setkávali přinejlepším s nezájmem, anebo rovnou s povýšeným výsměchem. A když teď představíme vlastní vizi, najednou je problém, že jsme to udělali sami?
Ondřej Šimíček
Právník, politický analytik a publicista, člen ODS od roku 2002. Patří k hlavním představitelům modernizační platformy ČESKO.plus. Je ředitelem Institutu metropolitní politiky a věnuje se reformě veřejné správy, digitalizaci a rozvoji metropolitních regionů. Dlouhodobě se zabývá politickou komunikací, strategickým řízením a modernizací českého státu.
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