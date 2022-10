Očekáváme závažnou epidemii chřipky, varuje lékař. Zájemců o očkování však nepřibývá

V uplynulých dvou letech kvůli koronavirové epidemii výrazně ubylo nakažených chřipkou. Lékaři ale očekávají, že letošní chřipková sezona už udeří v plné síle. Důrazně proto doporučují, aby se lidé nechali očkovat. Zájemců je však málo, dlouhodobě je vůči této nemoci chráněno pouze sedm procent populace. Loni se dokonce kvůli nízkému zájmu muselo likvidovat zhruba 150 tisíc nevyužitých vakcín.

Praktičtí lékaři začínají očkovat pacienty proti chřipce. Od října do prosince je totiž ideální doba, kdy si proti této chorobě nechat dát injekci. Nápor v ordinacích však praktici neočekávají.

Proti chřipce je dlouhodobě očkováno zhruba sedm procent české populace a podobné to podle oslovených lékařů bude nejspíš i letos. Je to ale málo. Při tak nízkém procentu očkovaných se virus bez potíží šíří populací a ohrožuje rizikové pacienty. Podle průzkumu, který si nechala zpracovat Česká lékárnická komora, očkování letos zvažuje 20 procent lidí, ale jen tři procenta těch, kteří očkování ještě neabsolvovali.

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by bylo dobré, aby bylo očkováno alespoň dvacet až třicet procent obyvatel, jako je tomu v některých západních zemích. "Důležitější ale je, aby byli chráněni senioři a lidé s chronickým onemocněním. Očkování by mělo mít alespoň sedmdesát procent těchto lidí, jenže my jsme na dvaceti až třiceti procentech," upozorňuje lékař.

Lidé podle Šonky chřipku dlouhodobě podceňují, ačkoliv každoročně způsobuje v Česku onemocnění statisíců lidí a podle výpočtů odborníků na ni podlehne asi 1500 Čechů, v letech horší epidemie až pět tisíc. "Je to virové onemocnění, které může mít stejně ničivé dopady na pacienta, který je starý nebo má přidružené choroby, jako covid. Jenže chřipky se lidé tolik nebojí," míní Šonka.

Navíc kvůli koronavirové pandemii v uplynulých dvou letech chřipka takřka vymizela. V roce 2020 byl sice podle Šonky o očkování proti chřipce oproti jiným rokům velký zájem, to bylo ale tím, že ještě nebylo očkování proti covidu a lidé se chtěli alespoň nějak chránit. Loni už zájem opět opadl a likvidovalo se asi 150 tisíc nevyužitých vakcín.

Podle ministerstvo zdravotnictví se loni se nechalo očkovat zhruba 23 procent osob nad 65 let, což je proti západní Evropě asi třetina. Letos si podle předsedy praktiků lékaři objednali necelý milion vakcín, což by mělo uspokojit všechny zájemce.

Letos je přitom podle praktického lékaře a vědeckého sekretáře Společnosti všeobecného lékařství Bohumila Seiferta obzvlášť důležité, aby lidé na injekci zašli, protože tu podle něj může nastat závažná epidemie chřipky, jejíž vrchol lze očekávat začátkem příštího roku.

"Populace není dostatečně promořená, protože v minulých letech dodržovala hygienická opatření. Navíc chřipka většinou kopíruje na severní polokouli to, co se stalo na polokouli jižní, a v Austrálii proběhla poměrně těžká vlna chřipky. Takže je dobrý důvod očkovat se proti chřipce," vysvětluje Seifert.

Lidé jsou otrávení z očkování, tvrdí lékařky

Jenže zvýšený zájem o očkování lékaři zatím nepozorují. "Zatím se ptají po očkování proti chřipce ti pacienti, kteří chodí pravidelně. Nových zájemců příliš nepřibývá," říká praktická lékařka z České Lípy Irena Moravíková. Domnívá se, že chybí kampaň, která by veřejnosti vysvětlovala, proč je dobré nechat se očkovat. Nyní toto objasňování leží na bedrech praktiků.

"Na druhou stranu nyní je hodně lidí, kteří jsou opravdu přesyceni informacemi ohledně očkování proti covidu, takže o žádném očkování již dlouho slyšet nechtějí," dodává Moravíková s tím, že prozatím objednala 250 vakcín proti chřipce a v případě většího zájmu může objednat další.

Menší zájem o očkování proti chřipce než v předchozích letech očekává i praktická lékařka Jarmila Čechová. Zájemců podle ní ubylo, protože jsou lidé po pandemii covidu otrávení z očkování. "Je zde malá kampaň na očkování proti chřipce. Ten, kdo se očkuje, preferuje očkování proti covidu," míní Čechová.

Očkování proti chřipce odborníci doporučují hlavně lidem nad padesát let a chronicky nemocným. Zvážit by ho měly ale i těhotné ženy nebo lidé, kteří jsou v kontaktu s rizikovými pacienty, jako jsou zdravotníci nebo sociální pracovníci.

Vhodné je však pro všechny věkové kategorie. Očkovat se mohou už děti od šesti měsíců, zároveň je pro děti dostupná nová vakcína ve formě nosního spreje. Očkovat by se měly podle místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hany Cabrnochové hlavně děti, které mají onemocnění dýchacích cest, srdce, ledvin, diabetes nebo oslabenou imunitu.

Očkovat se proti chřipce i covidu lze v jeden den

Lékaři také důrazně doporučují, aby se lidé vedle chřipky nechali očkovat i proti covidu. Obě injekce lze aplikovat během jednoho dne. "Můžete se nechat očkovat i najednou. Právě teď je nejvhodnější čas, protože začíná období infekcí dýchacích cest," říká náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).

K dispozici už jsou upravené vakcíny proti koronaviru od společnosti Pfizer, které jsou účinné vůči aktuálním variantám omikronu. Určeny jsou na posilující dávky. Třetí, posilující dávka je doporučována všem, čtvrtá rizikovým pacientům, zejména těm nad 60 let a chronicky nemocným.

Ačkoliv počty nakažených koronavirem budou s příchodem podzimu pravděpodobně růst, Seifert věří, že případnou podzimní vlnu Česko zvládne lépe než v uplynulých letech, a to díky proočkovanosti, promořenosti i předchozím zkušenostem.

Poté co převládla koronavirová varianta omikron, výrazně klesl počet vážných případů onemocnění. "Kromě poklesu nebezpečnosti viru a vlivu očkování úbytek vážných případů přičítám možnosti podávat rizikovým pacientům antivirotika," dodává Seifert.

