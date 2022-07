Očkování dospělých čtvrtou dávkou začne v pondělí. Doporučené je hlavně rizikovým

V Česku začne od pondělí očkování proti koronaviru čtvrtou, posilovací dávkou. Bude pro lidi nad 18 let, kteří mají od posledního očkování více než čtyři měsíce. Oznámil to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Vakcínu resort doporučuje především lidem nad 60 let a rizikovým pacientům. Očkování bude zatím bez registrace, objednávání má začít fungovat od 15. srpna.

"Chci, aby měli k očkování přístup všichni, kteří o něj mají zájem. Především pak silně doporučuji druhou posilovací dávku osobám starším 60 let a rizikovým osobám. Očkování je dobrovolné, proto děkuji všem, kteří jsou zodpovědní a zajdou si před podzimem na další dávku. Našim zdravotníkům, pacientům i celé společnosti to pomůže lépe zvládnout několik následujících měsíců," řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Používat se budou vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Pokud mají lidé dvě dávky, s očkováním třetí dávkou by neměli otálet, uvedli zástupci ministerstva zdravotnictví. Související Letní vlna covidu se blíží ke svému vrcholu. Pokles bude postupný, tvrdí šéf ústavu Nakažených přibývá i přes menší počty testů. Laboratoře ve čtvrtek potvrdily covid u 1711 lidí. V nemocnicích je poprvé od května přes 400 osob. Počet pacientů ve vážném stavu se ale nezvyšuje. Podle šéfa zdravotnických statistiků Ladislava Duška covidová epidemie v Česku začala znovu sílit a procento pozitivních výsledků u testovaných se zvedá. Počty by mohly růst ještě dva týdny, pak by mohl pravděpodobně nastat zlom, uvedl Dušek. Dodal, že lidí v nemocnicích přibývá mírně a s velmi těžkým průběhem se léčí nyní 26 lidí. Nechceme zbytečné restrikce, říká Válek Podle ministra vláda přísná omezení neplánuje, řídit se chce výsledky analýz. "Věříme občanům, nechceme dělat zbytečné restrikce," uvedl Válek. Podle něj všechna nařízení, která se dříve přijímala, smysl neměla. Zdůraznil ale, že covid je vážná a smrtelná nemoc a je potřeba k ní tak přistupovat. Související Za vakcíny proti covidu dalo Česko 19 miliard. Na podzim mají přijít nové typy "Epidemickou situaci máme pod kontrolou. Monitorujeme ji společně s daty ze zahraničí. Aktuální mutace covid-19 nepůsobí v tuto chvíli zásadní zátěž na nemocnice a zdravotní systém. Počty pacientů na JIP a ECMO jsou stále nízké a nemocnice péči o tyto pacienty zvládají," řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic. Zdůraznil, že v pohotovosti je Centrální řídicí tým a Národní institut pro zvládání pandemie, které jsou připraveni reagovat na změnu situace. Válek chce také od příštího týdne jednat se zdravotními pojišťovnami o proplácení PCR testu na covid, aby si ho pacient s příznaky mohl nechat udělat bezplatně i bez doporučení lékaře. Nyní si lidé mohou koupit antigenní testy v lékárně, nebo se při příznacích nechat lékařem poslat na PCR test. Pokud se nákaza potvrdí, platí sedmidenní izolace. Povinnost izolace zaniká po odeznění příznaků a po zhodnocení zdravotního stavu pacienta lékařem. VIDEO: Smejkal: Covid měl někdy až příliš pozornosti. Respirátory už znovu povinné nebudou (14. 4. 2022) 14:03 Se zrušením respirátorů v MHD jsme chtěli ještě 14 dní počkat, ale není to nic zásadního, říká epidemiolog IKEM Petr Smejkal. | Video: Martin Veselovský