Očkování výrazně zrychlí, až na 100 tisíc lidí denně. Zvládneme to, tvrdí kraje

Tempo očkování v Česku by mělo v následujících dnech razantně zrychlit až na 100 tisíc dávek za den. Ještě před pár dny se přitom očkovalo čtyřikrát pomaleji. Kraje však ujišťují, že vyšší rychlost zvládnou. Jsou připravené otevřít další očkovací centra a ve velkém zapojit praktické lékaře. Už v létě by se mohlo s vakcínou dostat na lidi mimo prioritní skupiny.

V Česku se proti covidu-19 očkuje od závěru loňského roku. Zatímco dosud se dalo i vinou nižších dodávek vakcín mluvit spíše o pomalém startu, v následujících týdnech by měla velká očkovací akce začít naplno. Už v tomto týdnu se počty podaných dávek za jeden den blíží číslu 35 tisíc. V dubnu, kdy do Česka dorazí minimálně dva miliony dávek vakcíny, by měli zdravotníci očkovat denně okolo 100 tisíc lidí. Za devět dní by tak měli podat tolik dávek vakcíny jako za necelé tři měsíce, co se v Česku očkuje.

Redakce Aktuálně.cz mluvila s hejtmany a krajskými koordinátory očkování, kteří shodně tvrdí, že jsou na rychlejší očkování připraveni. "Pokud bude dostatek vakcíny, tak to zvládneme," prohlašují shodně.

Jestli je to skutečně pravda, napoví už následující týden. Hejtmani na základě sdělení premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Jana Blatného očekávají, že v příštím týdnu do regionů dorazí 270 tisíc dávek vakcín. To je o sto tisíc více než kdykoliv předtím a zároveň čtvrtina všech dosud vyočkovaných dávek.

Předseda Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba potvrzuje, že následující dny budou skutečně pravým testem toho, jak je Česko na očkování připravené. "Toto bude opravdová zkouška na duben, kdy by už mělo chodit mnoho vakcín pravidelně," říká pro Aktuálně.cz Kuba, který rovněž potvrzuje, že o této "zkoušce ohněm" jednali hejtmani právě v týdnu s premiérem Babišem a ministrem Blatným.

"V takovém případě je ještě zásadnější plánování. Proto já už teď plánuji se svými lidmi zavážku, která přijde příští týden. Potřebujeme dopředu přesně vědět, kolik toho přijde, do kterého okresu kolik vakcín pošleme, překontrolujeme, kde jaké máme v počítači fronty registrovaných a kolik z nich je seniorů nad 70 let, kolik je zdravotníků a pedagogů," vysvětluje hejtman Kuba. Dodává, že jakmile má vakcíny v mrazáku, vypisuje už termíny, které se plní konkrétními jmény zájemců o očkování.

Očkovat se bude víc i o víkendech

Větší tlak bude nyní vyvíjen také na očkovací centra, protože některá z nich dosud očkovala jen některé dny a jen několik hodin, o víkendu dokonce vůbec nebo jen minimálně. To by se s dodávkami většího množství vakcín mělo změnit.

"Zatím nám nechodilo tolik vakcíny, abychom museli očkovat sedm dní v týdnu. Počítáme však s tím, že teď už začneme zrychlovat a máme dostatek kapacit, abychom mohli jet naplno celý týden, včetně sobot a nedělí a třeba i na dvě směny celkem šestnáct hodin denně. Vím, že to zvládneme," tvrdí Kuba.

V krajích musí navíc počítat s tím, že po týdenním růstu o 100 tisíc dávek bude následovat několik týdnů opět s menšími dávkami.

"Když jsme v minulosti jednali s premiérem, tak nás vždycky nabádal, ať vyočkujeme všechno, co dostaneme. A tento týden od něj poprvé zaznělo: Musíte si něco nechat, protože s výjimkou tohoto týdne nebude do konce března vakcín více, vrátí se to na původní úroveň, tak aby nedošlo k nějakému výpadku při očkování druhé dávky," uvádí hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

"Budeme si proto muset ponechat po tomto týdnu nějakou rezervu, abychom právě měli druhou dávku pro ty, které nyní naočkujeme," vysvětluje. Zároveň ubezpečuje, stejně jako jiní hejtmani, že budou mít vše nachystané, aby maximální možný počet lidí v příštích dnech naočkovali.

Podobně se ozývají další. "Praha je na vyšší množství vakcín rozhodně připravená," hlásí očkovací koordinátor v hlavním městě Martin Ježek. "Naše denní kapacita je minimálně 20 tisíc, ale může to být více, protože už mám další návrhy na zřízení očkovacích center a i městské části plánují zřizovat větší centra. Myslím, že na 25 tisíc denně se můžeme dostat," vypočítává Ježek.

Velkou část zájemců o očkování by v Praze mělo odbavit Kongresové centrum, které by se mělo otevřít v prvních dubnových dnech s kapacitou tisíc lidí za den. Vedle toho probíhají jednání o využití haly O2 Universum.

Na velká kapacitní centra spoléhají také ve třetím nejlidnatějším kraji. Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák počítá s tím, že největší část z 1,2 milionu obyvatel kraje se naočkuje právě v očkovacích centrech. Těch mají v kraji kolem třiceti, na začátku příštího týdne se ještě otevřou dvě větší centra - v Třinci a Frýdku-Místku. V každém by mohli naočkovat 600 až 700 lidí za jeden den. Tím největším v Ostravě by mohlo denně projít až 1800 lidí.

"Když jsem to sčítal, vychází mi, že v očkovacích centrech budeme schopni zajistit očkování minimálně pro 10 až 11 tisíc lidí za den. Kromě toho budou očkovat ještě praktičtí lékaři," uvádí Vondrák. Upozorňuje, že kapacita očkovacích center je sice podstatně větší, než kolik lidí stihnou naočkovat praktici, ale i s nimi je nutné počítat a vakcíny jim posílat. "Zejména spousta starších lidí preferuje očkování u svého praktického lékaře. Jsem proto rád, že tito lékaři se očkování skutečně chopili a řada z nich nám pomáhá, včetně očkování v sobotu a neděli, když je potřeba," říká Vondrák.

Do akce masivně vstoupí praktičtí lékaři

Právě praktičtí lékaři jsou vedle očkovacích center druhým významným pilířem očkovací akce. Sdružení praktických lékařů si minulý týden stěžovalo, že se jim nedostává dostatečného množství vakcín. Chtěli by očkovat, ale nemají čím. I to by se mělo změnit, kraje vyslovují ochotu poskytnout praktikům veškerou vakcínu AstraZeneca, která je pro ně díky jednodušším skladování vhodná.

"V podstatě všechny dávky vakcíny AstraZeneca, která nám od března chodí, dáváme jenom praktikům," říká liberecký očkovací koordinátor a radní pro zdravotnictví Vladimír Richter, který počítá, že v druhém nejmenším kraji zvládnou podle spíše opatrných odhadů praktici naočkovat minimálně tisíc lidí za den.

Zatímco v některých krajích berou praktické lékaře jako vhodné doplnění očkovacích center, v Jihomoravském kraji na ně spoléhají ještě mnohem více. "Na tom, jak moc využít praktické lékaře a jejich ambulance se s některými hejtmany neshodneme, ale my v kraji počítáme, že zhruba třetinu obyvatel naočkují právě praktici," prozrazuje hejtman Jan Grolich.

"Existuje totiž spousta seniorů, kteří nechtějí a nemůžou cestovat do očkovacího centra desítky kilometrů. A co víc, mají důvěru ve svého lékaře. Takže očkování přes tyto lékaře je sice pomalejší, vakcíny nevyočkujeme tak rychle, ale za to víme, že se opravdu dostanou k co největšímu množství seniorů," vysvětluje Grolich strategii svého kraje.

Do léta se injekce dočká každý, kdo bude chtít

Na čem se kraje naopak shodnou, je to, že již v létě by mělo být k dispozici tolik vakcíny, že první dávku může dostat každý, kdo o ni projeví zájem - tedy i lidé mimo jakékoliv prioritní skupiny.

"V kraji máme půl milionu lidí, z nichž se třeba 100 tisíc nenechá z různých důvodů očkovat. Jestliže u nás v kraji budeme očkovat 100 tisíc dávek měsíčně, s čímž se zatím počítá, tak jsme schopni každému podat první dávku v podstatě do letních prázdnin nebo alespoň do července," vypočítává očkovací koordinátor v Královéhradeckém kraji Jaroslav Malý.

Podobně optimistický je i moravskoslezský hejtman Vondrák. "Když jsme to propočetli, tak z 1,2 milionu obyvatel bude potřeba očkovat přibližně 600 až 700 tisíc lidí. Pokud bychom měli mít na severu Moravy na konci června přes jeden milion vakcín, tak většinu lidí proočkujeme minimálně jednou dávkou a mnohé už dvěma dávkami. Jsem proto přesvědčený, že během léta proočkujeme v podstatě celý kraj," říká Vondrák.

Jihomoravský kraj počítá podle svého hejtmana s tím, že do konce srpna proočkuje 70 procent obyvatel starších patnácti let. Navíc chce ještě k očkování dostat dosud váhající lidi. "Rozjedeme kampaň, kterou chceme přesvědčit 10 až 15 procent těch, kteří se zatím očkovat nechtějí. Kampaň by měla začít v květnu, tedy v době, kdy by se mohli začít registrovat lidé ve věku nad 65 let," říká hejtman Grolich.