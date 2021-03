Očkovací pasy by zasádně usnadnily letní dovolené, shodují se cestovní kanceláře

Zahraniční země podle tuzemských cestovních kanceláří (CK) připravují podmínky cestování pro nadcházející letní sezonu. Pravidla by se u jednotlivých destinací nemusela příliš lišit. Zohledňovat by měly očkování, vstup turistů by měl být nadále povolený s negativním testem na koronavirus. Situaci by mohlo usnadnit zřízení očkovacích pasů. Zástupci vybraných CK a agentur to řekli ČTK.

Evropská komise by měla do středy předložit návrh společného tzv. očkovacího pasu. Podle eurokomisařky Ylvy Johanssonové by se mělo jednat o digitální certifikát, ve kterém bude zaznamenán negativní PCR test, důkaz, že má člověk protilátky, nebo byl očkován. Česká republika podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) podporuje jednotné vakcinační pasy na úrovni Evropské unie. Pokud by unie shodu nenalezla, zvážila by ČR užší systém se sousedními státy, řekl v pondělí. "Covid pasy" by podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové byly zásadním krokem v cestování za současného stavu. "Usnadní se tím mnoho času, peněz i papírování. Očkování v ČR by se mělo v následujících dnech zrychlovat, uvidíme, kolik klientů chystajících se na letní dovolenou to stihne. I bez očkování mohou ale letět na dovolenou s testy, na to jsou už Češi zvyklí a nevidím v tom žádný problém. Všechno zatím nasvědčuje tomu, že bychom si léto u moře mohli užít," uvedla. Související ŽIVĚ Havlíček: Firmy by mohly povinně testovat dvakrát týdně, otevření obchodů teď nečekám Zobrazit reportáž Klienti Čedoku, kteří už očkovaní jsou nebo se k tomu chystají, se na CK podle její mluvčí Evy Němečkové obracejí a ptají se na podmínky a výhody, které jim při cestování přinese. Zajímají se podle ní především o nutnost absolvování testů či karantény po návratu. Očkovací pasy považuje za nejlepší řešení i výkonná ředitelka CK Travel Family Blanka Hrubá. Současný stav vakcinace tomu podle ní ale nenasvědčuje. Na všech úrovní cestovního ruchu podle ní ale jsou a budou přijata opatření a protokoly zajišťující maximálně bezpečný pobyt. "Například v Chorvatsku hoteliéři, restaurace a další zúčastněné strany, které dodržují předepsaná opatření, jsou sdruženy pod značkou Safe stay in Croatia. A s blížícím se letním období takové pozitivní zprávy přicházejí i z jiných zemí," řekla. Němečková věří, že v brzké době budou i v Česku daná jasná pravidla pro cestování a vláda je nebude neustále upravovat a měnit jako v předchozích měsících. I Hrubá doufá v nastavení jasných podmínek, aby se lidé nemuseli ničeho obávat a objednat si dovolenou. Jaro a Velikonoce Češi podle Řezníčkové tradičně trávili na lyžích nebo na prodloužených víkendech v evropských metropolích. To letos není možné, Invia tak eviduje zvýšený zájem o cesty do Egypta, Spojených arabských emirátů a na Maledivy. Jarní pobyty by se podle Hrubé mohly částečně stihnout v květnu. "Situace záleží na vývoji covidu-19 a rozvolnění opatření nejen v ČR. Pokud budou okolní státy stále na semaforu označeny červenou barvou, je to pro většinu klientů bariéra," dodala. Ministerstvo zahraničí vzhledem k vývoji epidemické situaci doporučuje zatím do ciziny cestovat jen v nezbytných případech, mezi které nepatří turistické účely. Konkrétní pravidla vstupu do jednotlivých zemí a podmínek návratu pravidelně aktualizuje v cestovatelské mapě na svém webu. 1:17 Jak funguje vakcína Johnson&Johnson. | Video: Reuters