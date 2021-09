Vláda jde do finále očkovací kampaně. Pomozte nám ke kolektivní imunitě, vyzve občany

Pět týdnů před volbami se vláda Andreje Babiše chystá spustit klíčovou část kampaně na podporu očkování proti nemoci covid-19. Zakázku na ni už schválila. K vakcinaci chce kampaní přesvědčit lidi, kteří dosud váhají nebo očkování odmítají. Cílem je proočkovat tři čtvrtiny dospělých. Propagace se nyní zaměří především na regiony a také na starší občany.

Přestože se proti koronaviru nechalo v Česku očkovat už 66 procent dospělých obyvatel, zaostává země za cílem očkovat jich tři čtvrtiny. Právě takové množství je podle odborníků třeba k získání kolektivní imunity, aby se virus nemohl nekontrolovaně šířit. A k této metě teď kabinet směřuje.

"Cílem je daleko vyšší proočkovanost, i s ohledem na novou mutaci viru. Chceme přilákat k očkování lidi, kteří to dosud nestihli nebo nebyli zcela rozhodnutí," uvedl pro Aktuálně.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V absolutních číslech má ukončené očkování 5,73 milionu lidí. Ministerstvo má kampaň na starosti a vláda mu zakázku na její druhou fázi za 12 milionů na poslední schůzi schválila.

První část kampaně odstartovala už 12. dubna s koncem nouzového stavu. Základním sdělením bylo, aby lidé s pomocí vakcinace "udělali za koronavirem tečku". Druhá část, kterou plánuje ministerstvo spustit v sobotu 4. září, komunikaci s občany promění. Motivovat má ke společnému dosažení cíle.

Obrana před čtvrtou vlnou koronaviru

"Největší změna je v tónu kampaně. Přecházíme z jednoduchého způsobu komunikace ve smyslu 'očkujte se'. Teď říkáme: 'Pojďte nám pomoci, zbývá devět procent populace na proočkování a jsme tam,'" řekl Aktuálně.cz ředitel tiskového odboru ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl, který se na podobě kampaně podílel.

Vláda ji spouští ve chvíli, kdy německý Institut Roberta Kocha, vědecká autorita v oblasti zdravotnictví, ohlásil začátek čtvrté vlny koronaviru ve své zemi. S koncem prázdnin, návratem lidí z dovolených a začátkem školního roku se očekává zhoršení situace i v Česku. V současnosti zde přibývá 250 až 300 nakažených v pracovní dny.

Ministerstvo zdravotnictví chce svá sdělení v reklamních spotech šířit hlavně prostřednictvím regionálních médií. Nakoupí prostor v Polar televizi Ostrava, Zak TV, vysílající v Plzeňském a Karlovarském kraji, nebo také v Praha TV. Cílem je dostat klíčové sdělení do vybraných míst.

"Nejdříve se zaměřujeme na lokality, které mají menší proočkovanost. Proto právě Polar televize Ostrava nebo Zak TV. Potom se budeme soustřeďovat na regiony, kde je sice proočkovanost vysoká, ale kde je potřeba dohnat ji u starších lidí, to je zase Praha TV," vysvětluje Köppl.

Celoplošná kampaň na Nově a v rádiích

Propagaci v regionech doplní celoplošná kampaň, kterou budou představovat spoty v televizi Nova a v síti rádií sdružených ve společnosti Media Bohemia. Do ní spadá více než 15 stanic, jako je Rádio Blaník, Hitrádio FM nebo Fajn Rádio. Stanice jsou celostátní i regionální.

"K 66 procentům populace teď mluvíme trochu zbytečně, právě proto měníme tón kampaně a říkáme si o pomoc občanů. Spoléháme na to, že si lidé uvědomí, že kolektivní imunita je něco, kde se to láme, a situace pak bude daleko jednodušší," podotkl Köppl. V proočkovanosti Česko mírně zaostává za celoevropským průměrem, který je 70 procent dospělého obyvatelstva.

Vláda Andreje Babiše (ANO) schválila ministerstvu zdravotnictví zadat zakázku bez soutěže. Vysvětluje to tím, že rychlost spuštění kampaně bude zásadní pro odvrácení případného podzimního náporu pacientů na nemocnice. "Na základě studií z Izraele, Velké Británie nebo Německa se ukazuje, že právě očkování snižuje zátěž nemocnic," stojí ve vládním materiálu, jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Novou kampaní bude vláda sledovat kromě motivace občanů k očkování ještě jeden cíl. Hodlá je ubezpečit, že přínosy očkování jednoznačně převažují nad možným rizikem. "Má vyvrátit nejčastější dezinformace, které se kolem toho objevují," podotýká Vojtěch.

"Myslet trochu jiným způsobem"

Vizuálně, stylově i obsahově budě nynější fáze propagace navazovat na první, započatou v dubnu. Ministerstvo nechce občany zaskočit. "Je to posunuté tak, aby lidé pořád věděli, že jde o součást vládní kampaně a že to hraje dohromady. Kdybychom udělali střih a šli do toho jinak graficky i obsahově, tak bychom ztratili to, co jsme vybudovali," vysvětluje Köppl.

Metou této části kampaně je dosažení 200 milionů zásahů. Na její výstup má tedy každý občan narazit průměrně dvacetkrát. První fáze dosáhla právě takového čísla, propagace měla 198 milionů zobrazení. S tím je Köppl spokojený, stejně jako s aktuální proočkovaností. Podle jeho slov byl při spouštění jednotlivých částí kampaně zjevný nárůst počtu registrací k očkování.

"Na hodně lidí platila pragmatická kampaň s tím, že se díky očkování otevře možnost cestovat a podobně. Limity to má u nižší třídy, která takové osobní benefity nemá. Naopak se víc bojí výpadků z práce kvůli vedlejším účinkům vakcíny nebo horší dostupnosti očkování ve svém regionu. Je třeba myslet trochu jiným způsobem," podotkl ovšem pro Aktuálně.cz sociolog Daniel Prokop.

Vysvětlovat, proč se mají očkovat i nerizikoví

Prokopova agentura PAQ Research prostřednictvím výzkumů sleduje trendy života v pandemii. Ze sebraných dat jí vychází, že by vláda měla svou očkovací politiku částečně upravit. V první řadě Prokop doporučuje, aby očkování bez registrace bylo dostupné i v malých obcích.

Podle něj má kabinet ještě více apelovat na zaměstnavatele, aby při výskytu vedlejších účinků séra, jako je horečka, slabost či bolest kloubů, které donutí zůstat zaměstnance doma, hradili stoprocentní nemocenskou. Vláda ji takto od konce července pokrývá na dva dny u státních zaměstnanců. Z výzkumů také plyne, že občany by mohla přivést k očkování možnost výběru z jednotlivých druhů vakcín.

"A v kampani by se mělo zmiňovat, jaké jsou společenské motivace pro očkování u lidí, kteří nepatří do rizikové skupiny. Že existuje long covid (syndrom dlouhodobých zdravotních komplikací způsobený prodělaným covidem, pozn. aut.) nebo že očkováním se omezuje šíření mutací. Prostě vznést argumenty, proč se má očkovat i člověk v nerizikové věkové skupině," uzavírá sociolog.