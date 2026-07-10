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Domácí

Ochránce práv dětí nesouhlasí s návrhem na plošný zákaz telefonů ve školách

ČTK

Veřejný ochránce práv dětí Martin Beneš nesouhlasí s návrhem na plošný zákaz mobilních telefonů ve školách, který připravili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr školství Robert Plaga (za ANO). Pochybuje o tom, že je důvodné upravovat zákaz telefonů celostátně, předkladatelé podle něj nepředstavili přesvědčivé argumenty.

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Pexels.com
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Úplný zákaz podle něj může mezi dětmi vyvolat zhoršení vztahu ke škole. Vyplývá to z připomínek k návrhu zákona.

Děti by podle návrhu novely školského zákona mohly mít zakázáno používat mobilní telefon či jiné elektronické zařízení během výuky, o přestávkách nebo ve školní družině či jídelně. Zákaz by se měl týkat dětí v mateřských a základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Nyní může používání telefonů regulovat školní řád jednotlivých škol. Zákon by měl začít platit od září 2027, vyplývá z návrhu. Babiš by chtěl, aby nová pravidla začala platit co nejdříve.

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Výjimku ze zákazu by měly mít děti v případě, že telefon potřebují ze zdravotních důvodů nebo kvůli speciálním vzdělávacím potřebám, tedy například pro monitorování cukrovky nebo jako kompenzační pomůcku. Škola bude moci povolit používání mobilů nebo například tabletů pro vzdělávací účely. Také bude moci žákům dovolit používat telefony na školních výletech a exkurzích, vyplývá z návrhu.

„Regulace používání mobilů je zejména výchovnou otázkou. Měl by ji zvažovat buď sám rodič, nebo vedení školy. Ani odborníci nejsou zajedno ohledně názoru na plošný zákaz mobilů, případně na zákaz užívání sociálních sítí dětmi,“ uvedl v připomínkách Beneš. Z návrhu podle něj není jasné, zda a jak byl při jeho tvorbě naplněn princip participace dětí.

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K plošné regulaci telefonů ve školách vyzvalo vládu asi 30 odborníků. Výzvu podepsali například rektor Českého vysokého učení technického v Praze Michal Pěchouček, Sekce mladých lékařů České lékařské komory, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP či Asociace klinických logopedů.

Naopak podle vědců z brněnské Masarykovy univerzity zákaz mobilů ve školách nevede přímočaře ke zlepšení studijních výsledků. Žáci jsou sice méně rozptylovaní, na druhou stranu ale roste nekázeň ve třídách, uvedli. Vyplývá to z dat z 21 zemí včetně Česka. Podle vědců plošné zákazy nefungují a nejsou univerzálním řešením. Další odborníci z Brna a Olomouce varují před plošným zákazem přístupu dětí k sociálním sítím, vytváří podle nich falešný pocit bezpečí.

Beneš také chce, aby legislativní změny významných výchovných a hodnotových otázek předkládala vláda, nemělo by se podle něj jednat o poslanecký návrh. Připomněl, že podle průzkumu ministerstva školství upravuje používání telefonů ve školním řádu 93 procent škol. Zákonná regulace mu proto přijde nadbytečná.

U používání telefonů během vyučování převažuje podle průzkumu systém, kdy je mohou žáci využít výhradně pro vzdělávací účely a na pokyn učitele. U používání mobilů během přestávek je situace odlišná, přístupy škol se liší podle stupně vzdělávání.

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