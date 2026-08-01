Ochlazení si dlouho neužijeme, na Česko se valí další vlna extrémních veder

Víkend přinese částečné ochlazení, od pondělí pak Česko zasáhne další vlna veder, která potrvá několik dní. Teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území očekávají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem, informoval ve své sobotní výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
V posledních dnech teploty v celé zemi stoupaly nad 35 stupňů, na řadě míst padaly teplotní rekordy.
Na Moravě a ve Slezsku v sobotu přetrvají vysoké teploty, na jihovýchodní Moravě bude až 36 stupňů Celsia. Vysoké teploty mohou působit komplikace zejména v dopravě, živočišné výrobě a energetice.
"V kombinaci s vlhkostí vzduchu navíc očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus, která bude v Jihomoravském kraji a přilehlých oblastech Zlínského kraje a Vysočiny velmi silná až extrémně silná, na ostatním území Moravy, ve Slezsku a ve středních, východních a jihovýchodních Čechách silná," uvedli meteorologové.
Naopak západ a severozápad Čech dnes čeká ochlazení na teploty kolem 26 stupňů.
V neděli se přechodně sníží teploty v celé zemi. V oblasti jižní a jihovýchodní Moravy, kde už několik dní po sobě stoupají teploty vysoko nad 30 stupňů a během noci neklesají pod 20 stupňů, nedělní přechodné ochlazení situaci nezlepší. Podle meteorologů bude nadále přetrvávat extrémní tepelná zátěž na organismus.
Od pondělí se obnoví příliv teplého vzduchu a teploty budou stoupat velmi vysoko. "V dalších dnech budeme výstrahy před vysokými teplotami územně a časově dále upřesňovat a nevylučujeme ani zvyšování stupně varování v závislosti na trvání vlny veder," uvedl ČHMÚ. Na většině území dál přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Na jihu Moravy zůstává riziko velmi vysoké.
Vlna veder trvá už několik dní. Teplotní rekord pro 31. červenec zaznamenalo v pátek 108 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Pětina má nové maximum pro celý červenec, a pět procent dokonce absolutní rekord pro celý rok. Nejvíce naměřili v Plzni-Bolevci, kde bylo 39,4 stupně.
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