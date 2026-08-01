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Domácí

Ochlazení si dlouho neužijeme, na Česko se valí další vlna extrémních veder

ČTK

Víkend přinese částečné ochlazení, od pondělí pak Česko zasáhne další vlna veder, která potrvá několik dní. Teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území očekávají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem, informoval ve své sobotní výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

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Od pondělí se obnoví příliv teplého vzduchu a teploty budou stoupat velmi vysoko.Foto: HN - Lukáš Bíba
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V posledních dnech teploty v celé zemi stoupaly nad 35 stupňů, na řadě míst padaly teplotní rekordy.

Na Moravě a ve Slezsku v sobotu přetrvají vysoké teploty, na jihovýchodní Moravě bude až 36 stupňů Celsia. Vysoké teploty mohou působit komplikace zejména v dopravě, živočišné výrobě a energetice.

"V kombinaci s vlhkostí vzduchu navíc očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus, která bude v Jihomoravském kraji a přilehlých oblastech Zlínského kraje a Vysočiny velmi silná až extrémně silná, na ostatním území Moravy, ve Slezsku a ve středních, východních a jihovýchodních Čechách silná," uvedli meteorologové.

Naopak západ a severozápad Čech dnes čeká ochlazení na teploty kolem 26 stupňů.

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V neděli se přechodně sníží teploty v celé zemi. V oblasti jižní a jihovýchodní Moravy, kde už několik dní po sobě stoupají teploty vysoko nad 30 stupňů a během noci neklesají pod 20 stupňů, nedělní přechodné ochlazení situaci nezlepší. Podle meteorologů bude nadále přetrvávat extrémní tepelná zátěž na organismus.

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Od pondělí se obnoví příliv teplého vzduchu a teploty budou stoupat velmi vysoko. "V dalších dnech budeme výstrahy před vysokými teplotami územně a časově dále upřesňovat a nevylučujeme ani zvyšování stupně varování v závislosti na trvání vlny veder," uvedl ČHMÚ. Na většině území dál přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Na jihu Moravy zůstává riziko velmi vysoké.

Vlna veder trvá už několik dní. Teplotní rekord pro 31. červenec zaznamenalo v pátek 108 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Pětina má nové maximum pro celý červenec, a pět procent dokonce absolutní rekord pro celý rok. Nejvíce naměřili v Plzni-Bolevci, kde bylo 39,4 stupně.

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