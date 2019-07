Obžalovaný soudce Elischer chce podat kárnou žalobu na Bradáčovou a její podřízenou

Obžalovaný soudce pražského vrchního soudu Ivan Elischer požádal ministryni spravedlnosti, aby kvůli údajným průtahům v jeho kauze podala kárnou žalobu na pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou a její podřízenou Lenku Šimkovou. Informovala o tom soudcova obhájkyně Lucie Kýčková. Bradáčová sdělila, že Elischerův podnět považuje za zcela nedůvodný.

Soudce čelí obžalobě z toho, že ovlivňoval rozhodování svého senátu ve prospěch některých stíhaných Vietnamců, kteří mu za to platili. Za zneužití pravomoci a přijímání úplatků mu hrozí až 12 let vězení a také trest propadnutí majetku. Až do pravomocného skončení stíhání nesmí soudit. Vinu odmítá, policii už dříve označil za neobjektivní a podjatou. Jeho případem se začne 24. července zabývat soud.

Ve svém podnětu ministryni poukazuje Elischer na to, že Šimkové trvalo téměř půl roku, než rozhodla o jeho stížnosti proti zahájení trestního stíhání. Bradáčové soudce vyčítá, že tuto dobu následně označila za přiměřenou. Počínání obou žen má podle Elischera charakter kárného provinění.

"Jedná se o součást obhajoby obviněného. Podnět považujeme za zcela nedůvodný a argumentačně nepodložený," reagovala Bradáčová.

Soudce v dokumentu mimo jiné rekapituluje, že byl obviněn loni 12. března a pražské městské státní zastupitelství postoupilo trestní spis Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze kvůli rozhodnutí o stížnostech 25. dubna 2018. Elischer píše, že zatímco ohledně dalších dvou obviněných rozhodla státní zástupkyně Šimková po dvou měsících a 21 dnech, stížnosti Elischera a údajného organizátora trestné činnosti Hunga Quoc Nguyena vyřídila po pěti měsících a 20 dnech.

"Mgr. Šimková zjevně čekala pro své rozhodnutí na výsledky dokazování, zejména na výsledek znaleckého posudku z oboru kriminalistická technika, odvětví genetika a daktyloskopie, jenž se zabýval zkoumáním bankovek zajištěných při prohlídce kanceláře JUDr. Elischera," konstatoval Elischer. Poukázal přitom na judikát Nejvyššího správního soudu, podle nějž má státní zástupce rozhodovat o stížnostech proti zahájení stíhání v řádech dnů, maximálně týdnů.

Elischer dále uvádí, že si na průtahy Šimkové následně stěžoval u její nadřízené Bradáčové, která mu podle něj odpověděla, že doba pěti měsíců a 20 dní je přiměřená dané trestní věci, a to i vzhledem k tomu, že trestní spis čítá 14 svazků.

"Tímto svým vyjádřením JUDr. Bradáčová zcela vědomě označila nezákonný postup Mgr. Šimkové za souladný se zákonem o státním zastupitelství i trestním řádem, čímž nepochybně sama naplnila znaky kárného provinění," konstatoval Elischer. Bradáčová podle něj zejména ohrozila důvěru v činnost státního zastupitelství a v odbornost jeho postupu.