Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
9. 11. Bohdan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Obviněný z fotbalové korupce, přesto se stal Jan Wolf primátorem Karviné

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Primátorem Karviné v pondělí je znovu Jan Wolf z vítězného uskupení Žijeme pro Karvinou. Na pondělním ustavujícím zasedání pro něj hlasovalo 37 z 41 přítomných zastupitelů. Wolf čelí obvinění v souvislosti s fotbalovou korupční aférou, vinu ale dlouhodobě odmítá.

Jan Wolf, primátor
Primátor Karviné Jan WolfFoto: Ožana Jaroslav – ČTK / Ožana Jaroslav
Reklama

Město povede koalice Žijeme pro Karvinou a hnutí ANO, bude tak pokračovat dosavadní koaliční spolupráce. Koalice bude mít v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu převahu 36 hlasů.

V jedenáctičlenné městské radě bude mít vítěz voleb osm zástupců, hnutí ANO tři. Uskupení Žijeme pro Karvinou obsadí nejen post primátora, ale i všechny pozice náměstků.

Související

Wolf před čtyřmi lety vedl kandidátní listinu ČSSD (dnešní SOCDEM) a uskupení získalo nadpoloviční podíl hlasů. Už před čtyřmi lety mohla tehdejší ČSSD vládnout bez koaličního partnera, rozhodla se ale pro spolupráci s ANO.

Wolf, který stojí v čele Karviné od ledna 2018, letos v únoru oznámil, že řady sociálních demokratů opouští a chce kandidovat jako nestraník.

Reklama
Reklama

Wolf by měl znovu odpovídat za hospodaření, rozpočet a městskou policii. Jeho náměstky budou jako dosud Lukáš Raszyk, který bude prvním náměstkem primátora, dále Andrzej Bizoń a Radim Slíva a nově Lukáš Heczko.

Dalšími členy rady budou za uskupení Žijeme pro Karvinou Blanka Dadoková, Jan Firla a Zdeněk Vojkůvka a za hnutí ANO Martin Gebauer, Radek Podstawka a Petr Koval.

Související

Wolf ČTK řekl, že k nejdůležitějším úkolům bude patřit sestavení rozpočtu. „Nebude vůbec jednoduchý, máme tam spoustu neznámých, které teď budeme s kolegy dopracovávat. Věřím tomu, že na prosinec připravíme takový rozpočet, aby byl schvalitelný a hlavně, abychom s ním byli schopni pracovat v roce 2027,“ uvedl.

Prioritami podle něj bude dokončení velkých projektů. Mezi nimi například pokračující rekonstrukce polikliniky nebo vybudování vzdělávacího parku Eden Silesia či dokončení Centra podnikání, profesních a mezinárodních studií (CEPIS).

Reklama
Reklama

Wolf i přes obvinění dokázal v letošních volbách navýšit volební výsledek. „Snažím se celou dobu, co jsem v Karviné, pracovat, jak nejlépe umím. Myslím si, že spousta lidí to ví a díky tomu ten výsledek byl takový, jaký byl,“ řekl Wolf. Před čtyřmi lety sociální demokraté pod vedením Wolfa získali 23 křesel, letos jich má vítězné uskupení o šest více.

Letos na jaře byl Wolf obviněn v korupční aféře, která se týká klubu MFK Karviná a podvodných sázek a ovlivňování zápasů. Karvinský primátor obvinění z korupce opakovaně odmítá.

Související

Ve funkci primátora přesto zůstal a letos vedl kandidátní listinu Žijeme pro Karvinou. Uskupení se navzdory většině mandátů opět rozhodlo spojit s hnutím ANO.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) v červnu také rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale, a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy.

Reklama
Reklama

V červnu po Wolfovi policie vyhlásila pátrání v době, kdy byl na plánované dovolené v Chorvatsku. Když se z ní vrátil a dostavil se na výslech, navrhl mu státní zástupce vazbu kvůli obavě, že bude ovlivňovat svědky. Soud ale Wolfa nechal na svobodě.

V srpnu zrušil karvinský primátor členství ve Fotbalové asociaci ČR, čímž dosáhl zastavení řízení na úrovni fotbalové asociace, nadále ho však vyšetřuje policie.

Související

Volbami v Karviné se musel zabývat Krajský soud v Ostravě. Obrátilo se na něj totiž SPD, které žádalo o přepočtení hlasů. Původně mu totiž k účasti v zastupitelstvu scházely dva hlasy. Uskupení mělo podezření, že v některých okrscích nebyly hlasy dobře sečteny.

Soud nakonec stížnosti vyhověl a SPD získalo dva mandáty, o jeden mandát tak přišel vítěz voleb a o zastupitele méně má koalice Srdcem pro Karvinou, kterou tvoří ODS, STAN, Piráti a TOP 09.

Reklama
Reklama

Uskupení Žijeme pro Karvinou má tak po přepočtu v zastupitelstvu 29 křesel, ANO sedm zastupitelů a Srdcem pro Karvinou - STAN, ODS, Piráti a TOP 09 tři a SPD dva.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Nejnovější články ze Sportu

Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Aftermath of a Russian missile attack in Kharkiv
Aftermath of a Russian missile attack in Kharkiv
Aftermath of a Russian missile attack in Kharkiv

ŽIVĚ Drony udeřily na severozápadě Ruska. Zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši

Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska. Uvedl to dnes brzy ráno na platformě Telegram gubernátor Alexandr Drozděnko. Podle něj bylo sestřeleno 81 dronů, přičemž útok nadále pokračoval. V Kiriši se nachází rozsáhlá ropná rafinerie a samotný region představuje významný uzel pro vývoz obilí a ropy v ruské části Baltského moře.

Britské královské letectvo vyslalo na cvičení i několik svých letounů Eurofighter Typhoon.
Britské královské letectvo vyslalo na cvičení i několik svých letounů Eurofighter Typhoon.
Britské královské letectvo vyslalo na cvičení i několik svých letounů Eurofighter Typhoon.

Británie a Francie pořádají velké cvičení, Češi nedorazili. „Nepodporujeme válku,“ tvrdí Okamura

Téměř 5000 vojáků z celkem 11 zemí. Ti všichni se v Polsku účastní velkého cvičení Koalicja 26.2. Evropské armády pod vedením Paříže a Londýna si tak v příštích dvou týdnech chtějí natrénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Česká armáda však žádnou techniku ani lidi nevyslala. Proč Praha zůstala stát bokem, řekl Tomio Okamura (SPD).

Mapa srážek za 24 hodin do 00:00 UTC 12.11.
Mapa srážek za 24 hodin do 00:00 UTC 12.11.
Mapa srážek za 24 hodin do 00:00 UTC 12.11.

Martin na bílém koni nedorazí. Meteorologové ale varují před jinou nepříjemností

Pranostika o Martinovi na bílém koni se letos nejspíš nenaplní. Česko čeká v následujících dnech převážně zatažená obloha a déšť, místy se však mohou objevit i mrznoucí srážky a nebezpečná ledovka. Meteorologové zároveň upozorňují na výraznější ochlazení, které přinese mrazivá rána s teplotami až minus sedm stupňů. Vyplývá to z pondělní předpovědi ČHMÚ.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama