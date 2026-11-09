Obviněný z fotbalové korupce, přesto se stal Jan Wolf primátorem Karviné

Primátorem Karviné v pondělí je znovu Jan Wolf z vítězného uskupení Žijeme pro Karvinou. Na pondělním ustavujícím zasedání pro něj hlasovalo 37 z 41 přítomných zastupitelů. Wolf čelí obvinění v souvislosti s fotbalovou korupční aférou, vinu ale dlouhodobě odmítá.
Město povede koalice Žijeme pro Karvinou a hnutí ANO, bude tak pokračovat dosavadní koaliční spolupráce. Koalice bude mít v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu převahu 36 hlasů.
V jedenáctičlenné městské radě bude mít vítěz voleb osm zástupců, hnutí ANO tři. Uskupení Žijeme pro Karvinou obsadí nejen post primátora, ale i všechny pozice náměstků.
Wolf před čtyřmi lety vedl kandidátní listinu ČSSD (dnešní SOCDEM) a uskupení získalo nadpoloviční podíl hlasů. Už před čtyřmi lety mohla tehdejší ČSSD vládnout bez koaličního partnera, rozhodla se ale pro spolupráci s ANO.
Wolf, který stojí v čele Karviné od ledna 2018, letos v únoru oznámil, že řady sociálních demokratů opouští a chce kandidovat jako nestraník.
Wolf by měl znovu odpovídat za hospodaření, rozpočet a městskou policii. Jeho náměstky budou jako dosud Lukáš Raszyk, který bude prvním náměstkem primátora, dále Andrzej Bizoń a Radim Slíva a nově Lukáš Heczko.
Dalšími členy rady budou za uskupení Žijeme pro Karvinou Blanka Dadoková, Jan Firla a Zdeněk Vojkůvka a za hnutí ANO Martin Gebauer, Radek Podstawka a Petr Koval.
Wolf ČTK řekl, že k nejdůležitějším úkolům bude patřit sestavení rozpočtu. „Nebude vůbec jednoduchý, máme tam spoustu neznámých, které teď budeme s kolegy dopracovávat. Věřím tomu, že na prosinec připravíme takový rozpočet, aby byl schvalitelný a hlavně, abychom s ním byli schopni pracovat v roce 2027,“ uvedl.
Prioritami podle něj bude dokončení velkých projektů. Mezi nimi například pokračující rekonstrukce polikliniky nebo vybudování vzdělávacího parku Eden Silesia či dokončení Centra podnikání, profesních a mezinárodních studií (CEPIS).
Wolf i přes obvinění dokázal v letošních volbách navýšit volební výsledek. „Snažím se celou dobu, co jsem v Karviné, pracovat, jak nejlépe umím. Myslím si, že spousta lidí to ví a díky tomu ten výsledek byl takový, jaký byl,“ řekl Wolf. Před čtyřmi lety sociální demokraté pod vedením Wolfa získali 23 křesel, letos jich má vítězné uskupení o šest více.
Letos na jaře byl Wolf obviněn v korupční aféře, která se týká klubu MFK Karviná a podvodných sázek a ovlivňování zápasů. Karvinský primátor obvinění z korupce opakovaně odmítá.
Ve funkci primátora přesto zůstal a letos vedl kandidátní listinu Žijeme pro Karvinou. Uskupení se navzdory většině mandátů opět rozhodlo spojit s hnutím ANO.
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) v červnu také rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale, a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy.
V červnu po Wolfovi policie vyhlásila pátrání v době, kdy byl na plánované dovolené v Chorvatsku. Když se z ní vrátil a dostavil se na výslech, navrhl mu státní zástupce vazbu kvůli obavě, že bude ovlivňovat svědky. Soud ale Wolfa nechal na svobodě.
V srpnu zrušil karvinský primátor členství ve Fotbalové asociaci ČR, čímž dosáhl zastavení řízení na úrovni fotbalové asociace, nadále ho však vyšetřuje policie.
Volbami v Karviné se musel zabývat Krajský soud v Ostravě. Obrátilo se na něj totiž SPD, které žádalo o přepočtení hlasů. Původně mu totiž k účasti v zastupitelstvu scházely dva hlasy. Uskupení mělo podezření, že v některých okrscích nebyly hlasy dobře sečteny.
Soud nakonec stížnosti vyhověl a SPD získalo dva mandáty, o jeden mandát tak přišel vítěz voleb a o zastupitele méně má koalice Srdcem pro Karvinou, kterou tvoří ODS, STAN, Piráti a TOP 09.
Uskupení Žijeme pro Karvinou má tak po přepočtu v zastupitelstvu 29 křesel, ANO sedm zastupitelů a Srdcem pro Karvinou - STAN, ODS, Piráti a TOP 09 tři a SPD dva.
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